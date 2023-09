I hybridy jsou do šrotu zralé příliš brzy, ukazuje rozebrání jedné z Toyot, elektrifikace aut nedává smysl ani tady před 2 hodinami | Petr Prokopec

V jednoduchosti je krása, na toto heslo automobilový průmysl v posledních letech rychle zapomněl. Pro některé to může být smutné zjištění, ale několika motory a zdroji energie nepřekonáte dlouhodobou efektivitu docela obyčejného dieselu, který zvládne jezdit dekády bez velkých investic.

Člověk nemusí být raketový vědec, aby během života rychle pochopil, že baterie postupem času degradují. Však kdo nepoužívá mobil, holicí strojek nebo... osobní auto, které se bez ohledu na způsob pohonu bez dobíjecí baterie také neobejde. Můžete se k ní bez ohledu na konstrukci chovat jakkoli, dávat si pozor na vysoké i nízké teploty, nikdy ji moc nevybíjet ani nedobíjet, nic takového. Přesto vám odejde tak jako tak - nakonec na to stačí sám zub času.

Koupit si novou baterii do spalovacího auta ale vyjde nanejvýš na pár tisíc, do mobilů či holicích strojků jsou ještě levnější. Jakmile ale jde byť jen o hybridní automobily, které pořád spoléhají téměř jen na spalovací motor, bavíme se klidně o cenách v řádu stovek tisíc za náhradní akumulátor. V tu chvíli u nich vstupuje do hry stejná matematika jako u elektromobilů - v určitou chvíli je nevyhnutelná výměna baterie tak drahá, že je lepší auto prodat na náhradní díly nebo sešrotovat, než jej držet dál při životě, což už se též nejednou stalo. A i pro hybridy k tomu dochází nepříjemně brzy.

Připomíná to mechanik, specialista na vozy Toyoty, který na Youtube vystupuje pod přezdívkou The Car Care Nut. Ve svém posledním videu pitvá hybridní Toyotu Camry z roku 2008, která na víc jak patnáctiletý provoz nevypadá na první pohled špatně. Kdyby s ní ale bylo zacházeno ryze racionálně, její naděje na další aktivní život už by pohasla. Auto zachránila pouze emotivní náklonnost dosavadních majitelů, kteří hledali ojetinu pro svou dceru. A protože sobě zrovna nadělili nový vůz, nakonec se rozhodli, že Camry jinak nesmyslným výdajem udrží při životě.

Sedan jinak své majitele nezklamal, netrpí na korozi a dokonce ani nebyl účastníkem žádné havárie. Na vrakoviště by tedy normálně nezamířil, musel by tam jen kvůli svému hybridnímu pohonu resp. jeho bateriím. Ty původní se již staly nefunkčními, za náhradní si nicméně automobilka účtuje 4 600 USD (cca 105 000 Kč). Jde navíc o částku bez práce. Hodnota Toyoty Camry z roku 2008 v podobném stavu se ovšem na trhu pohybuje od 4 090 do 6 289 USD (asi 94 až 144 tisíc Kč). Cpát přes 100 tisíc korun do auta, abyste získali vůz s tržní hodnotou klidně ještě menší, nemá smysl, je to ekonomická sebevražda.

Nebýt oné emotivní vazby k vozu, Camry by skutečně skončila ve šrotu. Zvláště když celou záležitost ještě umocnil vadný mechanismus systému ABS, jehož náhrada vyšla na více než 1 660 USD (37 900 Kč). Výše oprav tak dalece předčila zůstatkovou hodnotu vozu. Právě to je ostatně důvod, proč na vrakovištích končí jak velké množství hybridů, tak elektromobilů, a to velmi často i po mnohem kratší době používání - 15 let je sice na moderní auto nic (to je pomalu průměrný, nikoli hraniční věc aut v provozu v ČR), na poměry elektrifikovaných vozů je to ale královská doba.

Zkušený technik Toyoty dodává, že možností je samozřejmě oprava baterií. Tuto volbu ale sám nedoporučuje, jakkoli je levnější. Specializovanými firmami jsou totiž vyměněny pouze ty články, které jsou skutečně špatné. Zbytek ovšem zůstává nedotčen, což znamená, že i nadále budete mít tu čest s letitým paketem a odcházet vám budou další články vyžadující další a další opravy.

Ani tato forma elektrifikace aut tedy nedává z dlouhodobého hlediska smysl. Patnáct let je na moderní auto příliš krátká doba na to, aby mohlo skončit na vrakovišti jako soubor náhradních dílů. A čím kratší dobu auto slouží, tím větší je jeho ekologická zátěž. Pro mnohé to jistě bude zklamání, ale z hlediska celkové ekologické bilance bude opravdu velmi těžké překonat jednoduše konstruovaný diesel, který může jezdit dekády bez velkých investic a s minimální spotřebou energie. Složitý hybrid s poloviční životností se mu v tomto ohledu nemůže vyrovnat ani omylem, i když na první pohled vypadá „zeleněji”.

Na vozy Toyoty prší chvála, stejně jako na hybridní pohon značky. Ovšem ani Japonci dosud nedokázali vymyslet, jak bojovat s degradací baterií, která ve výsledku jejich hybridům láme vaz podobně jako elektromobilům, akorát o něco později. Foto: Toyota

