Firma začala v roce 2025 nabízet brutální motor 9,4 V8, prodává ho dokonce i ve verzi s turbem

Petr ProkopecMáte dost všech těch tříválcových potvor, které se zadýchají už při předjíždění kamionu, zní jako mixér a bůhvíjak úsporné stejně nejsou? Pak tu pro vás máme jeden velmi pěkný lék - obří osmiválec se skoro 10litrovým objemem, který můžete nacpat pod kapotu kdečeho.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Máte dost všech těch tříválcových potvor, které se zadýchají už při předjíždění kamionu, zní jako mixér a bůhvíjak úsporné stejně nejsou? Pak tu pro vás máme jeden velmi pěkný lék - obří osmiválec se skoro 10litrovým objemem, který můžete nacpat pod kapotu kdečeho.
V současné době má Hollywood k dispozici techniku, o jaké se dříve filmařům ani nesnilo. Stejně tak jsou do moderní produkce investovány peníze, které byly dříve též nepředstavitelné a nějaké menší zemičce by klidně stačily na pokrytí ročního rozpočtu. Přesto všechno ovšem nesmrtelné fláky téměř nevznikají. Koneckonců, kolikrát jste viděli třeba poslední tři díly Hvězdných válek? Mnozí nejspíše ani jednou, jakkoli přitom původní trilogii znají z paměti a tu druhou nakonec i díky přerodu Anakina Skywalkera na Darth Vadera také.
Co s tím má společného automobilová branže? Víc, než byste čekali. Také ta může dnes vyvinout techniku, jaká dříve nebyla myslitelná, stejně tak jsou auta dražší, než kdy byla. Pokud ale chcete od auta cosi jako duši, budete muset opravdu hodně dlouho hledat, než něco takového v moderní produkci najdete. A pokud uspějete, bude u toho povětšinou cena vyšší ještě o tolik, že jen polknete slinu a zamíříte tam, co ostatní, tedy k ojetinám. Pár roků či klidně i desítky let stará technika pak sice není tak rychlá, a už vůbec ne úsporná, komfortní či bezpečná, ovšem tím, jak byla postavena hlavně na míru těch, kteří ji mají koupit, bere u srdce.
Z této oprávněné nostalgie netěží jen prodejci všemožných youngtimerů, ale i společnost Prestige Motorsports, která si vzala do parády motor Hemi V8 od Chrysleru. Ten vznikl ve třech generacích, přičemž ta poslední představená v roce 2003 počítala s 5,7litrovým a 6,4litrovým objemem. Vozů, které ji používaly či nadále užívají, je hromada, zmínit lze třeba Chrysler 300 SRT, Dodge Charger a Challenger nebo Jeep Wrangler. Při spalování závodního benzinu pak dokázala nabídnout až 1 039 koní, s nimiž Challenger SRT Demon zvládl stovku za 1,66 sekundy.
Zrovna této generaci se však u Prestige Motorsports na zoubek nepodívali. Místo toho si vzali do parády tu druhou z konce šedesátých let minulého století, podobně jako se třeba George Lucas dříve vracel k v úvodu zmíněným Hvězdným válkám, kterým vylepšoval obraz i zvuk s pomocí lepší počítačové techniky. Motor se tak v prvé řadě dočkal zvětšení objemu z již tak velkorysých 7 litrů na opravdu šílených 9,4 l. Souběžně s tím pak došlo na jeho osazení komponenty od nejlepších světových dodavatelů.
Klientela si může vybrat z litinového či hliníkového bloku, přičemž druhý zmíněný šetří nějaké to kilo. V rámci robustnosti ovšem ztrácet nemá. Hlava je pak hliníková od Edelbrocku v každém případě. Mimo to lze počítat s hřídelemi osazenými kuličkovými ložisky. V atmosférické verzi jednotka produkuje přes 700 koní, konkrétní cifra ale zjevně záleží na úpravách, za jaké zaplatíte - firma se už pochlubila verzí naladěnou na 751 kobyl a 945 Nm.
Pokud vám to ovšem nestačí, je možné 9,4litrový osmiválec osadit ještě přeplňováním. V té chvíli se již dostáváte daleko za metu tisíce koní, platit ovšem budete muset nemalé tisíce korun. Za základní atmosférické provedení se totiž platí zhruba 31 000 USD, tedy nějakých 642 000 Kč. To je zhruba polovina toho, co se dnes v USA platí za elektrický Charger. I tak se může stát, že prodanými kusy Prestige Motorsports předčí i samotný Dodge...
Osmiválec Prestige Motorsports může produkovat i přes tisíc spalovacích koní, zaplatit za ně ale musíte nemalé peníze. Přesto všechno se dá předpokládat větší zájem než třeba o moderní elektrický muscle car. Foto: Prestige Motorsports, tiskové materiály
Zdroj: Prestige Motorsports
