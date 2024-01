Dosud čistě elektrický Rimac překvapuje, jeho nový sporťák má využívat fosilní paliva jako zdroj energie před 6 hodinami | Petr Miler

Je paradox, že Mate Rimac navzdory všemu, co na „elektrickém poli” dokázal, nikdy nebyl elektrickým pohonem posedlý tak moc jako někteří manažeři automobilek, kteří na stejném poli nedokázali vůbec nic. Nakonec tedy není až takové překvapení, že se nebrání jiným technickým řešením.

Jestli něco v dnešním automobilovém světě považujeme za extrémně krátkozraké, pak jde o dopředná prohlášení o tom, na jakou technologii ta či ona firma vsadí za 5, 7 nebo 11 let. Jedinou rozumnou odpovědí přece může být, že bude v jakýkoli moment používat tu nejlepší technologii, jaká bude v ten moment k dispozici, ne to, že budete za několik roků nabízet jen elektromobily, i kdyby trakaře padaly. Přesto to dělá téměř každý - automobilky od Audi po Rolls-Royce ohlašují data, ke kterým nic jiného nechtějí nabízet.

V tomto kontextu stojí za vypíchnutí, že Rimac, který proslul jako „chorvatská Tesla”, a jejíž šéf a zakladatel Mate Rimac si udělal ostruhy za pomoci různých extrémních elektrických produktů, otevřeně říká, že se k takovému davu nepřipojí. „Rimac není výhradně elektrický - vždy dělá to, co je v tu či onu chvíli nejzajímavější,“ říká Mate. A je skutečně pozoruhodné, že nám z duše mluví člověk, kterého by leckdo považoval za někoho, kdo stojí na opačné straně barikády. Není to tak, je to prostě technik, který k jinému než výše zmíněnému závěru dojít nemůže, neboť do budoucnosti jednoduše nikdo nevidí.

S ohledem na pronesená slova tedy nepřekvapí, že Rimacem ovládané Bugatti bude jednou z posledních značek, která nenabídne elektromobil. A zpět k fosilním palivům se nakonec může přiklonit i sám Rimac, jakkoli nelze čekat, že by zítra nabídl něco jako dvanáctiválcové sportovní kupé, to asi opravdu ne.

Své aktuální záměry znovu sám Mate R. popsal v rozhovoru pro Autocar, podle nějž příští sporťák firmy nemusí být bateriovým elektromobilem a místo toho může používat klidně i fosilní paliva. Nešlo by tu ale o jejich přímé spalování pístovými motory, značka by vsadila na novou technologii, kdy by zahřívání kapalných paliv včetně „LPG, vodíku nebo nafty” vyrábělo elektřinu pro pohon elektromotorů, díky čemuž by mohlo dojít k eliminaci drahých, těžkých a dlouho nabíjených baterií. Ty jsou dnes daleko největším limitem rozmachu elektrického pohonu jako takového, to ví Mate R. nejlépe ze všech.

Tým Rimacu podle něj testuje životaschopnost nanotrubic poté, co objevil startup, který s touto technologií experimentuje v „malém měřítku” se slibnými výsledky. Podle Rimaca systém ohřívá to „chemicky odlišná kapalná paliva” a generuje elektřinu, která pak slouží k uvedení auta do pohybu. Podle prvních testů mají mít nanotrubice zhruba 80% provozní účinnost, což by představovalo zhruba dvojnásobek oproti současnému generování elektřiny pomocí spalovacích motorů sloužících jako tzv. range-extendery.

Faktem podle Rimaca je, že systém pochopitelně bude vypouštět CO2, ale nebude jich tolik jako u motoru s vnitřním spalováním. Jde tak o další projekt značky, který sází na jiný než bateriový elektrický pohon. Už dříve se Mate R. nechal slyšet, že nástupce Bugatti Chiron použije „spalovací motor vyvíjený vlastními silami”, který bude součástí „totálně šíleného” hybridního systému. Prostě nikdo soudný nesází na jednu kartu, nikdo, nikdo a znovu nikdo.

Rimac se dnes chlubí hlavně svými elektromobily, jako při této příležitosti ale vidí, že jejich limity dané hmotností a velikostí akumulátorů jsou značné. Hledá tak i jiné cesty. A zjevně je nachází, bez spalování (fosilních) paliv se neobejdou. Foto: Rimac

Zdroj: Autocar

