Data z praxe ukazují totální nesmyslnost extrémního downizingu motorů u aut nižší střední třídy

/ Foto: Honda

Je to pocit, který jsme z tohoto technického vynálezu měli od chvíle, kdy se stal hybnou silou snah většiny automobilek. Žádné zázraky jsme tedy nečekali, přesto je překvapivé, jak mizerná je bilance downsizingu v praxi u minulé generace Hondy Civic.

Jsme lidé, kteří nemají rádi paušalizaci a z ní pramenící předsudky. Nechceme tedy škatulkovat a házet vše projevující se navenek stejnými znaky do jednoho pytle, tak jednoduché to není a pokaždé je třeba přemýšlet, co ten či onen krok v tom kterém konkrétním případě přinesl a vzal. Platí to i o tzv. downsizingu, tedy zmenšování objemu motorů a počtu jejich válců s cílem získat stejný nebo vyšší výkon s nižší spotřebou paliva.

Může to fungovat, ne že ne, princip je v pořádku. Vývoj míří vpřed, takže výkony, které dříve dokázal generovat třeba motor 5,0 V10 turbo, může dnes dávat klidně 3,0 V6 turbo se stejnými vyhlídkami na životnost a přitom s nižší spotřebou. Jasně, puristé už hází boty směrem k monitoru a třískají smartphony o stůl, V10 je přece V10 a tak dále. Budiž, každá koncepce motoru má své, vaše jízda ale opravdu dramaticky neutrpí, když z pětilitru uděláte třílitr a motoru seberete 4 válce z 10. A spotřeba může jít při omezeném využití potenciálu motoru citelně dolů, protože agregát má mnohem méně práce sám se sebou, to je nakonec podstata downsizingu.

Asi se tedy nestala žádná tragédie, když třeba Mercedes udělal z motorů 5,5 V8 agregáty 4,0 V8, to se dá chápat. Tragédií ale je, když nyní dělá z jednotek 4,0 V8 nesmysly typu 2,0 turbo + elektřina, to se chápat nedá a fungovat to nikdy nebude, nemůže. Nazvěme to extrémním downizingem, aplikace jinak funkčního receptu ad absurdum s výsledkem, který za funkční označit nelze. Je to jako když budete hubnout - když máte 180 cm a 100 kg, není to dobré. Shodíte 20 kilo, vypadáte i fungujete lépe. Když ale shodíte dalších 40, jste na pokraji smrti. Všeho s mírou, chce se říci...

Mercedes ale dnes nechme být a zaměřme se na jinou zhovadilost moderních aut - tříválcové litrové motory. Tříválec je nesmysl per se, ale znovu nechceme paušalizovat. Nemůže nikdy fungovat opravdu skvěle, ale ve Škodě Citigo vás asi o nervy nepřipraví. Ve Škodě Octavia docela snadno ano, neboť - i když je to v praxi menší tragédie, než si člověk s technickými znalostmi představí bez osobní zkušenosti -, je to pořád bída, která vás rozčiluje řadou vrozených nedostatků motoru typu R3, aniž by vám dávala navíc cokoli podstatného. Rozdíl ve spotřebě je vedle srovnatelných čtyřválců v závislosti na stylu jízdy neznatelný až záporný, auto klidně jede za ještě víc.

Přímou konkurencí Octavie je Honda Civic, další docela velké auto nižší střední třídy. Dobře, dnes už to je konkurence leda pro Ferrari, neboť loni si tento někdejší prodejní hit našel pouhých 5 194 kupců v celé Evropě (to není žert, pět tisíc sto devadesát čtyři a ani o jednoho víc), předchozí iterace, která nebyla jen předraženým hybridním nesmyslem, ale pořád oslovovala aspoň kolem 50 tisíc Evropanů ročně. Ti mohli mj. sáhnout motorech 1,0 i-VTEC a 1,5 i-VTEC, tedy tříválcem o necelých 130 resp. čtyřválcem o více jak 180 koních. Mělo by to být jasné - tříválec jako úsporný motor pro šetřílky, čtyřválec jako užranější kompromis pro jiné uživatele, kteří chtějí více výkonu, ale pořád ne ostré Type R. Výsledek? No to se pomějete...

Kolegové z nizozemského Auto Weeku tradičně sbírají data o skutečné spotřebě od nespočtu svých čtenářů a nejnověji se zaměřili právě na data týkající se těchto dvou variant Civicu. Majitelé litrových tříválců pak dosahují průměru 6,7 litru benzinu na 100 km, zatímco verze 1,5 se čtyřmi válci se v průměru pyšní výsledkem 5,7 litru benzinu na 100 km. Rozdíl je tedy litrový přesně opačným než zamýšleným směrem, navíc kolegové podotýkají, že průměr tříválce citelně ovlivňuje jedna pozitivní neobvyklost v podobě jednoho jediného majitele, který s autem dokáže jezdit dlouhodobě za rovných 5 litrů benzinu na 100 km. Většina je ale jinde a nebýt jeho, byl by celkový průměr ještě horší.

Kupci tříválce se tedy dočkali citelně horšího a slabšího motoru, se kterým oproti čtyřválci platí desítky korun navíc za každých 100 km jízdy jen kvůli vyšší spotřebě. Tak to se vyplatí, že? Kde je ta fotka s mrkajícím Horstem Fuchsem... Extrémní downsizing nepřiměřený velikosti vozu je prostě nesmysl. Vždy jím byl, je jím dál a vždy jím bude. Automobilky to jistě vědí, ale co byste neudělali pro splnění limitů flotilových emisí ze strany EU a dalších podobných institucí? Zdravý rozum i zákazníky až vezme čert, přece koupí, co řekneme. Anebo ne? U Hondy to tak ani moc nevypadá...

Desátá Honda Civic byla ještě docela normální auto, tedy se čtyřválcovými motory. Tříválec je zjevně podobný nesmysl jako nová hybridní iterace - je to oběť politicky stanoveným normám, ne odpověď na otázku položenou zákazníky. Foto: Honda

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

