Firma říká, že dosáhla největšího pokroku v historii elektromotorů

/ Foto: Linear Labs

Elektromotory se od doby svého prvního použití v autech v principu nezměnily a zdánlivě na nich ani není mnoho co vymýšlet. Firma Linear Labs ale tvrdí opak a dál vyvíjí svůj nový motor.

O elektrických autech je v posledních letech slyšet častěji než kdy dříve, většina debat ohledně jejich budoucnosti se ale točí kolem akumulátorů. Ty jsou z konstrukčního, uživatelského i ekonomického hlediska alfou a omegou jejich budoucího úspěchu či neúspěchu, v případě samotných motorů obvykle není co řešit.

Ty se během uplynulého století zásadně nezměnily, ostatně jejich konstrukce je natolik jednoduchá, že na nich ani není moc co měnit. Existuje však americká firma, který už chvíli hlásá objevení prvního zásadního vylepšení v základní konstrukci elektromotorů v celé jejich historii. Společnost Linear Labs z Texasu vyvíjí motor zvaný Hunterable Electric Turbine (HET) fungující údajně mnohem lépe všechny dosud používané koncepce a řekla o něm zase o něco víc.

Elektrické automobily s HET prý mohou eliminovat jakýkoli druh převodovek, dále přináší desetiprocentní nárůst dojezdu se zachováním kapacity baterií a ještě k tomu se texaský projekt chlubí až pětinásobným navýšením točivého momentu s dvojitou dávkou výkonu při zachování stejných rozměrů motoru. Elektromotory jsou již známé vysokou porcí newtonmetrů, i proto tvrzení Američanů přitahují pozornost.

Firma Linear Labs říká, že efektivnější fungování zajistí nová stavba motoru. Provedené inovace nevyžadují žádné dramatické technologické pokroky při výrobě pohonné jednotky, důležitý je chytrý způsob navržení jednotlivých částí agregátů. Přestože se elektromotory zdají jednoduché a bez komplikací, existuje u nich celá řada problémů. Jedním je potlačení jevů, ke kterým dochází při pohybu cívek v magnetickém poli. Ty působí proti pohybu a musí se překonávat zvyšováním napětí a proudu v jednotlivých cívkách statoru.

Texasané se to snaží překonat statorem umístěným uvnitř magnetů se stejnou polaritou orientovanou ve směru rotace. Lorentzova síla i odporová síla vrcholí ve stejný moment při průchodu magnetu rotoru okolo cívky, čímž se minimalizují ztráty. Současně jsou magnetická pole na všech čtyřech stranách nastavována tak, aby byla zajištěna jejich synergie. Nový motor navíc umí přesunout koncové magnety a tím zeslabit magnetické pole statoru, což usnadňuje rozjezd a zvyšuje točivý moment v nejnižších otáčkách.

Toto řešení je skutečně potenciálně revoluční, neboť kromě výše uvedených výhod nepotřebuje instalaci dalších, někdy složitých, drahých a těžkých zařízení do útrob aut. Zcela zbytečnou se rázem jeví převodovka, vzhledem k rozměrům a nižší hmotnosti je možné učinit konstrukci elektromobilů ještě kompaktnější a lehčí a při vyšší efektivitě je možné použít menší baterie se vším, co s tím souvisí. Mohlo by to tedy i snížit cenu či zvýšit životnost dalších komponentů.

Aby se nápad Linear Labs dostal do sériové produkce, musí nyní HET zvládnout i nasazení v reálných prototypech. To má proběhnout ještě letos a jsme na to zvědavi.

Potenciálně revoluční systém Hunterable Electric Turbine má pomoci elektromobilům prorazit, poprvé po více jak 100 letech podstatně vylepšuje koncept elektrického motoru. Foto/grafika: Linear Labs

Zdroj: Linear Labs

