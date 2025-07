Fiasko kdysi převratného motoru Nissanu přichází pro firmu v nejhorší možný čas, může ji přivést až do záhuby 5.7.2025 | Petr Prokopec

To, co by jindy mohlo být jen nepříjemným rozrušením, se v současné situaci Nissanu zdá být až existenční hrozbou. Kvůli jediné drobné chybě bude firma muset měnit řadě aut až celý motor. Na to teď ale nemá peníze. A její image to také nepozvedne.

Není tomu dlouho, co jsme poklepali na zoubek motorům s variabilní kompresí, které pod názvem VC-Turbo nabízel Nissan jak ve svých vozech, tak u dceřiného Infiniti. Rodina těchto pohonných jednotek byla složena z 1,5litrového tříválce a dvoulitrového čtyřválce, kdy první nabídnul 204 koní a druhý dokonce až 272 kobyl. Klientela tak při sešlápnutí plynového pedálu mohla počítat s působivou dynamikou. Pokud s ní ale pojede „piánko“, měla být spotřeba výrazně nižší než u konkurenčních čtyřválců a šestiválců.

Právě nižší žíznivost byla hlavním důvodem, proč Nissan motory VC-Turbo vnímal jako jednotky budoucnosti, které mu pomohou plnit i ty nejpřísnější emisní normy. Jenže v roce 2023 se na blankytně modrém nebi objevil první mráček, americká organizace NHTSA monitorující bezpečnost na tamních silnicích totiž oznámila, že motory prošetřuje kvůli až příliš častému selhání jejich ložisek. Loni ovšem Nissan uvedl, že problém se týkal pouze 889 z celkem 454 840 vyrobených agregátů.

Protože nebyla ve spojení s touto vadou evidována jediná nehoda a dle Japonců měly být všechny problematické kusy opraveny, věřili jsme, že na VC-Turbo znovu začne svítit sluníčko. Jenže místo toho se obloha zatáhla úplně, a ještě navrch z ní začal padat neskutečný marast. Kolegové z Car Buzzu totiž zmiňují, že Nissan skrze NHTSA zavelel ke svolávací akci, která se týká 443 899 aut. Zpátky do servisů tedy musí prakticky celá produkce, to ale navíc není na celé věci to nejhorší.

Konstrukce oněch kluzných ložisek má být totiž tak špatná, že může vést až k selhání celé jednotky. Technici značky tedy již byli instruováni, že v prvé řadě musí odmontovat olejovou vanu. Pokud v ní pak najdou kovové fragmenty, které budou pocházet právě z ložisek, pak musí dojít na výměnu celého motoru. V opačném případě mají „jen“ namontovat zcela novou vanu, těsnění a přistoupit k výměně oleje. Automobilka předpokládá, že měnit bude asi 5 procent motorů, i to by ale bude rána v situaci, v jaké teď Nissan je, kdy podniká až trochu zoufalé kroky.

Automobilka majitele inkriminovaných aut začne obesílat až 25. srpna, obecně se však problém týká modelů Rouge (z let 2021 až 2024) a Altima (2019 až 2020), stejně jako Infiniti QX55 (2022) a QX50 (2019 až 2022). Nejčastěji pak email bude zaslán majitelům prvního zmíněného SUV, které je v Česku známé jako X-Trail, do servisů totiž bude povoláno 348 554 kusů. Rogue je přitom americkým bestsellerem značky, která nyní zoufale hledá cestu z červených čísel, což se jí ale nyní dále komplikuje.

Motory VC-Turbo měly být pro Nissan spásou, nakonec jej ovšem mohou přijít drah o kvůli rozsáhlé svolávací akci. Ta navíc přichází ve chvíli, kdy značka vykazuje větší a větší ztráty. Foto: Nissan

