Detaily k novému obřímu motoru Fordu fascinují, s objemem 7,3 litru a výkonem přes 1 000 koní míří do osobních aut před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Působí jako pohon pro lokomotivu nebo nákladní auto, určen je ale pro osobní vozy. Pravda, ne silniční, přesto na něj dostanete záruku až do ujetí 39 tisíc km, navíc za velmi sympatickou cenu.

Když se v roce 2004 objevila třetí generace Audi A6, byla nabídka motorů tak květnatá, že to z dnešního pohledu bere dech. V případě benzinů i dieselů se začínalo na dvoulitrovém čtyřválci, který produkoval 170 či 140 koní. Tyto základní verze ale kupovali maximálně tak správci vozových parků, privátní klientela mířila o stupeň či o hezkých pár stupňů výš. Němci vám totiž před pouhými dvěma dekádami prodali šestiválec i osmiválec, a co více, u modelů S6 a RS6 všechna čtyři kola roztáčel atmosférický či přeplňovaný desetiválec.

Když přitom tuto nabídku porovnáte s tou, která je spojena s nově příchozí generací C9, nejspíše budete mít pocit, že Audi je pomalu před krachem a na více než tři jednotky nemá peníze. Dva z těchto motorů jsou navíc dvoulitrové čtyřválce, kromě nich pak klientela může pořídit třílitrový šestiválec. Toť vše, pořekadlo „od desíti k pěti“ už na německou novinku ani nesedne, tady jsme na cestě od pěti k nule. Přičemž fanoušci čtyř kruhů jen mohou doufat, že RS6 snad vyfasuje aspoň osmiválcový plug-in hybridní pohon a nikoli jen šestiválcový.

Pokud byste si letos chtěli koupit opravdový motor s velkým „M“, možné to je. Jen už nemůžete vybírat u Audi, nýbrž je třeba zamířit k Fordu. Sportovní divize modrého oválu totiž před měsícem oznámila, že na podzim bude k dispozici Megazilla 2.0. Za tímto názvem se skrývá 7,3litrový osmiválec, tedy víc jak dvakrát objemnější agregát, než jaký v případě nové A6 představuje vrchol. Co se pak výkonu týče, ten dokonce bude možná trojnásobný.

Ford zatím všechny parametry motoru neupřesnil, původní 7,3litrová atmosférická jednotka představená v roce 2019 pod názvem Godzilla však produkovala 430 koní. To s ohledem na objem a počet válců nebylo nic, čím by se automobilka mohla chlubit, na druhou stranu ale motor používala u svých pick-upů a nákladních aut, kde byste jej očekávali spíš. A tam byl důraz hlavně kladen na praktickou stránku, tedy na tažení nákladu a vysokou spolehlivost či trvanlivost. Protože nicméně motor šlo koupit i samostatně, řada tunerů z něj rázem vykřesala přes 600 koní.

Pro automobilku to představovalo hozenou rukavici, kterou skutečně zvedla. Pod názvem Megazilla totiž přišla s vlastnoručně vyladěnou verzí, která sice zůstala u litinového bloku a měla i stejný kompresní poměr, ovšem dočkala se třeba kovaných pístů od Mahle, kovaných ojnic od Callies či speciálních hlav válců. V důsledku toho výkon vzrostl na 624 koní, což již rázem působilo zajímavěji. Na druhou stranu, něco takového dnes zvládají i šestiválce, byť přeplňované.

Modrý ovál se tedy k motoru vrátil potřetí, přičemž letošní novinkou je příchod třílitrového kompresoru Whipple. A právě s ním výkon narůstá na víc než 1 000 koní, tedy takřka trojnásobek toho, co vám dnes nabídne nová A6 jako maximum. S tou ale na druhou stranu můžete na veřejné silnice, zatímco Ford uvádí, že Megazilla 2.0 je určena pouze pro soutěžní využití. Přičemž již nechává na zákaznících, zda motor namontují do okruhového kupé nebo třeba do výkonného off-roadu.

Zda se tím klientela bude řídit, je ve hvězdách. Počítat nicméně může alespoň se zárukou, a to na dva roky či 39 tisíc kilometrů, což je v případě okruhového využití obrovská štreka. Nemalý zájem publika by tedy rozhodně neměl být překvapením. Jakkoli vše závisí na ceně, která jistě nebude malá. Protože totiž původní atmosféra vyšla na zhruba 555 tisíc korun a za kompresor si značka účtuje asi 241 tisíc Kč, bez 800 tisíc korun u Fordu asi nepochodíte. S ohledem na potenciál motoru je ale i to láce.

Obří osmiválec modrého oválu není určen pro silniční využití. Nicméně by nás nepřekvapilo, kdyby jej někdo namontoval pod kapotou Fordu Mustang, se kterým se na silnice vydá. Ostatně jeho stávající provedení kompresor Whipple též používá. Foto: Ford

Zdroj: Ford, Jalopy Jeff@YouTube

Petr Prokopec

