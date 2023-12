Expert srovnal Audi s BMW na sněhu, odvěký souboj odlišných koncepcí překvapivě vyhrál bavorák před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hankook, tiskové materiály

A nejsme zbytečně tajemní, víme, že v Bavorsku leží Mnichov i Ingolstadt. Řeč je o BMW, se kterým se na sněhu sice tradičně skvěle pobavíte, ale jen velmi pomalu. Jonathan Benson došel k jinému závěru.

Před pár dny jsem musel řešit problém s jednou zadokolkou. Tu jsme se známým museli dostat do servisu zrovna ve chvíli, kdy většina silnic zmizela pod hutnou sněhovou pokrývkou. Začali jsme proto losovat, kdo za volant vozu, jehož pohon s příchodem zimy budí nadšení i obavy, usedne. V mém případě nakonec volba padla na předokolku, která měla zajistit zpáteční odvoz nás obou. A tak se i stalo, jakkoli jsem při čekání na kolegu málem umrznul - pohnout se s místa s pohonem zadních kol mu dělalo takové starosti, že když zaparkoval na neprohnutém místě, bez pomoci se z něj už nedostal.

Není to zdaleka jediná zkušenost, jakou mám s předokolkami a zadokolkami na sněhu. V případě těch druhých mám dokonce za sebou i mnohé jízdy na zamrzlých oválech daleko za Polárním kruhem. A jakkoli se pokaždé jednalo o velkou zábavu, při které jsem si s ohledem na pomalu nekonečné únikové zóny mohl vypustit pud sebezáchovy, nikdy nešlo ignorovat, jak velký problém se záběrem auta s motorem vepředu a pohonem zadních kol mají a jak složité je vejít se s nimi zejména na veřejnou silnici. Bývá těžké se rozjet už do mírného stoupání, na opravdu kluzké silnici pak musíte dávkovat plyn s neskutečnou dávkou sebezapření, abyste udrželi zvolený směr. Umí to být skutečně zábavné a do hry vtahující, je to ale vždy hodně pomalé. S kdejakou tupou předokolkou umí být stejně schopný řidič o dost rychlejší.

S o to většími pochybnostmi nyní hledím na výsledek testu, jenž zorganizoval Jonathan Benson z webu Tyre Reviews. Tento expert na pneumatiky totiž stejné obutí značky Bridgestone nasadil na Audi A4 s pohonem předních kol a BMW řady 3 s pohonem zadních kol. Kdo by nicméně čekal vítězství čtyř kruhů, bude zjevně překvapen jako celá naše redakce. Po několika dílčích zkouškách, jenž zahrnovaly akceleraci, rozjezd do kopce a jízdu na čas, totiž vítězné fanfáry zahrály mnichovskému vozu. Ovšem jen ve chvíli, kdy došlo na vypnutí elektronických asistentů.

Rozhodně nechceme tvrdit, že by Jonathan jakkoli podváděl nebo pohonu zadních kol nadržoval, byť se za volantem BMW - jako snad každý nadšenec - bavil daleko víc. Nicméně svůj test zorganizoval na přesně takovém prostranství, na jakém jsem neměl problém zašlápnout plyn až na kobereček mnohem výkonnějších aut. Chápeme, že s vozy nezamířil do běžného provozu, jenže jen výsledky z něj by šlo považovat za bernou minci.

V tomto ohledu si ostatně zkuste usednout do supersportu s mnohamilionovou cenovkou, a zkuste si dát závod s malým městským vozem napříč metropolí v dopravní špičce. Uvidíte, že dojedete s nemalým zpožděním a navíc propoceni až na kůži. Na rozdíl od soupeře totiž nebudete moci využít sebemenší skulinku, a to kvůli obavám o šrámy na karoserii. Znamená to ale, že je ono mini skutečně vždy rychlejší To ne, vítězství mu spadne do klína hlavně dílem okolností.

Když jsem ostatně s předokolkovým kombíkem v onom sněhem nejvíce zasypaném víkendu vyrazil na chatu, byly to především vozy BMW, které jsem předjížděl. A nikoli jen proto, že by jejich majitelé neměli naježděno či používali letní obutí - to by nevyjeli nikam. Zadní náprava totiž vyjížděla do boků i na tom zimním, a to při každém trochu větším polechtání plynu. Ve vší úctě k Bensonovi jsme si tak jisti, že ono Audi by to v běžném provozu mnichovské zadokolce natřelo, ostatně se tak dennodenně děje.

BMW s pohonem zadních kol v testu Jonathana Bensona překvapivě porazilo Audi s pohonem předních kol. Dá se však předpokládat, že velký vliv na výsledek měl uzavřený areál, v běžném provozu by asi vše dopadlo jinak. Foto: Audi/BMW

Zdroj: Tyre Reviews@YouTube

Petr Prokopec

