Za jak dlouho budou baterie elektromobilů na odpis? Experti řekli, kde jsou jejich neřešitelné limity před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Není tajemstvím, že kapacita baterií postupem času klesá. A leccos o jejich životnosti naznačují už délky záruk automobilek. Experti potvrzují, že počet dobíjecích cyklů je omezen, přičemž zlepšení v dohledné době nemá šanci přijít. Navíc je třeba se k nim chovat velmi ohleduplně.

Prakticky přesně před rokem jsme si posvítili na ojetý Nissan Leaf, který si koupil někdejší moderátor Top Gearu Rory Reid. Jako člověk pracující pro britský Autotrader tehdy logicky nesáhl po novém kousku, nýbrž po devět let starém voze. S bateriemi o kapacitě 24 kWh tedy již nebyla spojena žádná záruka, jakkoli ani ta je do jisté míry nic neřeší. Zkuste si ostatně představit, že by vám někdo nabízel spalovací vůz, u kterého by garantoval zachování pouze nanejvýš 70 procent výkonu po osmi letech provozu. To je směšné, standardy jsou dávno mnohem výš.

Rory doufal, že vůz mu nabídne alespoň polovinu svého někdejšího originálního dojezdu, tedy zhruba 80 km, což by pořád nebyla žádná výhra. Jak se ale rychle ukázalo, ani to nebylo možné - během chladnějšího počasí auto zvládalo na nabití jen 65 km. To je naprosto směšné, víc než autem na ježdění na nákupy takový vůz není.

Nyní místo moderátora Top Gearu dosaďte běžného člověka, který nemá vlastní dům s garáží a jenž si zároveň může dovolit pouze jeden vůz. Pro takového je ojetý Leaf naprosto nepoužitelným dopravním prostředkem. Japonská automobilka se nicméně i přesto tváří, že vše je v pořádku. „Prakticky všechny baterie, které Nissan instaloval do svých elektrických aut, jsou i nadále tam,“ uvedl člen představenstva značky Nic Thomas.

Něco takového nikdo nepopírá, takové tvrzení ale opravdu nelze považovat za důkaz kvalit elektrických aut. Jednak je otázkou, kolik z těchto aut je na vrakovištích i se svými baterkami, neboť ani to není jejich neobvyklý osud. A podobný vývoj se netýká jen Leafu, jak dosvědčuje nejen řada dalších zkušeností majitelů rozličných elektromobilů, ale i slova Hartunga Wilstermanna, výkonného viceprezidenta pro bateriové systémy u společnosti Webasto. Ani ten se pochopitelně nesnaží mluvit v negativním duchu, pozitivně ale jeho slova přesto nevyznívají.

Wilstermann uvádí, že moderní akumulátory zvládnou zhruba 3 000 dobíjecích cyklů, přičemž aktuální vývoj ani neslibuje, že by se toto číslo mohlo v dohledné budoucnosti jakkoli zvýšit. Člověk tedy nemusí být matematický génius, aby si spočítal, že pravidelně využívaný elektromobil více jak dosud empiricky vysledovaných 8 až 10 let s jednou baterkou nemůže vydržet. Akumulátory takových aut je třeba dobíjet přinejmenším mezi denními přesuny v noci, někdy i na cestách. Zmíněné číslo tedy slibuje při desetiletém provozu asi 300 dobíjecích cyklů za rok, to skutečně odpovídá pravidelnému všednodennímu a občasnému víkendovému využití, ničemu většímu.

A to je třeba dodat, že jde o 3 000 určitých dobíjecích cyklů, ne jakýchkoli cyklů - dobíjení za vysokých nebo nízkých teplot, neobvykle rychlé dobíjení, neobvykle pomalé dobíjení, to vše akumulátorům škodí. Wilstermann vidí sklenici jako poloplnou, když říká, že „lze předpokládat, že dnešní baterie vydrží 10 let“, my ji na základě řečeného vidíme spíše jako poloprázdnou a hovořili bychom nanejvýš o 10 letech, pakliže máte auto na ježdění a nikoli na vystavování. I kdybyste jej ale jen garážovali, stejně bude baterka po 20 letech na odpis, časová degradace funguje i bez dobíjení a vybíjení.

Péče o baterie je tak jako tak důležitá. Aby vám vydržely co nejdéle, je dle Kai-Philippa Kairise, zakladatele společnosti Accure, která svým klientům monitoruje právě stav baterií, třeba dodržovat několik zásad. V prvé řadě je třeba se vyvarovat úplného vybití, stejně tak je nicméně problémem i úplné nabití. „Posun z 10 na 90 procent kapacity redukuje životnost daleko více než dobíjení ze 30 na 50 nebo ze 60 na 80 procent,“ říká Kairis.

Kromě toho je třeba nenechávat elektromobily stát dlouho s plně nabitou baterií. Pokud tedy hodláte při jejich dobíjení využít nočních hodin a tedy levnějších tarifů, v podstatě máte smůlu. Od dobíječky byste totiž měli odjíždět ihned po skončení cyklu. To je skoro komické, elektromobily touto optikou vyžadují pomalu větší péči než malé dítě, jakkoli jejich zastánci soustavně mluví o bezstarostné jízdě.

Zas a znovu je třeba dodat, že pokud někdo po výše popsaném touží, pak my mu rozhodně překážky do cesty klást nehodláme. Problémem nicméně je, že většina lidí potřebuje jezdit dále než oněch pár desítek kilometrů, nemá možnost dobíjet v kontextu se zásadami dlouhé životnosti baterií a jejich vozový park zahrnuje pouze jedno auto, které si nemohou dovolit „spotřebovat” za 10 let, to by bylo velmi drahé. Elektromobil zkrátka spoustě využití nemůže rozumně vyhovět, a to ani raději nepřipomínáme, že i za takových okolností je podstatně dražší než spalovací vůz. To je evoluce?

V prodeji aktuálně najdete poměrně hodně exemplářů Nissanu Leaf první generace, navíc za velmi slušné ceny. Je nicméně třeba počítat s tím, že jakkoli disponují bateriemi, ty již nenabízejí alespoň ucházející dojezd. Podle bateriových expertů je v podstatě nemožné, aby pravidelně využívaný elektromobil - což nutně neimplikuje extra vysoký nájezd - vydržel s jednou baterií rozumně fungovat více jak 8 a 10 let. Ilustrační foto: Nissan

Zdroj: Auto Bild

