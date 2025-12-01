GM chce autům vrátit dvoutaktní motory, speciální nový prvek řeší jejich klíčovou slabinu
Petr ProkopecDvoutakty se zdají být překonanou věcí, už z jejich označení ale vyplývá přetrvávající výhoda tohoto řešení. Konstruktéři tak nikdy nezaplašili myšlenky na jejich návrat, pokud by vyřešili jejich klíčovou slabinu. Koncern General Motors je možná blízko.
Pokud jde o základní princip fungování současných spalovacích motorů osobních aut, je jedno, jaký objem či počet válců mají, popř. co přesně spalují. Jde dnes vždy o čtyřtaktní motory, u kterých je jeden pracovní oběh vykonán během čtyř fází. V první dochází na sání, ve druhé na kompresi, ve třetí na expanzi neboli výbuch a ve čtvrté na odvod výfukových plynů. Motor má kromě toho oddělený olejový okruh, který zajišťuje promazání všech pohyblivých částí.
Před čtyřtakty nicméně výrobci spoléhali spíš na dvoutaktní motory, u kterých probíhá veškerý pracovní cyklus ve dvou fázích, během nichž dojde na jednu otáčku hřídele. Díky tomu mohou při stejném objemu generovat vyšší vyšší výkon. Stinnou stránkou ovšem u nich bylo, že olej se musel přimíchávat do paliva (a ani oddělené mazání neměnilo nic na současném spalování), což vedlo k vyšším emisím. A protože v dnešní době je kouřící výfuk absolutní zlo, přestávají se dvoutakty montovat už i do sekaček na trávu.
Koncern General Motors ale nyní pracuje na jejich možném znovuzrození, kterého by mohl dosáhnout s pomocí nového speciálního prvku, jenž by jejich největší slabinu řešil. Jde o pohyblivý ventil instalovaný mezi píst a stěnu válců, jak ukazuje níže vyobrazený patent přihlášený u USPTO, který objevili kolegové z Autoblogu. Normálně totiž dvoutakty po velmi krátkou chvíli při svém chodu nechávají otevřený sací i výfukový port, což vede k úniku nespálené části paliva smíchané navíc s olejem do okolního prostředí.
GM ovšem doufá, že onen speciální ventil dokáže sací či výfukový port utěsnit nezávisle na chodu pístu. Díky tomu by tedy nespálená směs paliva neměla jak uniknout. Vyřešen by tím byl problém, kvůli kterému dvoutakty mizí z povrchu zemského. Místo toho by tu zůstaly pouze jejich výhody, tedy kromě vyššího výkonu také nižší hmotnost daná menším počtem komponentů. To by přitom vedlo i k menším nákladům, nižší prodejní ceně a levnější údržbě i opravám.
Z patentu dále vyplývá, že dvoutakt by byl součástí hybridního pohonu. Čtyřtakty by ovšem mohl nahradit také u elektrických modelů, které využívají spalovací jednotky jakožto generátory elektrické energie (tzv. range extendery). Otázkou samozřejmě je, zda se nakonec stane produkční realitou. Pokusů o vzkříšení dvoutaktů tu totiž bylo již několik, zatím žádný z nich ale nakonec nebyl úspěšný. GM ale není radno podceňovat, nakonec příští rok začne působit pod hlavičkou Cadillacu i ve Formuli 1, pro kterou si postupem času vyvine vlastní motory. Know-how mu tedy jistě nechybí.
GM možná vzkřísí dvoutaktní motory, a to díky speciálnímu ventilu, který by dokázal utěsnit výfukový či sací port. Foto: USPTO, CC0 Public Domain
Zdroj: Autoblog
