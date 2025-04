Francouzi, Číňané a Arabové otevřeli cestu, jak snadno dát existujícím elektromobilům zpátky spalovací motory před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Horse Powertrain

Nevíme, jestli je to to správné „konečné řešení”, nepochybně ale ukazuje jednu z cest, kterou se automobilky mohou zkusit vydat. To až nevyhnutelně uznají, že stoprocentní elektrifikace jejich nabídek je snem, který se v dohledné době nemůže splnit.

Každý soudný člověk v automobilovém průmyslu touto dobou dávno ví, že žádný brzký přechod na stoprocentní elektrifikaci spalovacích aut prostě nebude. Jen čas ukáže, jaká míra elektrifikace portfolií automobilových značek se stane limitní, o tom rozhodne nespočet faktorů od charakteru zákazníků přes intenzitu přítomnosti na různých trzích až po rozličné legislativní rámce a přerozdělovací mechanismy, které do věci nepřestanou zasahovat. Sto procent to ale zkrátka nemůže být, je to v řadě ohledů neúnosné.

Proto jsme také svědky sice ne až tak hlasitých, ale publikem o to více vnímaných prohlášení o odpískání někdejších smělých plánů na přechod jen na elektrická auta k tomu či onomu datu. Problémem těchto výrobců je, že to s těmito záměry - navzdory jejich očividné absurditě od dne 0 - mysleli smrtelně vážně a nainvestovali do nich hromadu peněz. A ocitají se stále více v podobné situaci, v jaké je dnes Porsche, - najednou nemají produkt , který by lidé chtěli jako dřív. Současně ale nemají alternativu, vsadili vše na špatnou kartu a cesta zpět je složitá.

Porsche to vyřeší novými spalovacími modely, ne každý ale má možnost či odvahu tak učinit. Někteří z nich budou na elektrické revoluci trvat až na pokraj sebezničení, většina ale bude hledat cestu, jak zákaznického vlka nakrmit a kozu špatně koncipovaných produktů ponechat přibližně v celku. A to, co nyní ukázal Horse Powertrain, je rozhodně jednou z možných cest k takovému výsledku.

Jméno Horse Powertrain může znít jako označení nějakého bezvýznamného startupu, ale to je omyl, jde o firmu založenou Renaultem, Geely a Saudi Aramco, tedy třemi giganty z Francie, Číny a Saúdské Arábie, která si dala za cíl udržet při životě spalovací motory. Nyní dodává pohonné jednotky Mercedesu a vlastně to samé, co stvořila pro nové CLA, bude nyní nabízet všem. Je to jakási de-elektrizace už existujících aut.

Také zpackaný nový Mercedes CLA měl být původně jen elektromobil, nakonec ale má navzdory zachování původně jen elektrické koncepce také hybridní pohon právě od Horsu. V principu obdobný způsob pohonu bude k dispozici i dalším automobilkám jako v zásadě jakési plug-and-play řešení pro všechny, kteří nešli cestou BMW a nejsou schopni dávat elektrické i spalovací pohony stejným modelům sami.

Nápad zvaný Future Hybrid Concept bude plně odhalen na autosalonu v Šanghaji jako cesta k osazení platforem elektrických vozidel spalovacím pohonem „s minimálními úpravami”. Něco takového by ještě před pár léty někteří neměli problém prezentovat jako aprílový vtip, takovým ale humor došel. A dnes se musí smířit s tím, že řada výrobců automobilů naprosto selhala v odhadu reálné míry akceptace elektromobilů, což je nyní nutí ustupovat od svých původních plánů. Future Hybrid Concept jim dá možnost něco takového udělat relativně snadno a levně.

Řešení spojuje spalovací motor, elektromotor a převodovku do jediné kompaktní jednotky, která dokáže zapadnout do stávajících elektrických platforem, což automobilkám umožní „uspokojit měnící se poptávku zákazníků” (ta se pochopitelně nikdy výrazně nezměnila, to jen automobilky výrazně změnily svou nabídku, aniž by se kohokoli ptaly, za o to stojí). Future Hybrid Concept má tedy odstranit nutnost vyvíjet víc platforem pro různě poháněné vozy. Detaily se dozvíme až v Šanghaji, pro tuto chvíli firma trvá jen na tom, že novinka byla navržena tak, aby nahradila motory v elektromobilech s pohonnými jednotkami vpředu a nebude třeba víc než „pár úprav”, aby se z elektromobilu stal znovu dominantně spalovací vůz.

„Víc než 10 let to vypadalo, že bateriové elektromobily jsou jedinou cestou k čisté nule (prodejně ano - pozn. red., dál raději bez sarkasmů) a výrobci se podle toho zařídili. Nyní se však posouváme směrem k technologicky neutrálnímu světu s různými trhy a způsoby využití, z nichž každý sleduje svou vlastní k cestu k udržitelné mobilitě,” řekl k věci šéf Horsu Matias Giannini a dodal, že koncept firmy tento problém řeší a umožňuje „výrobcům nabízet rozmanitost pohonných jednotek s minimálním narušením výrobních procesu a zvýšením nákladů,” dodal.

Dalším krokem je vybodnout se v některých případech i na onen hybrid, ale nemůžeme chtít příliš mnoho najednou. I tak je z oznámeného zřejmé, že jen a pouze k elektromobilitě automobilový svět prostě nesměřuje. A bude k ní směřovat stále méně, dokud se nestane něco převratného.

Zapíchni a jeď. Novinka Horse Powertrain ukazuje jednu z cest, jak se zbavit stoprocentních elektrických závazků bez přílišných komplikací. Čekejme v dohledné době další podobné nápady. Foto: Horse Powertrain

Zdroj: Horse Powertrain

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.