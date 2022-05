Francouzi říkají, že auta budoucnosti nebudou mít žádné brzdy, myslí to smrtelně vážně před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DS Automobiles

Nehodláme nikterak rozporovat, že míra využití brzd u aut obecně klesá a při možnosti intenzivně brzdit motorem je po většinu času skutečně nemusíte potřebovat. Ale aby se bez nich automobily obešly zcela? To jednoznačně není rozumně možné.

Od chvíle, kdy si Karl Benz patentoval svou motorizovanou tříkolku, nebyl ve světě aut podstatný pouze pohon, nýbrž také brzdy. Pokud jste se totiž se svým vozem rozjeli, bylo třeba rovněž bezpečně zastavit. Platilo to před více než 130 lety, platí to i dnes. A nepochybně to bude platit i v budoucnosti, jakkoli se automobilky pokouší u elektrických aut o změnu. Stále větší úlohu totiž přebírá regenerativní brzdění a klasické kotouče a destičky jsou upozaďovány.

Objektivně lze říci, že jde o krok správným směrem. S běžnými brzdami je totiž spojena jistá neodpružená hmotnost a deceleraci zajišťuje tření, které akorát generuje teplo a spotřebovává další materiály. Tomu se výrobci pokouší zabránit rekuperací kinetické energie, která je v určité míře možná i u aut se spalovacími motory, především ale přichází ke slovu u elektromobilů.

Bateriová auta pracují s navýšením magnetického odporu elektromotoru či elektromotorů, což vytváří brzdnou sílu. To ale nevede jen k plýtvání energií a opotřebení materiálu, znamená to také dobíjení baterií energií, kterou lze znovu použít pro pohyb. Výrobci tak mohli zákazníkům umožnit jednopedálové řízení, v jehož případě sešlápnutím plynového pedálu akcelerujete a jeho vyšlápnutím decelerujete. V podstatě tak jde o princip autíček na autodráze, která „brzdí“ tak, že přestanete mačkat tlačítko „plynu“. Při mírné a předvídavé jízdě si tak skutečně můžete vystačit s minimálním až žádným využitím klasických brzd, to ale ještě neznamená, že je nepotřebujete vůbec.

Leccos naznačují už zkušenosti s Teslou Model S Plaid, která je dle našeho přítele Jasona Fenskeho z Engineering Explained jediným produkčním vozem, jenž zvládá lépe akcelerovat než brzdit. To není poklona, ale výtka, neboť to znamená, že příliš slabé brzdy - na rozjezd na stovku potřebuje 29,87 metru, zatímco k plnému zastavení ze stejného tempa je třeba 31,7 metru. Tohoto výsledku přitom Model S Plaid dosáhl při užití regenerativního brzdění i klasických brzd, což by pro automobilky mělo být dostatečným varováním.

U DS Automobiles se nicméně rozhodli, že tahat kočku za ocas není zase tak špatný nápad. A proto pro své budoucí modely zvažují, že je neosadí žádnými brzdami a vše nechají na elektromotorech. Napomoci tomu mají technologie používané v šampionátu Formule E, které značka ukázala na konceptu E Tense Performance.

„Regenerativní brzdění je velmi účinnou cestou, jak nejen plně zastavit vůz, ale také jak zlepšit kapacitu baterií. DS E Tense Performance pozvedává tuto technologii na zcela novou úroveň, kdy je regenerativní brzdění jedinou možností, jak vůz zastavit,“ uvedla šéfka francouzské automobilky Beatrice Foucher. Zároveň dodala, že koncept je vizí budoucích modelů DS, u kterých bude naplno využita technologie monopostů Formule E. Tedy které přijdou o klasické brzdy.

Stačí ale mít elementární technické povědomí o fungování auta, aby člověk pochopil, že něco takového není rozumné. Je sice pravdou, že ve většině případů je brzdění motorem dostačující, brzdy ale musí posloužit i pro rychlejší deceleraci a řešení krizových situací, kdy elektromotory nevyvíjí dostatečný výkon, aby auto zastavily na minimální možné dráze. A i kdyby se svým maximálním zapojením zvládly aspoň 99,8 % situací, při ostřejší deceleraci není možné vzhledem k limitům celého pohonného ústrojí i samotných akumulátorů ani většinu kinetické energie rekuperovat.

Platí to tím spíše, že s elektromobily je spojena vysoká hmotnost. A i kdyby měly běžné modely motory o výkonu 5 00 koní, nic to nemění na výše zmíněném. I brzdy citelně slabších konvenčních aut mají výkony o řád vyšší, málokdo ovšem zveřejňuje přesná čísla. Posloužit zde můžeme daty Bugatti Veyron, které má 1 001 koní výkonu motoru, pro krocení svého potenciálu ale potřebuje brzdy o výkonu až 7 616 koní. Jasně, Bugatti je extrém svého druhu, pro srovnání měřítek to ale postačí - je to více jak 7krát vyšší výkon. Představa, že 500koňové auto odbrzdíte 500koňovým elektromotorem, je zkrátka naprosto lichá, v náročnějších situacích bude třeba mnohem víc.

Koncept E Tense Performance je vizí budoucích aut francouzské značky, které by už neměly mít klasické brzdy a využívat pouze brzdění motorem. Podle nás je to naprosto utopická představa. Foto: DS Automobiles

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

