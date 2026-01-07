Firma se chlubí tím, že dokončila revoluční baterie a prodávat je začne od března, nevěříme jí ani slovo
Petr ProkopecMimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy, říká klasik. Nic takového ale firma nepředložila. A i kdyby ano, znamenají avizované parametry ve srovnání s tím, co je k dispozici už dnes, skutečnou revoluci?
dnes | Petr Prokopec
Představte si, že vám někdo nabídne pracovní místo, kde budete pobírat pomalu milion korun denně. Přitom se od vás bude očekávat, že svým způsobem jen budete zahřívat židli, na které sedíte. A pokud tak budete činit svědomitě, můžete počítat i se 13, 14 a 15 platem. A ještě navíc s celou řadou benefitů, jako jsou bezplatné návštěvy fitness a wellness center, zahraniční dovolené a podobně. Brali byste takové povolání? Nejspíš ano. Pokud by vám ale někdo něco takového nabídl, neptali byste se náhodou, jestli to celé není podezřelé? Člověk by musel být hodně hloupý nebo naivní, aby si takovou otázku nepoložil a podobnou nabídku bral jako vážně míněnou.
Nevíme o tom, že by taková existovala, podobné pochybnosti nám ovšem vytanuly na mysli po prostudování tiskové zprávy společnosti Donut Labs. Ta prý jako vůbec první hodlá přivést do sériové výroby baterie s tuhým elektrolytem. Dokonce má pro něco takového již i konkrétní datum, přičemž je bližší, než by vás napadlo čekáte. Nejde totiž ani o konec dekády, ani o žádný z následujících roků, nýbrž o letošek. Takže prosinec? Ne, březen.
Tento termín tedy není spojen s bateriemi automobily, nová technika je zatím určena pro motorky. Ale to je v principu to samé, takže to kritický pohled na novinky Donutu nijak nezmírňuje. A právě jméno firmy nutí k poněkud žertovnému zvolání: „Donut believe them!” Protože je opravdu těžké brát celé avízo vážně.
Abychom zatím zůstali u ohlášeného, upřesněme, že Donut Labs je součástí společnosti Verge Motorcycles, která se zabývá výrobou motocyklů. A právě inovovaný model TS Pro má být tím prvním, který bude bateriemi s tuhým elektrolytem osazen. K dispozici přitom budou dva pakety, z nichž ten základní disponuje kapacitou 20,2 kWh, zatímco větší nabízí 33,3 kWh. Dle toho se bude lišit také dojezd, v prvním případě je totiž možné počítat s 350 a ve druhém dokonce se 600 km. Dobíjení, kdy má být za méně než 10 minut doplněna kapacita potřebná na dalších až 300 km, zní použitelně, ale za chvíli si probereme, že to není zase taková nádhera.
Společnost Verge ovšem uvádí, že dobíjení je reálně ještě rychlejší, ovšem v případě motorek bylo prý záměrně zpomaleno, aby si jezdci mohli bez problémů vychutnat kávu (?). Jinak jsou nové baterie popisovány jako malý zázrak. Jejich energetická hustota činí 400 Wh/kg a plně dobít je prý lze do pěti minut. Koncipovány jsou navíc tak, aby zvládly 100 tisíc (!) dobíjecích cyklů, při kterých je navíc možné baterie dobít při vysokém výkonu na plnou kapacitu a nikoli na 80procentní jako u stávajících li-ionových akumulátorů.
Oproti nim navíc novince nevadí ani výkyvy počasí, víc než 99 procent z udávané kapacity má zachovávat i při teplotách -30 stupňů Celsia či naopak až +100 stupňů Celsia. Pokud pak dojde na jejich poškození, nemá docházet k požáru. A na výrobu baterií prý nejsou zapotřebí žádné exotické materiály, nýbrž takové, které lze nalézt kdekoli na světě. V rámci výroby tedy nikdo nebude závislý na rozmarech Číny, přičemž samotný výrobní proces bude ještě navrch ekologický.
Aby těch dobrých zpráv nebylo málo, pak produkce nemá být dražší než u Li-ionek, nýbrž naopak levnější. Proto budou motorky Verge nabízeny za stejnou cenu jako dosud, což znamená start na 29 900 Eurech neboli na 723 tisících korunách. V té chvíli lze počítat s ústrojím produkujícím 1 000 Nm, se kterým stovku pokoříte za 3,5 sekundy. Rychlejší verze TS Ultra pak má na kontě 1 200 Nm a 2,5 sekundové zrychlení, stojí však už 44 900 Eur, tedy skoro 1,1 milionu korun.
