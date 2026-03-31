Ferrari si nechalo patentovat motor V12, jaký svět ještě neviděl, je to hodně svérázná spása

Objemným motorům bez přeplňování doba v posledních letech nepřeje, některé automobilky ale zjevně neví, co si bez takových jednotek počnou. A tak vymýšlí způsoby, jak je udržet při životě oklikou. Ten, se kterým přichází Ferrari, je opravdu svérázný.

31.3.2026 | Petr Prokopec

Foto: Ferrari

Takové Porsche je většinou lidí vnímáno jako značka vyrábějící sportovní auta poháněná plochými šestiválci. Kdekomu je ale jasné, že jen model 911 by Zuffenhausen také nemusel uživit. Proto přišly na svět další modely jako Panamera, Cayenne či Macan, v jejichž případě lidé akceptují i čtyřválcové nebo naopak osmiválcové motory. A klientela neměla problém tyto vozy kupovat ani s dieselem pod kapotou, ostatně zejména v případě obou SUV dávaly nemalý smysl.

V důsledku kauzy Dieselgate se nicméně jednotky spalující motorovou naftu staly u Porsche zapovězenými. Místo toho i tato automobilka začala tlačit na očistu s pomocí elektrifikace. Jenže zatímco na plug-in hybridní verze Cayennu a Panamery ještě klientela kývla, neboť kombinace elektromotoru a čtyřlitrového osmiválce jí výrazně neomezuje, čistě elektrický pohon byl už přijat bez nadšení. A firemní kasa kvůli tomu začala vysychat.

Porsche tak sice zavelelo k obratu, ovšem zpátky na výsluní se bude drápat jistě hezkých pár let. Jeho osud by měl být varováním pro jinou značku, kterou si svět automaticky spojuje s konkrétními motory ještě víc, pro Ferrari. K tomu patří točivé dvanáctiválce, případně ukřičené osmiválce. Jde ovšem o ještě větší asociaci, než je tomu u Porsche. Velmi pravděpodobně tak neexistuje člověk, který by se ráno vzbudil a řekl by, že chce elektrické Ferrari, což už zjistila i sama firma.

Italové přesto letos svou elektrickou prvotinu představí jako velmi omezenou edici aut. Pár lidí ze zvědavosti jistě zaujme, jiní do ní zkusí investovat v domnění, že jakožto Ferrari nebude spojeno s takovou ztrátou hodnoty, jaká se týká třeba Porsche Taycan. Jestli jim to vyjde nebo ne, je otázka. Sama automobilka ale zjevně má z úplné eliminace motorů V12 obavy, jak naznačuje přiložený patent.

Tím si Ferrari nechalo registrovat vskutku neobvyklé řešení dvanáctiválcového motoru. Či spíš jeho svérázné náhrady. To využívá dvou řad šestiválců, což na první pohled nepůsobí jako změna oproti současnosti. Jenže motor vlastně není dvanáctiválec, jako takový, jde o dva šestiválce, které neslouží k roztáčení kol, místo toho jde o generátor elektrické energie, která by skrze elektromotory zamířila na silnici.

Mluvíme tu tedy o jakémsi svérázném hybridu či podobně neobvyklém elektromobilu s range extenderem jako z Marsu. Ferrari by takto oba šestiválce instalovalo do velmi široce rozevřeného písmene V, čímž by značka dala maximum svobody designérům při navrhování karoserií. Absence převodovky by navíc vedla ke snížení hmotnosti, byť baterie by takový krok negovaly. Ty by ale mohly být menší a spalovací by byla namontována níž než obvykle, což by pomohlo snížit těžiště.

Co je ale zřejmě alfou a omegou motivace Italů, je fakt, že benzinový motor by i v této podobě pořád nabídnul jistý autentický zvukový doprovod, jakkoli by to nebylo to pravé ořechové. Je to podivný kompromis, půl vola a půl včely. Ale Ferrari je zjevně přesvědčené, že by i takovou věc klienti brali spíš než ryzí elektromobil. A nejspíš má pravdu...


„Elektrický dvanáctiválec“ působí bizarně, pokud by to ale měla být jediná cesta, jakou by Ferrari zachovalo v autech spalovací motory, bude to jistě lepší než nic. Foto: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroj: Patent Number 20260077757@USPTO

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.