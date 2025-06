Honda chystá nové nejefektivnější motory světa. Mají reálně jezdit za 4 litry na sto a ještě zlevnit včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Tohle je léčba, kterou Honda potřebuje jako prase drbání. S elektromobilitou Japonci jednoznačně narazili, teď od ní ustupují a raději hledají cesty, které nebudou jen po vůli politickým tlakům, ale vyjdou spíš vstříc očekávání zákazníků.

Honda před pár týdny oznámila, že vzala do rukou své plány týkající se elektromobility a roztrhala je na kousky. A neudělala to poprvé. Japonci totiž v roce 2021 prohlašovali, že na sklonku dekády bude bateriový pohon tvořit 40 procent veškerých jejich prodejů. Z toho se ale postupem času stalo jen 30 procent, na konci května v souvislosti s novými plány pak Honda mluvila už pouze o 20 procentech. Z toho důvodu do nich ostatně i snížila objem investic, a to téměř o celou třetinu.

Souběžně s tím bylo upřesněno, že novou prioritou se pro Hondu stávají hybridy, tedy spalovací motory s elektrickou asistencí. A právě toto téma nyní rozvedl prezident značky Toshihiro Mibe s kolegy z britského Autocaru. Těm sdělil, že Japonci chystají „nejefektivnější motory na světě“. Půjde hned o celou rodinu benzinových čtyřválců, které dorazí s 1,5litrovým a dvoulitrovým objemem. Tím se nebudou lišit oproti současným agregátům, změny se týkají konstrukce.

Jedna-pětka by totiž měla ve srovnání se stávající verzí nabídnout o 40 procent širší pásmo otáček, po které bude k dispozici maximální točivý moment. Kromě toho se u obou spalovacích jednotek počítá s lepším termálním managementem, zatímco elektromotor se dočká zmenšení, což sníží hmotnost a umožní jeho lepší integraci do celého pojonu. Tyto novinky mají vyústit v 10procentní snížení spotřeby oproti stávajícím variantám, u 1,5litrového čtyřválce se tak Honda dostane na 4 l/100 km.

Souběžně s novými motory má dorazit také nová platforma, která je spojována s vyšším komfortem, bezpečností i zábavou na straně řidiče. Její hmotnost by přitom vůči současné architektuře měla poklesnout o 90 kilogramů, dalších dieta bude spojena s karoseriemi, které oproti stávajícím zhubnou o 10 procent. Vozy postavené na nové platformě přitom budou sdílet až 60 procent komponentů, což povede ke zlevnění výroby. Levnější o 30 procent ale má být i produkce motorů.

Mibe dále uvedl, že mezi roky 2027 a 2030 dorazí přinejmenším 13 hybridních novinek, přičemž expanzi by měly odstartovat Jazz a Civic nové generace. To je opravdu nemalé rozšíření nabídky, která podle prezidenta Hondy souvisí „s růstem poptávky po hybridních vozech“, zatímco „trh s elektromobily zaostává za původními očekáváními“. Propad zájmu o ně pak jen podpořilo zjemnění regulací, hlavně pak v USA, které měly stát v čele narůstajících registrací.

Tím nicméně Honda stejně jako třeba dříve koncern General Motors, se kterým shodou okolností Japonci na vývoji nových elektromobilů spolupracovali, jen potvrdila, že s bateriovým pohonem se nezabývala kvůli životnímu prostředí, jak s oblibou tvrdila. Místo toho zkrátka jen nechtěla mít potíže s úřady, jako ostatně kdokoli jiný v branži. Nebylo náhodou lepší dávat od počátku přednost zájmům zákazníků, jejichž potřeby budou stejné bez ohledu na výsledky příštích voleb?

Současný hybridní Jazz jezdí za 4,5 litru na sto kilometrů, nová generace osazená efektivnějším pohonem má klesnout pod čtyřlitrovou mez. Foto: Honda

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

