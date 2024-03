Expert ukázal, jak dopadne motor, ve kterém exploduje píst, hezká podívaná to není včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

A není to jen tak ledajaký motor, ale pohonná jednotka legendárního Mitsubishi Lancer, pro jehož desátou iteraci Japonci vyvinuli nový pohon odpovídající dobovým emisním normám. Ty sice splnila, majitele ale až tak neohromovala.

Dnes je už docela těžké vzpomenout na dobu, kdy se Mitsubishi pralo se Subaru o titul světového šampiona v rallye. Pro obě japonské automobilky byl přitom vzájemný souboj prospěšný, neboť se staral o jejich zviditelnění. Přičemž pomalu každý fanoušek v té době toužil po Lanceru Evolution nebo Impreze WRX STI. Ani jeden z těchto modelů ale již v současné době nekoupíte, tak se ani jeden z výrobců nemůže divit, že se o něm již nemluví v takové míře a s takovým nadšením jako před několika málo lety.

My se dnes zaměříme na Mitsubishi, jehož vůbec poslední Lancer Evolution s pořadovým číslem 10 alias X dorazil v roce 2007. Ve srovnání s předchozími iteracemi přitom došlo na zásadní změny jak v případě designu, tak i motorového prostoru. Kvůli tehdejším emisním limitům totiž automobilka musela poslat k ledu jednotku 4G6, která již byla léty prověřená a poměrně spolehlivá. Její místo pak zaujal nový čtyřválec 4B11, který disponoval celohliníkovou konstrukcí a variabilním časováním ventilů MIVEC.

Pokud se jednalo o atmosférickou verzi motoru, mohli majitelé počítat s poměrně dlouhou životností, která se blížila 320 tisícům kilometrů, než byla zapotřebí generálka. Jakmile však dvoulitr dostal podporu turbodmychadla, šel nahoru nejen výkon, ale také výčet problémů. Tím asi nejzásadnějším byly pístní kroužky, které se při prudce sešlápnutém plynu a navýšení plnícího tlaku mohly doslova rozletět. Jejich fragmenty se pak následně dostaly dovnitř válců, kde způsobily nemalé poškození.

Zdá se, že přesně na tuto lapálii došlo také u jednotky, kterou se rozhodl rozebrat Eric Berg z kanálu I Do Cars na Youtube. Ze záběrů je patrné, že škody na jednotce jsou opravdu masivní - ostatně v bloku je díra, přes kterou můžete koukat skrz motor. Po odstranění klikovky a hlavy si pak můžeme prohlédnout trosky osazení třetího válce, jehož úlomky se spolu se zbytky ložisek nastěhovaly do olejové vany. Píst doslova explodoval, stejně tak ojnice.

Pro řidiče tedy muselo jít o nemalý šok, neboť sešlápnutí plynového pedálu víceméně vedlo k odjištění a výbuchu granátu pod kapotou. Jednotka je tak naprosto nepoužitelná, a to přesto, že nemá na kontě dlouhé využití. Podívejte se na to sami, ale varujeme vás, hezké záběry to nejsou.

Lancer Evo X je vůbec poslední verzí japonské legendy. Do vínku dostala zcela nový agregát 4B11T, jenž produkoval i více než 400 koní. Zároveň ale již nebyl tak spolehlivý jako předchozí jednotky. Foto: Mitsubishi

Zdroj: I Do Cars@YouTube

Petr Prokopec

