Honda poznává následky sázky na downsizing, místo nezdolných jednotek v ruce má hromadnou žalobu za poruchové motory na krku včera

Je to typická ukázka dobrovolného vzdání se konkurenční výhody na straně jedné a přijetí obtížně odlišitelné techniky pro primárně papírové výhody na straně druhé. Reálné nevýhody nyní Honda poznává na vlastní kůži, z jejich „Earth Dreams” se stává spíš noční můra.

Svého času platila Honda za hvězdu mezi japonskými automobilkami. Z velké části se o to staraly její sportovní modely, které byly lákavým soustem hlavně díky svým pohonným jednotkám. Značka totiž u čtyřválců dokázala vyladit variabilní časování a zdvih ventilů VTEC prakticky k dokonalosti. Majitelé takových aut tedy mohli v nízkých otáčkách počítat s nízkou spotřebou, zatímco ve vysokých přicházel ke slovu vysoký výkon, přesně dle zadání. Asi nejdále přitom Honda zašla s roadsterem S2000, který dával 240 koní z dvoulitrového objemu. Stydět za co se však neměl ani 200koňový Civic Type-R.

Nicméně před zhruba dekádou a půl Japonci začali atmosférické motory nahrazovat přeplňovanými ze stejných důvodů jako všichni - kvůli papírově nižší spotřebě a jí přímo úměrným emisím CO2. Honda mohla bránit své rodinné stříbro jako ho třeba dodnes brání Mazda, ale místo toho šla cestou menšího odporu. Dnes musí sklízet shnilé ovoce, které tím začala pěstovat.

Kolegové z Carscoops totiž aktuálně informují o hromadné žalobě, která byla na Hondu (a její luxusní značku Acura) podána ve Spojených státech. Stojí za tím právě přeplňované jedna-pětky a dvoulitry, u nichž hrozí přehřátí a prasknutí těsnění pod hlavou. Co ale pro značku vyznívá nejhůř, je tvrzení, že Japonci o těchto problémech dlouhodobě vědí, ovšem nijak je neřeší.

Žaloba uvádí, že Honda selhala při vývoji a její turbomotory nezvládají jak vysoké teploty, tak vysoké komprese. Kvůli tomu je těsnění pod hlavou náchylné k prasknutí. Pokud se tak stane, může se do hlav válců dostat chladicí kapalina motoru a poškodit ji. Její únik navíc vede k nedostatečnému chlazení jednotky, pokud se navíc kapalina smíchá s olejem, dojde k jeho kontaminaci, což pro změnu vede výraznému opotřebení motoru. V nejhorším případě, což postihlo řadu majitelů, dochází k úplnému selhání motoru.

Tiffany Richardson, jedna z žalujících, k věci uvedla, že těsnění pod hlavou její Hondy Accord z roku 2018 selhalo v únoru 2023. Došlo tak k úniku chladicí kapaliny do válců, načež musela zaplatit 1 397 dolarů neboli 30 tisíc korun za opravy. O pouhé dva měsíce později se však stejný problém objevil znovu, když chladicí kapalina vnikla do prvního válce. To vedlo k útratě dalších 1 216 dolarů (26 500 Kč) a zjevně také ke ztrátě trpělivosti a návštěvě právníků.

Ti následně zjistili, že americká agentura NHTSA eviduje řadu stížností na přeplňované motory Hondy z posledních let. Společným jmenovatelem všech bylo právě prasklé těsnění pod hlavou. Nyní tak požadují soudní jednání, neboť automobilka o problémech měla vědět. Nicméně nejen že nepřistoupila k nápravě, dokonce neměla ctít ani svou vlastní záruční lhůtu. Provinila se tak vůči důvěře zákazníků a přistoupila k neoprávněnému obohacení, říkají právníci.

Podle žaloby se problém týká modelů Accord (z let 2018 až 2022), Civic (2016-2022) a CR-V (2017-2022), stejně jako Acury RDX (2021-2022) a TLX (2019-2022). Všechny tyto modely jsou ve výrobě a užívají zmíněné přeplňované motory i nadále, ovšem v žalobě uvedeny nejsou. Japonci zřejmě skutečně alespoň k nějaké nápravě přistoupili a nejspíše od roku 2022 používají jinou konstrukci. A pokud ne, nejspíš můžou zakrátko čekat další soudní spor.

Přeplňované jedna-pětky a dvoulitry japonské automobilky měly nejméně do roku 2022 problém s těsněním. Pokud se to prokáže u soudu, bude muset značka sáhnout hluboko do firemní pokladny. Foto: Honda

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

