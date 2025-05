Číňané zajdou ještě dál, upřesnili podstatné detaily ke svému novému velkému dieselu pro osobní auta před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Great Wall Motor

Jestli dosud existovalo něco, v čem byly evropské automobilky opravdu doma a téměř nikdo jiný jim nebyl schopen rozumně konkurovat, šlo o naftové motory pro osobní auta. Také ty se ale z místních modelů vytrácí a hádejte, kdo je připraven je nově začít nabízet. Navíc jaké?

Jsem petrolhead, benzinová palice, a tak do svých aut preferuji točivější a zvučnější benzinové motory, přesto musím pravidelně smeknout před tím, co dokážou ty naftové. Zejména jednotky z posledních asi 20 let, které se zbavily téměř veškerých škodlivých emisí, s šesti nebo více válci dokážou být velmi jemné a mít výkonu na rozdávání od nějakých 1 500 klidně do 5 000 otáček, jsou úžasně efektivní stroje. Na benzin nedám dopustit, je ale třeba smířit se s tím, že zejména při náročnějším využití dokáže diesel dodat autu velmi podobnou dynamiku s téměř poloviční spotřebou a také adekvátně vyšším dojezdem na jedno natankování.

V době, kdy jsou nám nucena v tomto ohledu nemohoucná elektrická auta, se to nezdá být téma, ale pokud jezdíte dál, je opravdu rozdíl, zda na jednu nádrž ujedete svižně 300 nebo 600 kilometrů. A takový rozdíl může mezi jinak srovnatelnými benzinovými a naftovými auty být. Jsou to nejen velmi efektivní, ale obvykle také velmi spolehliví a trvanliví služebníci, které hned tak něco nerozhodí a jejich nenucený charakter je i pro většinu zákazníků velmi příjemný.

Uvážím-li vše zmíněné, je s podivem, že se diesely - až na pár výjimek - mohutně prosadily v osobních autech prakticky jen v Evropě. Všechny nejlepší naftové motory tak byly téměř vždy evropské provenience, ať už šlo o čtyř-, šesti- nebo osmiválce, popř. o cokoli exotičtějšího. Slušný čtyřválcový diesel sem tam ještě někdo mimo Evropu dal dohromady, ale třeba takový šestiválec pro osobní auta? V tomto ohledu měla Evropa těžce navrch a zejména stroje od Audi, BMW a Mercedesu byly třidou jen pro sebe. I tohle se ale mění.

Evoluce dieselů Audi prakticky skončila, u BMW probíhá spíš regrese a Mercedes každých 14 dnů změní, co bude vlastně jeho budoucností. Tyto a další automobilky obvykle říkají, že přechází na elektromobilitu mj. pod tíhou čínské konkurence, takže spalovací motory - tím spíš pak diesely - odkládají k ledu. Co ale zatím dělají Číňané? Vyvíjí si nové vlastní spalovací motory, kterými budou chtít vyfouknout Evropanům většinu klientely, která právě o ně pořád stojí a o vynucenou transformaci nejeví zájem. A nejaktivnější je na tomto poli automobilka GWM alias Great Wall Motor.

Ta na nedávném autosalonu v Šanghaji tak ukázala svůj zbrusu nový čtyřlitrový osmiválec pro větší SUV, který doplňuje její unikátní jednotku 2,0 H8. A nezůstalo jen u toho, přislíben - znovu pro SUV - byl i nový velký diesel. Zpočátku se o něm mluvilo jako o velkém čtyřválci, což je v kombinaci s třílitrovým objemem řešení neobvyklé, ale ne zcela výjimečné, třeba Toyota nabízí podobné. Nakonec ale bude všechno jinak.

Sám šéf GMW Jack Wei pro portál Čínské automobily řekl: „V současné době máme na stejné platformě vznětové motory o objemu 2,0 litru a 2,4 litru. Pracujeme na novém vznětovém motoru o objemu 3,0 litru,” a to s tím, že půjde o vidlicový šestiválec. To je dost podstatný rozdíl, který posune hru Číňanů zas úroveň výš - pro spoustu modelů je to ideální motor. V případě nové 3,0 V6 se má vznětový motor objevit nejprve ve větších SUV Tank 500 a 700, stejně jako ve velkých pick-upech značky.

Je přitom třeba dodat, že Číňané na tomto poli nelení ani dnes. Teprve od letoška je v nižších řadách Tank 300 a 400 k dispozici naftový motor GW4D24 s objemem 2,4 litru - to je čtyřválec, který vyvíjí až 186 koní výkonu a 490 Nm točivého momentu. Pro velká SUV ale Číňanům nepřijde dost nóbl, a tak chtějí do roku 2027 začít vyrábět onen šestiválcový třílitr. Kdo ví, kolik evropských automobilek takový motor bude tou dobou dál nabízet. Však je dříve měla v nabídce třeba i Škoda, nemluvě o VW, Renaultu, Citroënu, Peugeotu, našel se dokonce i v Opelu a Italové měli aspoň pětiválec. Dnes nemají nic nebo skoro nic, zatímco Číňané míří přesně opačným směrem. Je třeba k tomu něco dodávat?

Číňané po motoru 4,0 V8 přijdou i s dieselem 3,0 V6, bude to tedy šestiválec. To je podstatná odlišnost oproti dosud skloňovanému čtyřválci. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: portál Čínské automobily

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.