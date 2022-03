Expert popsal, jak Mercedes geniálně využil díry v pravidlech a postavil úplně jinou F1 než ostatní před 7 hodinami | Petr Prokopec

Vypadalo to naprosto nelegálně, už i konkurenční Red Bull ale uznal, že to tak není. Třícípá hvězda se skutečně i s něčím úplně jiným dokázala vejít do nových regulí - jak, to vám nejlépe vysvětlí expert na aerodynamiku Kyle Forster.

Již o nadcházejícím víkendu odstartuje v Bahrajnu nová sezóna Formule 1. Pozornost celého světa bude přitom během úvodního závodu upřena hlavně na Mercedes, a to nejen proto, že v předchozích osmi sezónách postavil dominantní auto. Pozornost na sebe strhl díky radikálnímu designu monopostu W13, který se zcela vymyká tomu, s čím přišly ostatní týmy.

Novinka třícípé hvězdy totiž druhou várku předsezónních testů absolvovala jakoby bez bočnic, zatímco při té první jimi ještě disponovala. Monopost Mercedesu je tak nesrovnatelně štíhlejší, což logicky snižuje odpor vzduchu a upravuje jeho obtékání okolo karoserie. Konkurenční stáje se tak začaly ptát na legálnost celé věci, přičemž nejvíce měla zarazit Christiana Hornera, šéfa týmu Red Bull.

Horner ale již dříve řekl, že toto řešení oficiálně nekomentoval a jeho předchozí poznámky byly vytržené z kontextu či vůbec nezazněly. „Mercedes přišel s extrémním řešením, je to nicméně jen jiná interpretace pravidel. A abych odpověděl na další otázku, zda si myslíme, že je vše legální či nikoliv? Ano, to rozhodně je. Jak se zdá, dodrženo bylo naprosto vše,“ uvedl šéf rudých býků s tím, že údajné citace, které publikoval novinář Michael Schmidt, prý z jeho úst nikdy nezazněly.

Jak tomu skutečně v případě Hornera bylo, ponechme nyní stranou, místo se zaměříme na řešení samotné. Vážně se vymyká všemu, co jsme u jiných týmů viděli, až se nezdá být možné, že by se vešlo do stejných pravidel. Ale vejde, jak vám nejlépe vysvětlí Kyle Forster, který po tři mistrovské roky pracoval jako aerodynamický technik právě pro formulový tým Mercedesu. Co by však pro jiného bylo vrcholem kariéry, to se pro něj stalo jen odrazovým můstkem. Práce pro vrcholnou stáj F1 byla prý velmi náročná a volno prakticky neexistovalo. I proto nakonec Kyle založil vlastní společnost JKF Consultants, která nyní radí s aerodynamikou závodním týmům v různých jiných soutěžích.

Forster v prvé řadě poukazuje na radikální tvar zpětných zrcátek, který neušel ani šéfovi týmu Ferrari Mattio Binottovi. Ten poukazoval hlavně na možné porušení pravidla, dle kterého zrcátko musí být propojeno se strukturou vozu. Tak tomu ovšem v případě W13 na první pohled není. Jak ale naznačuje Kyle, v pravidlech není jakkoliv upřesněn tvar onoho „můstku“ či jeho viditelnost. U Mercedesu proto přišli s bočním křidélkem, které vše zajišťuje resp. skrývá. Zároveň pak zrcátku nadělili vertikální lamely.

Tímto krokem třícípá hvězda upravila proudění vzduchu okolo horní části monopostu a mohla se tak blíže zaměřit na tu spodní, tedy na ony bočnice. Jejich celkový design se přitom dle Kyla od premiéry nezměnil, nová byla při testech v Bahrajnu pouze přední část s velmi úzkým vstupním otvorem a bezprostředně navazujícími partiemi. Vstup se zdá být malý, díky vylepšené aerodynamice je ale evidentně dostačující - Kyle poukazuje na změny v přední části vozu, kde přibyly speciální prvky vedoucí vzduch právě k tomuto úzkému sání.

Ale jak je vůbec možné, že se Mercedes vešel do pravidel s něčím tak odlišným? Nejlépe vám to vysvětlí sám Kyle na videu níže, neboť lidí disponujících jeho znalostmi a zkušenostmi bude na celém světě jen pár a reinterpretovat jeho precizní vysvětlení za pomoci 3D simulace je obtížné. Podstatou ale je, že pravidla nikdy nedefinují přesnou podobu toho či onoho, je vytváří jakési limity dané prostorem a úhly, které jednotlivé prvky mohou svírat, dokonce omezují i konvexitu či konkávnost některých linií a další podobné aspekty.

Přesně to platí zde, kde pravidla zdánlivě dávají prostor jen v detailech se lišícímu témuž. Mercedes ale dokázal prvky definované tak, že zdánlivě mohou složit jen konvenční bočnici, „naohýbat” způsobem, kdy bočnici tvoří jen z malé části a přesto splní všechna kritéria. Jindy horní část bočnice tak může sloužit jako čistě aerodynamický prvek (a držák onoho zrcátka současně) a pro skutečný vstup vzduchu slouží jen druhá část, kterou uzavírají aerodynamické prvky podlahy, i to je v pořádku. Jakkoli tedy pravidla definují podobu bočnice, ve výsledku se do nich lze vejít i tak, že její části vytvoří de facto dvě přítlačná křídla. Prostor pro vstup vzduchu je tím velmi umenšen, neboť jindy část otvoru slouží něčemu úplně jinému, zdá se ale, že Mercedesy si s tím vystačí.

Je to dvěma slovy geniální nápad, třícípá hvězda skutečně pravidla neporušila, pouze využila skuliny v nich tak, jak nikdo nepředpokládal, že je vůbec možné. A přišla s opravdu odvážným řešením. Je zajímavé, jestli ale povede k úspěchu v závodech, je docela jiná otázka. To nevyhnutelně zjistíme až o víkendu, neboť předsezónní testy historicky nejsou ani zdaleka ukazatelem skutečného potenciálu kohokoli, natož pak Mercedesu. Ten v nich mlžil posledních osm let, na konci roku ale vždy pozdvihl nad hlavu Pohár konstruktérů.

Radikální bočnice Mercedesu by měly přinést lepší aerodynamiku. Sebastian Vettel se na ně ovšem může jen dívat, osahávání cizích aut mají jezdci pravidly zakázáno. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team



Rozdíl oproti premiéře je přitom jasné patrný, byť dle Kyla Forstera nejde o jiný vůz, jen o jeho evoluci. Nezměnilo se totiž celkové pojetí bočnic, pouze jejich přední část. Stejně jako zpětná zrcátka. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroje: Kyle.Engineers@YouTube, Red Bull Racing