První majitelé se pak mají dočkat objednaných motorek již v prvním letošním kvartálu, což je neuvěřitelný kalup. Dočkají se ovšem? A čeho vlastně? To jsou otázky, na které momentálně nemáme odpovědi. Nicméně jistou nápovědou nám může být už stávající provedení motorky TS a dosavadní vývoj na tomto poli.
Současná základní verze totiž nabízí už s aktuálními bateriemi dojezd 350 km, tedy totéž, s čím je spojena ta nová, prý revoluční. Přitom její baterie měly disponovat energetickou hustotou 250 Wh/kg. Novinka v tom klíčovém tedy žádnou velkou revoluci neznamená - avizovaná energetická hustota je jen o 60 procent lepší, což neřeší skoro nic, současné rozdíly mezi bateriemi elektromobilů a nádržemi spalovacích aut jsou propastné. Ubylo by tu pár desítek kilo a to bude vše. Neříkáme, že je to nic, ale revoluce vypadá jinak.
Zbylé avizované vlastnosti jsou o dost kurážnější, ale dá se jim věřit? Dokud od Donutu neuvidíme víc než video, na kterém lze ukázat cokoli, nevěříme mu ani slovo. Na bateriích se skutečně tuhým elektrolytem si zatím vylámali zuby všichni, kteří na ně sáhli, a jedna rakouská vědkyně už předloni popsala, proč se na tom v následujících letech nemá šanci cokoli změnit. A najednou přijde vlastně neznámá firma s tím, že vyřešila ne jeden, ale najednou všechny problémy, které s těmito bateriemi souvisejí? Nedá se tomu věřit.
I kdyby náhodou došlo k průlomu v oblasti vývoje, ani okamžité nasazení do reálného provozu by nevedlo k tomu, aby si někdo se vší vážností troufl tyto baterie ve velkém prodávat dřív než za několik let, bylo by to příliš velké riziko. A jak už padlo, i kdyby toho docílil, je 400 Wh na kg revolucí? Nebo je dobití 20,2 kWh kapacity za 10 minut revolucí? Ne a znovu ne.
„Plná nádrž za 10 minut” zní jako pěkné tvrzení, ale jen než si uvědomíme, že jde o oněch 20,2 kWh. To je ekvivalent asi 5litrové nádrže na naftu v dieselovém autě a dobití za 10 minut znamená dobíjecí výkon jen něco přes 120 kW - už dnešní řešení jsou rychlejší. Právě tato jediná konkrétní data nás vedou k přesvědčení, že Donut s něčím skutečně přijde, nepůjde ale ani o baterie s tuhým elektrolytem, ani o nic revolučního.
Už dobíjecí výkon a energetická hustota vedou k domněnce, že výsledkem bude baterie s polotuhým elektrolytem, která dosavadní řešení posouvá vpřed jen o trochu. Ostatní tvrzení jsou ryzí deklarací - nepoužití vzácných kovů, počet dobíjecích cyklů, chování v různých teplotách... Předpokládáme, že vše bude nějak zmírněno a odloženo, popř. to bude okamžitě neověřitelné. A tím celá revoluce skončí.
Pochopitelně budeme jen rádi, když se pokrok na tomto poli odehraje a dáváme Donutu šanci prokázat, že si nevymýšlí. V tuto chvíli ale bereme jeho avízo jen jako marketing a nevěříme v podstatě ani slovo z oněch fantastických parametrů, které by oproti dosavadnímu stavu znamenaly opravdový průlom. Skutečnou realitu ovšem ukáže jen čas.
Baterie Donut Labs s tuhým elektrolytem jsou prý produkční realitou, jako první je dostane elektrický motocykl TS. K prvním zákazníkům má navíc dorazit nejpozději do konce března letošního roku. Předpokládáme, že tvrzení Donutu jsou přehnaná nebo zcela vycucaná z prstu, jinému vnímání ani sama firma nedává prostor. Foto: Verge Motorcycles/Donut Lab
Zdroj: Verge Motorcycles/Donut Lab
