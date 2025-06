Francouzi s Číňany a Araby rozjeli výrobu dalšího řešení, které dovolí automobilkám vrátit se zpět ke spalovacím motorům před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Horse Powertrain

Zejména pro evropské automobilky, které se buď aktivně podílely na stvoření současné „elektrické revoluce”, popř. stejnou myšlenku bez odporu přijaly za svou, je to slušná ironie osudu. Jiní teď umně využívají prostoru na trhu, který tím samy vytvořily.

Pokud bychom se vrátili v čase jen o 5 až 10 let zpátky, našli bychom evropské automobilky stále na pomyslném světovém vrcholu. Někteří konkurenti z USA, Koreje nebo Číny vystrkovali růžky, nikdo ale v celé komplexitě nedokázal vyrovnat to, co dokázaly místní, zejména pak německé automobilky. Prodeje evropských aut tehdy lámaly historické rekordy, právě v tu chvíli se ale největší místní výrobci rozhodli učinit krok, který nedával smysl už tehdy. A nedává ho dodnes.

Dnes už je nepochybné, že právě od nich přišel impuls k tomu, aby trh začal být tlačen do elektrického pohonu. Nejspíš v tom viděli jednodušší, přímočařejší a potenciálně ziskovější byznys, možná chtěli ještě víc zabetonovat své pozice dalším zkomplikováním vstupu do odvětví umělou technologickou změnou, na kterou se měli připravit lépe, možná se i báli konkurence z jiných koutů světa. Možná ještě něco jiného a možná to všechno částečně dohromady, to zatím s jistotou nevíme a ukáže to až čas, který klíčové strůjce tohoto nápadu jednoho dne jistě odkope. Na každý pád si už nyní můžeme říci, že to byl fatální přehmat.

A opravdu není překvapivé, že to nevyšlo. Myšlenka „nové elektrické revoluce” byla totiž stejně naivní jako všechny předchozí, neboť limity baterií jsou stále příliš velkou technickou i ekonomickou překážkou k tomu, aby elektromobily spalovací vozy byť jen důstojně vyrovnaly. Především ale platí jedna věc - pokud máte v ruce produkt, se kterým jste mimořádně úspěšní a po kterém touží naprostá většina zákazníků, proč byste se ho měli dobrovolně zbavovat? Tady někdo chtěl víc, jako nezřídka ale míří k tomu, že nemusí mít nic.

Došlo totiž k tomu, k čemu nevyhnutelně dojít muselo - zajeté automobilky vsadily prakticky vše na mrtvého koně v podobě elektrických aut, na kterém navíc konkurenti z jiných částí světa, zejména pak z Číny, dokážou díky neopakovatelným lokálním výhodám cválat lépe. A svou výhodu na poli spalovacích aut začaly zahazovat zanedbáváním jejich dalšího vývoje a dojením jejich zbývajícího obchodního potenciálu. Výsledek vidíme všichni - pokud jde o elektromobily, navrch má Čína, místní automobilky se s nimi nedokážou šířeji prosadit a dnes hledají cesty, jak bez velké ostudy udělat krok zpět.

A právě v tu chvíli vstupuje do hry firma Horse Powertrain, společný projekt Renaultu, Geely a Saudi Aramco, která výrobcům chce nabízet v podstatě to, co udělal Mercedes s novým CLA. Tedy jakési „plug and play” řešení, které dovolí udělat z už existujících elektrických modelů znovu aspoň částečně spalovací. Jak jsme si řekli u CLA, je to spíš z nouze ctnost, i tak nepochybujeme, že by se taková věc bude pořád prodávat líp než ryzí elektromobil.

Číňané ovšem nechtějí pomoci jen s konverzí elektromobilů na mnohem smysluplnější auta, nově se vytasili také s vlastním hybridním pohonem, které může použít znovu v podstatě jakákoli automobilka pro většinu svých aut, a to bez ohledu na jejich architekturu. Jednotka HR18 HEV byla totiž od počátku navržena tak, aby se jednalo o univerzální globální řešení. Jako taková je složená z 1,8litrového benzinového motoru, který bez problémů spálí palivo s až 10procentní biosložkou. Nepřekvapivě pak plní i emisní normu Euro 7.

Pohonná jednotka pracující na bázi Atkinsonova cyklu produkuje 108 koní výkonu a 172 Nm točivého momentu, přičemž váží jen 100 kilogramů. Doplněna je pak 36kilovou lithium-iontovou baterií o kapacitě 1,4 kWh, která napájí elektromotor produkující dodatečných 68 koní a 212 Nm. Součástí paketu je pak bezespojková převodovka, která zvládá přenést až 436 N točivého momentu, a již zmíněná velmi kompaktní baterie (rozměry 707x422x190 mm) s integrovaným chladicím systémem.

Je to tedy znovu hlavně spalovací pohon s elektrickou složkou, po které možná nikdo netouží, na rozdíl od ryze elektrického pohonu ale málokdo má vážný důvod ji odmítat. I na taková řešení už se Evropané vesměs vykašlali - hybridy chtěli „přeskočit” a být rovnou plně električtí. Dnes se k nim rádi vrací, a pokud takový pohon sami nemají, „Kůň” jim rád pomocnou nohu. Tedy Horse pomocnou ruku.

Firma uvádí, že elektromotor se bude vyrábět v Portugalsku, převodovka ve Španělsku a spalovací jedna-osma ve Španělsku a Turecku. V těchto zemích pak navíc bude probíhat montáž celého ústrojí. Svým způsobem tedy Evropa i nadále zůstane centrem spalovací techniky. Jen za nitky tu už tahají hlavně Číňané s Araby.

Evropské automobilky si nově budou moci koupit pro své vozy v Evropě vyvinutý a vyrobený benzin-elektrický pohon, na který chtěli sami zanevřít. Za celým projektem stojí hlavně čínské Geely a saúdské Aramco, Renault do startu „pouze” poskytl know-how, které si myslel, že sám těž potřebovat nebude. Foto: Horse Powertrain

Zdroj: Horse Powertrain

