Francouzi, Číňani a Arabové řekli víc k řešení, které dovoluje ve velkém předělávat elektromobily zpátky na spalovací pohon včera | Petr Prokopec

/ Foto: Horse Powertrain

Jestli je to ta pravá revoluční věc, která dovolí automobilkám naplno uznat své předchozí omyly a udělat nezbytný krok zpátky, ukáže teprve čas. Nedá se ale říci, že by se Renault s Geely a Aramcem nesnažily, aby se něčím takovým stalo.

Elektrický pohon aut má své nepopiratelné výhody, které mu už v prvopočátcích automobilismu zajistily dominanci na trhu. Pak o ni ale přišel prakticky ze stejných důvodů, pro které se obtížně prosazuje i dnes - stále neexistuje smysluplné úložiště energie, které by nestálo milion, nevážilo tunu, a bylo přitom ekvivalentem aspoň standardní palivové nádrže. Nic takového není ani v dohledu, a i když se jej jednou jistě můžeme dočkat, pořád budeme narážet na limity elektrické sítě i limity výroby samotné elektřiny.

I když tedy elektrický pohon může být tím správným „konečným řešením”, o které je dobré usilovat, spalovací auta jsou popsanou optikou pořád o tolik jiná liga, že bez tisíci a jednoho pokřivení trhu zašlapou elektromobily v přímém klání do země v naprosté většině smysluplných aplikací. Bylo to jasné vždy, bylo to jasné před deseti i pěti léty, stejně jako je to jasné dnes. Trvalo ale bohužel roky, než si někteří alespoň začali sundávat z očí růžové brýle se zelenými obroučkami a uznávat, že ani tentokrát větru dešti neporučí a 100 procent lidí do elektromobilů prostě nedostanou.

Omyl lidé uznávají neradi, a tak je to vskutku pomalý a bolestivý proces, přesto pokračuje. Patrné je to i z novinky firmy Horse Powertrain, za kterou stojí Renault, Geely a Saudi Aramco. Ta minulý týden představila v podstatě univerzální sadu na přestavbu elektromobilu na spalovací pohon. Něco takového by bylo ještě loni či předloni považováno za trapný aprílový žert, dnes jde o realitu, která se snaží rozšířit možnosti nadále dosti dogmaticky uvažujících automobilek projít popsanou katarzí - nemusí měnit celé auto, podobně jako Mercedes v případě nového CLA může autu dodatečně vrátit „spalovák”.

I v tomto případě šlo o techniku Geely, nyní byla posunuto do podoby obecnějšího řešení jménem Future Hybrid Concept. Už z názvu je patrné, že na elektrický pohon nerezignuje zcela, ale nahrazuje jej kombinací spalovacího motoru, elektromotoru a převodovky, které jsou zasazeny do jedné kompaktní jednotky. Výhodou tohoto řešení jsou jeho rozměry, dle „Koně“ totiž tato jednotka odpovídá velikostně pouze ryze elektrickému ústrojí na přední nápravě. To znamená, že pokud automobilky původně vyvinuly platformu pouze pro vozy s elektrickým pohonem, mohou ji využít i pro spalovací novinky. Zapotřebí sice bude ještě trocha vývoje, který určí, kam s palivovou nádrží a výfukem, ovšem i přes tyto modifikace se poté obě verze mají vyrábět na téže lince, což ušetří náklady.

Spalovací motor je navíc uzpůsoben většině pohonných hmot, ať již jde o ryzí benzin, biopalivo E85, ryzí metanol nebo syntetická paliva. Posloužit pak může přímo k roztáčení předních kol nebo jako generátor energie pro elektromotory. Celou jednotkou je pak navíc možné osadit i platformy určené původně pouze spalovacím autům, načež tu vlastně máme řešení pro všechno a všechny.

Ještě víc se dozvíme za týden na autosalonu v Šanghaji, kde se Future Hybrid Concept ukáže naživo. Je to zatím koncept, takže jej čeká ještě trocha vývoje, pro sériovou výrobu by ale měl být připraven během následujících let a být k dispozici skutečně komukoli. Asi nás nic nepřesvědčí, že ryzí spalovací pohon - klidně na syntetické paliva - bude pořád tím komplexně nejefektivnějším řešením. I tento hybrid postavený znovu primárně kolem spalovacího motoru ale dává větší smysl než povinná elektromobilita pro všechny.

Future Concept Hybrid se aktuálně zdá být spásným řešením pro všechny automobilky, které slepě vsadili pouze na elektromobily. Jestli budou schopny a ochotny udělat krok stranou a přijmout aspoň tento kompromis, ukáže jen čas. Foto: Horse Powertrain

Zdroj: Horse Powertrain

Petr Prokopec

