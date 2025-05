Fandové hledají cesty, jak snížit ukrutnou hmotnost nového BMW M5. A nachází je, Mnichov to ale zjevně nezajímá před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jestli něco definuje mnichovské novinky posledních let, pak je to ohromný nárůst hmotnosti. Přesto je brutální, mezigeneračně asi 600kilová nadváha modelu M5 nepříjemným překvapením, které fandům nedává spát. Přichází tak s nápady, jak se jí zbavit.

Od premiéry nového BMW M5 neuběhl ani rok a s nezájmem zatím nemá problém. Jsme ale přesvědčeni, že to je krátkodobý stav daný tím, že na svět přišla nová generace auta, které jsou mnozí zvyklí kupovat, navíc je k mání i jako kombík, který množství potenciálních zákazníků pochopitelně nafukuje. Auto vypadá všelijak, je i vizuálně otylé, na to se ale dá zvyknout. Na co se zvyká hůř, je hmotnost.

Krátkodobě to znovu není problém, auto jí umně maskuje až do momentu, který většina majitelů stejně neokusí. Pořád víc ale vystupuje na povrch, že jde o pomalejší auto, než jakým byl předchůdce, navíc s využitím veškerého výkonu, který nemá permanentně k dispozici. Čím dále se budeme nacházet od současnosti, tím víc bude proti autu hrát, že jde o technicky absurdní, nesmyslně hybridní 2,5tunové monstrum, které bude svou technickou podstatnou devastovat zůstatkové hodnoty vozu a v majitelích navozovat docela jiné pocity.

Kolegové z BMW Blogu to cítí, a tak se zamysleli nad možností, jak by šlo M5 odlehčit. Jejich řešením má být cesta, pro jakou se automobilka rozhodla třeba u modelů X5 M60i a X7 M60i. V případě SUV je totiž rovněž použit osmiválec S68, spárován však je pouze s mild-hybridní technikou. Ta přihazuje pouze 12 koní, zatímco spalovací jednotka jich produkuje 530. Ústrojí M5 pak sice má na kontě o 200 kobyl víc, jiné naladění spalovacího motoru by ale tuto mezeru snadno mohlo zúžit, však spalovací osmiválec může dnes mít klidně 800 koní. Stačilo by ale i míň.

Klíčová je dle kolegů výměna baterie, kdy stávající s využitelnou kapacitou 18,6 kWh by udělala místo té z mild-hybridního ústrojí, která počítá pouze s 0,4 kWh. Tím by hmotnost klesla o 300 až 400 kg, což by snadno vyrovnalo absenci zhruba 100 koní pod kapotou. Automobilka by navíc by mohla přinést do hry i řiditelnou zadní nápravu, kterou obě SUV na rozdíl od M5 disponují, což by vylepšilo jízdní dynamiku.

Nechá si nicméně automobilka poradit? Nemyslíme si, hlavně proto, že jí nešlo o to dosáhnout nejlepšího technického řešení, to by po absurdním plug-in hybridu nikdy nesáhla. Šlo jí o dosažení co nejmenší udávané spotřeby paliva resp. emisí CO2, to byla mantra. Tady bylo cíle dosaženo a co na věc říká zdravý rozum nebo zákazník, je zjevně druhotné.

Dodejme, že mild-hybridní kombinaci 4,4litrového osmiválce twin-turbo, elektromotoru a malé baterie dostala X5 M Competition, která navzdory své velikosti váží až 637 koňmi srovnatelných 2 475 kg jako menší M5 (2 435 kg). Recept na alespoň nějaké zlepšení tedy existuje, Mnichov to ale zjevně nezajímá, na tomto poli se na rozdíl od elektromobility rozumný být nesnaží. A chybu neuzná, to přece velké automobilky nedělají...

Plug-in hybridní M5 má v evropské verzi na kontě 2 435 kg, v té americké je dokonce ještě o 10 kilo těžší. Pokud by elektrický balast hodila do háje, autu by jen pomohla, to ale jde proti snaze minimalizovat papírové emise auta. Foto: BMW

