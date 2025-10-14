Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace

včera | Petr Prokopec

Foto: Ferrari

Ferrari v závěru minulého týdne poprvé odhalilo technik svého prvního elektromobilu. A pokud Italové čekali bouřlivý potlesk ze všech stran, na jaký byli zvyklí z minulosti, museli být hodně zklamaní. Éter ovládly rozpaky, neboť model s možná jen prozatímním jménem Elettrica nepřišel s vůbec ničím, co by odpovídalo mimořádnosti Ferrari v automobilovém světě.

Výkon 1 000 koní může působit jako vysoký, ale ve světě elektrických aut se mu dnes blíží nebo jej dokonce překonávají mnohem obyčejnější modely. Teslu Model S Plaid jsme probírali, také je tu ale Xiaomi SU7 Ultra, která za 1,6 milionu korun nabízí 1 548 koní, popř. BYD YangWang U9 Extreme, který produkuje dokonce šílených 3 018 kobyl, a stát má okolo 5 milionů Kč.

Jasně, výkon není vše, a kdyby Ferrari tohle stádo vecpalo do 1,5tunového stoje s baterkami odpovídající pořádné palivové nádrži, svět mu zase leží u nohou. Realita ale nemůže být odlišnější - bavíme se o 2,3tunovém autě s 625kilovou baterií odpovídající asi 30litrové nádrži. Proč by tohle mělo někoho ohromit? To jsou parametry, ke kterým nemá vůbec daleko ani rodinná Tesla Model X Plaid, hmotnost nevyjímaje.

Novinka Ferrari tak předem způsobila značné zklamání, neboť tentokrát neurčovat pravidla hry ani zdaleka. Místo toho se musí smířit s osudem, který jsme většině zavedených značek, jež tak horečnatě oznamovaly svůj přechod na elektromobilitu, prorokovali. Elektrický pohon maže rozdíly mezi mainstreamem a prestiží i mezi rodinnými vozy a vrcholnou supersportovní ligou. I zmíněné Xiaomi SU7 dokáže pobrat celou rodinu a přitom stojí zhruba tolik co našlapaná Škoda. Na stovce je ale pod 2 sekundy a na třístovce za 15 vteřin.

Ferrari Elettrica by přitom mělo nabídnout méně než 2,5sekundové zrychlení, čínského soka ovšem přesto nepřekoná. A nebude rychlejší ani v rámci maximálky, omezovač totiž jeho rozjezd zarazí v 310 km/h. Čím se tedy Italové chtějí vymezit vůči zbytku světa? Jak naznačil produktový šéf značky Gianmaria Fulgenzi, v podstatě ničím. Automobilka pochopila, že vstoupila do segmentu, kde se již nachází mnohem schopnější soupeři. Nehodlá s nimi proto válčit, spíš hází ručník do ringu a doufá, že jí pomůže její renomé. Od firmy která byla zrozena na závodních tratích a jejíž zakladatel by prodal své poslední trenýrky, aby jeho auta vítězila v závodech, je to velmi nebezpečná kapitulace.

„Na trhu můžete vidět některá elektrická auta, která již mají 2 000 koní. Je velmi snadné a jednoduché přijít u elektromotoru s takovým výkonem. Rázem zde tak máme firmy, které nikdy s auty neměly nic společného, a nyní nabízejí tisícikoňový vůz,“ uvedl Fulgenzi pro Auto Express. A ihned dodal, co si o takové konkurenci myslí. „Je to snad vtip? Co cítíte při řízení takového auta. Jsou to sloni, protože potřebují velké motory a velké baterie,“ zmínil dále. Tím si ovšem tak trochu podříznul svou vlastní větev, na které sedí, neboť jeho auto je s hmotností 2,3 tuny úplně ten samý „slon”.

Pravda, Xiaomi i BYD používají menší baterie, než jaké má dostat Elettrica, ale ne o mnoho. Ta bude disponovat paketem o kapacitě 122 kWh, který váží zmíněných 625 kilo a hmotnost vozu posune do sloního teritoria - SU7 Ultra váží prakticky stejně. Není tak divu, že se Italové hodlají do budoucna tvářit, jakože jsou nezávislým ostrůvkem v moři. Jakákoli konfrontace s ostatními by pro ně totiž nevyzněla dobře. Ovšem tak nakonec může dopadnout i pštrosí schovávání hlavy do písku.

Je sice hezké, že tu na jedné straně máme ikonickou značku, jenže na té druhé trůní nižší výkon, horší dynamika a vyšší cena. Proč byste tedy měli toužit po Ferrari, když s takovým Xiaomi budete rychlejší a ještě vám zbude dost peněz na to, abyste si po pár let pronajímali dům na Azurovém pobřeží a chatu v Alpách, mezi nimiž budete následně pendlovat? Fulgenzi by jistě rád mluvil o tradicích, kvalitě či čímkoli jiném, ovšem takové pohádky snadno přestanou fungovat i na fanoušky značky, pokud u toho nebude výjimečná technika. Ferrari si skutečně zahrává s ohněm.


Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 1 - Ferrari Elettrica 2025 technika 01Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 2 - Ferrari Elettrica 2025 technika 02Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 3 - Ferrari Elettrica 2025 technika 03Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 4 - Ferrari Elettrica 2025 technika 04Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 5 - Ferrari Elettrica 2025 technika 05Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 6 - Ferrari Elettrica 2025 technika 06Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 7 - Ferrari Elettrica 2025 technika 07Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 8 - Ferrari Elettrica 2025 technika 08Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 9 - Ferrari Elettrica 2025 technika 09Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 10 - Ferrari Elettrica 2025 technika 10Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 11 - Ferrari Elettrica 2025 technika 11Ferrari ukazuje svou marnost. Pochopilo, že nemá jak vyhrát, a tak předem bere prohru, s jeho historií je to nebezpečná kapitulace - 12 - Ferrari Elettrica 2025 technika 12
První elektrické Ferrari nabídne pouze 1 000 koní. Něčemu takovému bychom ovšem mohli aplaudovat před pár lety, dnes jsou měřítka nastavená někde úplně jinde. A značce se je zjevně přeskakovat nechce. Foto: Ferrari

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

