Bývalý motorář vysvětlil, jak mohou titěrné jednotky 1,6 turbo ve Formuli 1 dávat tak ohromné výkony

Silniční auta potřebují obří motory jako 8,0 W16 od Bugatti, aby se takovým číslům přiblížila, přitom životnost agregátů Formule 1 dnes není zase tak malá. Jak tedy vývojáři ef-jedniček dosahují takových výsledků?

V případě takového Bugatti Veyron či Chiron nejspíše nikdo nezpochybňuje tvrzení výrobce ohledně monstrózního výkonu. Pohon obou hypersportů má totiž na starosti o poznání větší jednotka, než jakou najdete třeba pod kapotou Škody Fabia. Zatímco totiž mladoboleslavský hatchback se musí spolehnout na litrový tříválec, který navíc v základu ani nevyfasoval přeplňování, Veyron i Chiron profitují z osmilitrového šestnáctiválce. Ten se navíc dočkal hned čtyř turbodmychadel, pročež i nejslabší provedení posílalo na všechna čtyři kola 1 001 koní.

Prakticky stejný výkon byl v letech 2018 a 2019 spojen také s pohonnými jednotkami Formule 1. Ty nicméně disponují poněkud odlišnou konfigurací. Turbo je zde totiž použito pouze jedno, zatímco počet válců klesá na šest. Zmínit je rovněž třeba ještě pouze 1,6litrový objem. Na druhé straně tu nicméně máme hybridní podporu, a to ve formě jednotek MGU-K a MGU-H. První počítá s rekuperací kinetické energie, druhá pak s rekuperací tepelné energie. I proto MGU-K napojena na hřídel, zatímco MGU-H je spojena s turbodmychadlem.

Samotný spalovací agregát zvládá 15 tisíc otáček, což je pravidly povolené maximum. Nejvyšší výkon je přitom spojen se špičkou, závodníci nicméně řadí ještě před jejím dosažením. Proč tomu tak je, dokonale osvětluje automobilový expert a někdejší motorář Jason Fenske. Ten se ve svém nejnovějším videu podíval turbohybridním agregátům na zoubek, přičemž poukazuje hlavně na omezení průtoku paliva. Technické regule totiž počítají s maximem 100 kilogramů za hodinu, což byl limit, který svého času „dělal problémy“ hlavně Ferrari.

Tohoto průtoku přitom agregát může dosáhnout v 10 500 ot./min., vyšších otáček tedy ve finále není třeba. Pokud si totiž systém nemůže vzít větší množství energie na vstupu, vyššího výkonu na výstupu tak jako tak nedosáhne. Dle Fenskeho by tak jediným výsledkem bylo vyšší opotřebení, závodníci proto řadí obvykle okolo 12 tisíc otáček. V té chvíli by jim palivo dodávalo zhruba 1 240 kW, tedy nějakých 1 686 koní. Nesmíme nicméně zapomínat, že spalovací jednotky nedosahují stoprocentní termální účinnosti.

Zatímco přitom motory většiny běžných aut obvykle pracují se 35procentní efektivitou a u těch nejlepších, povětšinou již hybridních, se povedlo lehce překročit hranici 40 procent, v případě agregátů F1 lze počítat s 50procentní efektivitou. Pokud tedy šestiválcová jednotka využívá maximálního povoleného průtoku paliva, generuje 620 kW neboli 843 koní. K tomu se pak přidává jednotka MGU-K, tedy rekuperace kinetické energie, jenž přihazuje dalších 120 kW/163 koní.

Fenske pochopitelně nenechává zakrytou rouškou tajemství ani onu výjimečnou termální účinnost. Té je u motorů F1 dosaženo s pomocí předkomory, kde dochází k zapálení směsi, stejně jako díky vysokému kompresnímu poměru 18:1. Třetím důležitým bodem je pak jednotka MGU-H, která zachytává část výfukových zplodin, jenž používá k roztočení turbodmychadla, které následně dodává energii bateriím. Z té poté jednotka MGU-K produkuje oněch 163 koní.

Mnohé z technologií F1 se již podívaly do běžných sériových vozů, zejména ona předkomora zvyšující efektivitu. Fenske poukazuje i na skutečnost, že pravidla FIA zakazují třeba využití variabilního časování ventilů, které se u silničních aut objevuje už řadu let. Dá se tedy předpokládat, že pokud by došlo na povolení stavidel, měly by agregáty F1 ještě vyšší výkon, a to možná i při nižším objemu.

Současné turbohybridní motory F1 jsou evolučními verzemi jednotek poprvé představených v roce 2014. Tehdy přitom ústrojí Mercedesu produkovalo 840 koní, loni se však výkon vyhoupl již na 1 070 koní. Foto: Mercedes-Benz

