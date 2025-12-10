Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat

Vysoký výkon a nízká hmotnost, přesně to jsou klíčové vlastnosti této netradiční koncepce, ke které se Italové vrací v novém pojetí. A dokazují, že inovace motorů s vnitřním spalováním nejsou jen zbožným přáním jejich zastánců.

Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Technika

Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat

včera | Petr Prokopec

Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat

/

Foto: MV Agusta

Vysoký výkon a nízká hmotnost, přesně to jsou klíčové vlastnosti této netradiční koncepce, ke které se Italové vrací v novém pojetí. A dokazují, že inovace motorů s vnitřním spalováním nejsou jen zbožným přáním jejich zastánců.

Historie spalovacích motorů je poměrně květnatá, přičemž jednou z méně známých kapitol jsou agregáty s válci ve tvaru písmene „H“. Tyto jednotky totiž mají po dvou válcích na každé straně, které doplňují dvě navzájem propojené klikové hřídele. Toto řešení bylo výhodné pro závodní stroje, neboť umožňovalo použití vysokého počtu válců okupujícího poměrně stísněný prostor. Kromě monopostů Formule 1, kdy třeba BRM P83 disponoval dokonce šestnáctiválcovým „háčkovým“ ústrojím, tak byly tyto motory často používané u motocyklů.

Nově se tuto koncepci rozhodla oživit značka MV Agusta, která ovšem nepřišla se čtyřválcem, ale dokonce s pětiválcem. Jeho přední řada čítá tři válce, zadní pak dva, pročež tu máme motor dost svérázných tvarů. Ten byl navržen jako modulární, objem se tak může pohybovat od 0,85 do 1,15 litru. Vrcholná verze má nabídnout 240 koní výkonu v 16 000 otáčkách a 135 Nm točivého momentu při 8 500 ot./min.

Italové uvádí, že motor váží méně než 60 kilo, což na takový výkon opravdu není mnoho. Takového výsledku bylo dosaženo i díky tomu, že se dočkal speciální zapalovací posloupnosti. Vynecháno pak bylo variabilní řízení ventilů. Motor dále disponuje elektrickou vodní pumpou a elektrickou olejovou pumpou, což má zlepšit odezvu a snížit spotřebu. Zvolené uspořádání pak vede ke snížení vibrací i k již zmíněným kompaktním rozměrům, načež se jednotka vejde pod kapotáž pomalu jakéhokoli typu motorek, jaké MV Agusta v příštích letech nabídne.

Značka zatím neupřesnila, kdy přesně se dočkáme produkčního debutu, proběhnout má ovšem v souvislosti s modelem, který se v současné době neprodává. Během té doby Italové nejspíš budou pokračovat ve vývoji, který je klíčový hlavně v otázce chlazení. Původní „háčkové“ motory totiž z nabídky zmizely právě proto, že se jejich zadní řada přehřívala. Udržovat je při životě tedy bylo finančně velmi náročné, navíc šlo o konstruktérský oříšek.

Vzduchové chlazení bylo ovšem od té doby nahrazeno vodním, tento problém by tedy nejspíš neměl být na stole. Navíc se nedá předpokládat, že by zrovna majitelé italských strojů třeli bídu s nouzí. Třeba nová limitovaná edice Brutale Serie Oro se prodává od nějakých 650 tisíc korun. A na kontě má „jen“ 148 koní, tedy citelně nižší výkon, než jakého je schopen nový pětiválec. S ním se tak MV Agusta pod milion korun nejspíš nedostane.


Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 1 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 01Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 2 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 02Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 3 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 03
Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 4 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 04Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 5 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 05Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat - 6 - MV Agusta Cinque Cilindri 2025 prvni sada 06
Cinque Cilindri neboli pětiválcový motor je zatím popisován jako koncept. Do pár let tu ovšem máme produkční verzi instalovanou pod kapotáží sériových strojů. Jednotka je totiž modulární a počítá s různým objemem, maximálně pak nabídne 240 koní. Foto: MV Agusta

Zdroj: MV Agusta

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše