Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět

Nejsou první, kdo si takovým nápadem pohrává, před sedmi léty mohutně propagovaná myšlenka BMW ale nakonec narazila na limity své odolnosti. Novinku tento problém netrápí, přesto bychom na její budoucnost v růžových brýlích nehleděli.

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Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět

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Foto: BMW

Nejsou první, kdo si takovým nápadem pohrává, před sedmi léty mohutně propagovaná myšlenka BMW ale nakonec narazila na limity své odolnosti. Novinku tento problém netrápí, přesto bychom na její budoucnost v růžových brýlích nehleděli.

V roce 2019 se BMW pochlubilo modelem X6 lakovaným barvou Vantablack, kterou vyvinula společnost Surrey NanoSystems. Tento nátěr byl specifický tím, že dokázal pohltit 99,965 procenta okolního světla, kvůli čemuž SUV v podstatě ztratilo svou plastičnost a z trojrozměrného objektu se stalo dvourozměrným. Právě z toho důvodu jsme mu na chuť zrovna nepřišli, neboť vlastně kráčel proti podstatě aut jako takových. Jenže jak se říká, někdo má rád holky a jiný zase vdolky. Existovala tedy řada lidí, kteří po černočerném laku zatoužili. BMW je ale zklamalo rozhodnutím, že nabízet jej nebude ani za příplatek.

Důvodů pro to měla mnichovská automobilka hned několik. V prvé řadě bychom řekli, že smysly matoucí, v řadě podmínek skoro neviditelné auto není pro běžný provoz to pravé, krom toho tu ale byla cena. Litr této barvy vycházel na přibližně 1,6 milionu korun, což bylo zkrátka moc, neboť na auto o velikosti X6 by bylo třeba zhruba 6 litrů laku. Jen ten by tedy zájemce vyšel dráž než celé auto. A pak tu byly limity použitelnosti.

Zde je klíčovým problémem samotná struktura laku, který je tvořen karbonovými nanotubicemi, jež jsou velmi křehké. Už jen dotek by tak barvu poškodil, přičemž třeba mytí nebo stání pod širým nebem při dešti by napáchalo ještě větší paseku. Barva Vantablack se tak stala jedním z nedosažitelných doplňků, což řadu firem a nadšenců přivedlo ke snaze nabídnout vlastní černočerný odstín, který by v reálném prostředí fungoval daleko lépe. S jedním takovým přitom v roce 2022 vyrukovala firma Pit One Customs. Ale nebylo to úplně ono.

Nově se o slovo přihlásili čínští výzkumníci Zhiwei Liu, Changyi Pan a Jet Cui, kteří v publikované studii uvádí, že jejich barva dokáže pohltit 99,9 procenta světla. Nejsou tedy daleko za lakem Vantablack, vůči němu však přichází s nemalým posunem. Během testů totiž ponořili panely nalakované speciální černou na 10 dnů do vody. Když je ovšem vytáhli, nezaznamenali žádné viditelné známky poškození. Podobně tomu bylo též ve chvíli, kdy byla barva vystavena 95procentní vlhkosti, zatímco teplota okolí byla zvýšena na 40 stupňů Celsia.

Podobně jako Surrey NanoSystems i čínští výzkumníci použili karbonové nanotubice. Ty ovšem spojili s matnou černí a především s mixem deionizované vody a dispergovadla. Zatím se zdá, že vše funguje na jedničku, nicméně výzkum měl zatím pouze potvrdit či vyvrátit odolnost laku vůči okolnímu prostředí. Dále je ovšem třeba ověřit, zda dokáže také úspěšně bojovat s UV zářením či korozí. Stejně jako není jisté, co se stane ve chvíli, kdy bude lak zasažen třeba odlétávajícími kamínky.

I tak je zjevné, že jej ve srovnání s Vatnablack půjde na autě použít, přesto je otázkou, kdy a zda vůbec se nový černočerný lak dostane do prodeje. Pořád je tu limit v oné „neviditelnosti”, neznámá je pak i jeho cena. Nadšencům, kteří tedy ze svého třírozměrného vozu chtějí udělat dvourozměrný objekt, tak nezbývá nic jiného, než setrvat u firem jako Koyo Orient Japan, jejichž lak zvaný Musou Black zvládá pohlcovat 99,4 procenta světla. I to ale na druhou stranu stačí k tomu, aby jejich vůz rázem působil spíš jako pojízdná díra do jiné dimenze.


Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 1 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 16Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 2 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 18Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 3 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 19Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 4 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 20Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 5 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 21Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 6 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 23Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 7 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 14Číňané vyvinuli lak pohlcující téměř veškeré světlo. Skutečně jej půjde použít, auto s ním ale pomalu není vidět - 8 - BMW X6 2020 v barve Vantablack VBx2 foto 15
Černočerná barva Vantablack narazila na limity použitelnosti, její nástupce však tuto překážku dokáže překonat. Přesto jsou Číňané od komercializace stále daleko. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Cell

Petr Prokopec

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