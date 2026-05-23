Falešný zvuk a falešné řazení už Hyundai nestačí, chystá i falešnou řadicí páku
včera | Petr Prokopec
Jednou z nejodpornějších věcí na moderních autech je všechna ta faleš a neautentičnost. Někdy je postihla spíš z podstaty proběhnuvších technických změn, někdy je ale výsledkem zcela cílených snah. A Hyundai se v tomto případě zkrátka opravdu nedrží.
Představte si, že se chystáte na večírek do vyšší společnosti. Kvůli tomu jste si i pořídili zcela novou garderobu, ovšem protože nemáte zrovna nadité konto, nenakupovali jste v buticích luxusních značek, nýbrž v krámech s padělky. V těch jste pak navíc zvolili takové kousky, aby z nich slavná jména maximálně křičela. Nepřekvapivě tak můžete doufat, že vás ostatní zahrnou obdivem. Jenže místo něj přichází spíše opovržení a posměšky, protože „fejk” ti, na které opravdu chcete zapůsobit, prostě poznají.
Něčím takovým se stále více stávají některé moderní automobily, přičemž ty elektrické kráčí v čele průvodu. Posledním tragickým příkladem budiž nový Mercedes-AMG GT, který už kompletně simuluje motor V8 s automatickou převodovkou, i když nemá nic z toho. Je to neuvěřitelná trapárna a urážka každého nadšence, ani tady ale smutné divadlo neskončí. Naznačuje to patent Hyundai, na který narazili kolegové z Car Buzzu. Korejci totiž chtějí svůj balíček falše obohatit také o falešnou řadicí páku.
Značka totiž pracuje na podobném mechanismu, jakým disponuje i Koenigsegg CC850. Švédové svůj osmiválcový supersport osadili devítistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na zadní kola. Pokud ovšem majitel chce, může díky funkci Engage Shifter System přepnout na manuální režim. V té chvíli má přitom k dispozici spojový pedál i „fofrklacek“ na středovém tunelu, kterým může sázet šest rychlostních stupňů. Stejně jako má k dispozici i neutrál.
CC850 nicméně vzniknul v pouhých 70 kusech, zatímco Hyundai chce oslovit masy. Těm by pak Korejci rádi nabídli dokonce ještě o trochu více, než má v genech švédská stíhačka na kolech. Jejich „zařízení umožňující elektronické řazení“ má totiž sedm poloh, kdy šest simuluje šestistupňový manuál, zatímco sedmá je určena pro zpátečku. Při automatickém režimu by ovšem byly funkční pouze dvě z nich. Posunutí řadicí páky do strany by ale následně umožnilo i sekvenční řazení.
Korejci tedy chystají hned tři převodovky v jednom, přičemž v manuálním režimu by řidič musel skutečně sešlápnout spojkový pedál. Ten by pak sice nebyl fyzicky propojen se hnacím ústrojím či skříní, něco takového byste ovšem zaznamenat neměli. Dojde totiž k otevření všech sedmi bran, přičemž pokud řadicí páka skončí mezi nimi, systém bude simulovat neutrál. Hyundai navíc v souladu s tímto řešením nezmiňuje žádný specifický pohon, jeho využití tak může být širší.
Značka totiž už nějakou chvíli pracuje na nových spalovacích motorech, kterých by se měly dočkat i sportovní deriváty N pro Evropu. Až dosud se přitom mělo za to, že u toho bude hybridní technika kvůli papírovému snížení emisí. Jenže něco takového nyní může zajistit automatické řazení, zvláště pokud by Korejci do skříně převodovky instalovali také elektromotor. Ten by pak v manuálním režimu mohl být klidně postaven mimo hru pro potěchu čistě spalovacích nadšenců.
Zda se ovšem tato automatická převodovka s rozšířenými funkcemi dostane do výroby, je otázkou. Snad ještě víc nás ale zajímá spolehlivost. Bez fyzického propojení jednotlivých komponentů totiž vše bude záviset jen na elektronice. Zrovna to je ovšem nejvíce poruchová oblast moderních aut. Lidem kupujícím si Koenigsegg to příliš vadit nemusí, pro většinu z nich je CC850 investice, se kterou jezdí párkrát do roka, pokud vůbc. Jenže korejská auta by daleko více byla doma na silnicích než v garážích.
Navíc ztráta onoho mechanického propojení by nadšence odrazovala tak jako tak. Nadšením tedy rozhodně nehoříme, je to pořád jen faleš, simulace, laciná náhražka. Na druhou stranu, u takového Hyundai budeme podobný nesmysl akceptovat snáz než u takového Porsche, které chystá něco podobného.
Korejci pracují na multifunkční automatické převodovce, která by se mohla tvářit i jako manuál. Jako by té falše nebylo už teď moc... Foto: USPTO, CC0 Public Domain
Zdroj: Car Buzz
