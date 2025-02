Další automobilka říká, že dokončuje revoluční baterie. Už načasování jejich údajného příchodu vzbuzuje pochybnosti včera | Petr Prokopec

Především je třeba říci, že jejich označování za revoluční je přehnané, neboť by zase takovou změnu nepřinesly. Ale budiž, posun vpřed by to byl. Zatím si na nich ale všichni je vylámali zuby a BYD nepůsobí dojmem, že by se k takovým neměl přidat.

O bateriích s tuhým elektrolytem se jako o spáse mluví už víc než dekádu. Většina firem, které se jejich vývojem zabývala, přitom zmiňovala jako termín velkého průlomu rok 2020. Jak ale sami velmi dobře víte, tento moment je dávno za námi a žádná spása nepřišla. Místo toho tu máme nové a nové pohádky, kdy třeba čínské Chery loni oznámilo, že s revolučními bateriemi vyrukuje v roce 2026 a na jejich masovou produkci dojde o rok později.

Je pochopitelně možné, že se mu to podaří, skepse je ale na místě. Jednak jsou tu jiní výrobci, kteří otevřeně připouští jejich neřešitelné problémy, a pak jsou tu vědci, kteří nemají problém vrhnout na věc víc světla. Podle nich se v dohledné době můžeme dočkat nanejvýš tak baterek s polotuhým (semi-solid) elektrolytem, který ale zásadní limity současných baterií neřeší a problémy jsou s nimi spojeny tak jako tak.

I kdyby se ale podařilo toto řešení dostat do sériové výroby s vidinou mnohaleté bezproblémové životnosti, bavíme se o bateriích v klíčových aspektech asi dvakrát lepších, než jsou dnes Li-ion akumulátory. Mezi nimi a možnostmi spalovacích aut ale existují rozdíly tak propastné, že když horší alternativu dvakrát zlepšíte, bude to asi jako když si doma zatopíte a teplotu v místnosti zvýšíte ze 2°C na 4. Ano, je to zásadní posun vpřed, od příjemných 22 nebo 24 jste ale na hony vzdáleni.

Nyní se o slovo přihlásil čínský BYD, který tvrdí, že baterie s tuhým elektrolytem dokončuje. To zní slibně, ale už další plán jejich nasazení vzbuzuje pochybnosti. V menším množství je má začít vyrábět v roce 2027, na velkovýrobu pak chce přejít v roce 2030. Obojí je tak daleko - a široké nasazení je zjevně podmíněno úspěšným pilotním provozem -, že se do té doby může stát absolutně cokoli. Navíc na rozdíl od Chery, které slibuje energetickou hustotu 600 Wh/kg (pro srovnání: benzin má 11,86 kWh/kg, ale je třeba kalkulovat s horší efektivitou jeho využití pro pohon), technický šéf BYDu Sun Huajun s žádným konkrétním údajem nevyrukoval, což je další zdroj pochyb. Automobilka pouze naposledy loni oznámila, že zahájila pilotní produkci paketů, které mají 20 Ah a 60 Ah, což odpovídá kapacitě menší až střední startovací baterie.

Tím jsme ale prakticky u téže překážky, kterou se nedaří překonat celé branži. Většina firem totiž uvádí, že dokázala přijít s prototypem revolučních baterií, které skutečně dokážou pobrat velké množství energie. Jenže jde o paket tak malý, že by automobilům postačil maximálně tak na pár kilometrů. Přejít k větší kapacitě je však problém, a to i optikou sériové výroby.

Kromě toho Robin Zeng, šéf společnosti CATL, loni v dubnu oznámil, že pokud dochází k opakovanému rychlému vybíjení a dobíjení baterií s tuhým elektrolytem, je jejich životnost velmi krátká a počítá s pouhými 10 cykly. CATL je přitom největší výrobce baterií na světě, který navíc vlastní 3,7procentní podíl ve zmiňované automobilce Chery. Logicky bychom jej tedy mohli čekat na čele pelotonu. „Do baterií s tuhým elektrolytem ale investujeme už 10 let a stále narážíme na stejné překážky,“ uvedl Zeng.

Loni na podzim se pak k revoluční technice vyjádřila i Veronika Wright, nositelka doktorátu z technické univerzity ve Štýrském Hradci. Ta uvedla, že při dobíjení baterie s tuhým elektrolytem o zhruba 20 procent prostorově expandují, tedy se zvětší, zároveň je však zapotřebí velký mechanický tlak, který by zajistil správný pohyb iontů. Je tak vlastně třeba vyřešit dva balvany valící se proti sobě, což „je noční můrou“, dodává Wright s tím, že momentálně neexistuje cesta, jak by něco takového šlo rozumně vyřešit.

I proto výrobci povětšinou jakožto baterie s tuhým elektrolytem označují takové, které disponují polotuhým elektrolytem. S těmi pak sice je spojen delší dojezd, za ten si ovšem majitelé budou muset opravdu neskutečně zaplatit. I proto vedoucí vědec BYDu Lian Yubo uvádí, že klasické lithiové baterie ještě nějakých 15 až 20 let nikam nezmizí, místo toho budou klíčové v rámci širší dostupnosti levnějších elektromobilů. V brzké budoucnosti tedy víc než evoluci opravdu nečekejme. A postavit kolem současných baterek jakoukoli revoluci v dopravě je jedním slovem nemožné.

Bateriemi s tuhým elektrolytem se zabývá vskutku kdekdo, třeba i firma QuantumSpace, do níž investoval Volkswagen. Ten původně počítal s jejich nasazením už letos, aktuálně raději už žádný termín nezmiňuje. Foto: QuantumSpace, tiskové materiály

Zdroje: BYD, Car News China

