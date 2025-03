Je neuvěřitelné, jak jedině jde u moderního Ferrari přepnout na neutrál, pokud auto „umře” a musí ho odtáhnout před 6 hodinami | Petr Miler

Voliče automatů jsou dnes téměř bez výjimky elektronické, takže ani toto „přepínátko” u „mrtvého” Ferrari pochopitelně nefunguje, navíc neutrální polohu stejně nemá. Automobilky mají pro takový případ vymyšlená různá řešení nouzového přepnutí, snad nikdo ale nepřišel s takovou absurditou jako Italové.

Po internetu už nějaký ten pátek koluje... No nechci říci vtip, je to spíš úsměvné shrnutí toho, jak fungují různé ekonomické systémy a země na příkladu vlastnictví dvou krav. Když tedy třeba v komunismu vlastníte dvě krávy, stát vám obě vezme a dá vám trochu mléka. V socialismu vám veze jednu a druhou dá sousedovi. Ve fašismu vám je na oko nechá, sebere vám kontrolu nad oběma, jejich mléko si přivlastní a pak vám ho prodá. A tak bychom mohli pokračovat dlouho až do chvíle, než přijde řeč na Itálii. V jejím případě je shrnutí velmi výmluvné: Jako Ital máte dvě krávy, ale nevíte, kde jsou. A tak si zajdete na oběd.

Musel jsem se nad tím hlasitě zasmát, neboť je opravdu dokonalé. Nechci křivdit výjimkám, ale pracuji s Italy dekády a jsou přesně takoví. Jsou milí, přátelští, mám je rád, dokonce i pracovat se s nimi dá docela dobře. Ale dotahovat s nimi něco do perfektně fungujícího konce? To je neskutečný kříž. Musí to být nějaký lokální gen, který brání Italům dosahovat bezvadných výsledků. Opravdu neznám jsou tak vyspělou zemi, kde by bylo možné se s někým domluvit, že něco doděláte, že si k tomu sednete s Luigim ve tři odpoledne a prostě to dorazíte. Ale Luigi to buď ve čtyři bez vysvětlení zapíchne, nebo ve tři vůbec nepřijde. A je mu to fuk, ono se to nějak dodělá i bez něj.

To se většinou i stane, ale jak? Snad právě odtud se berou chaotická řešení spousty věcí italského původu. Jsou nesmyslná, nelogická, jako by jim chybělo pár posledních impulsů, aby byla opravdu dobrá a domyšlené k dokonalosti. Italové tohle nedávají, v určitou chvíli mají i ti nejschopnější pocit, že udělali dost, že už do věci otiskli svého génia a nejsou s to se jí dále věnovat. A tak přenechají „poslední míli” jiným, kteří dříve nebo později ztratí cestu.

Člověk nemající s tím vším osobní zkušenost snad věří i tomu, že to takhle v Itálii funguje, typické italské nedomyšlenosti najdete na všem možném od oblečení po kávovary. Ale špičkové technologické firmy? To přece musí být jiná. No, není, nakonec se stačí podívat, jak obvykle „funguje” tým Formule 1 Ferrari, absolutní špička motorsportu, pro kterou by chtěl kdekdo pracovat. I Lewis Hamilton se teď musí divit, co je také v Itálii možné. Ostatně naposledy, kdy Scuderia Ferrari opravdu fungovala jako hodinky, musela mít francouzského šéfa, britského technického a sportovního ředitele, německého pilota a jihoafrického šéfkonstruktéra.

I ve Ferrari prostě vládnou Italové se vším všudy, jak vám ukáže také přiložené video. To s humorem - ovšem bez nejmenšího přehánění, jak jsem si v mezičase ověřil - ukazuje jediný způsob, jak v aktuálním modelu SF90 přepnout automat na neutrál (N), pakliže vůz z nějakého důvodu „umře” a zůstane v parkovací poloze (P). Tedy dojde mu baterka, preventivně se vypne, selže mu elektronika tak, že jej nejde ovládat apod. Jako téměř každé současné auto má volič automatu elektronický, takž beze energie či funkčního software ho mezi polohami P a N nepřepnete (a tady vlastně ani s ním, neboť se P aktivuje automaticky, tlačítko na to neexistuje). A vy jej v tu chvíli přepnout potřebujete, protože vůz je třeba odtáhnout a poloha N je v takové chvíli nezbytná - na P hrozí zničení převodovky, což zrovna u Ferrari může znamenat snadno milionovou škodu.

Jak tedy z toho ven? No je to „prosté”. Pokud máte otevřené dveře, víko zavazadelníku a kryt motoru (což rozhodně není samozřejmé, pokud třeba přijdete ke stojícímu vozu, dostaneme se k tomu), ze speciální kapsy na nářadí vpředu vyndáte takovou zvláštní tyčku ve tvaru písmene L (vypadá jako klíč na kola, ale není to klíč na kola) a na ni navazující tyčku ve tvaru písmene I. Obojí jde spojit, ale to nesmíte udělat, než tyčku ve tvaru I zasunete do otvoru po na levém okraji motorového prostoru. Protože jinak byste ji tam nestrčili kvůli tomu, by byla moc dlouhá a víko motoru by vám v tom zabránilo.

To zní dobře, ale pozor, tyčku je třeba držet dvěma prsty nad oním otvorem, protože ten je hlubší než tyčka sama a mohla by vám tam spadnout. Pak vezmete druhý díl ve tvaru L, spojíte jej speciálním kloubem s tyčkou ve tvaru I a pak můžete pokračovat v zasouvání celého instrumentu hlouběji. V určitou chvíli narazíte na konec, spojíte klíč na konci tyčky ve tvaru I s čímsi zřejmě na převodovce, pootočíte po směru hodinových ručiček a heuréka, neutrál je zařazen.

Je to absurdita, ale možná jste čekali něco ještě horšího. Věříme, tohle je ovšem ideální případ, kdy auto nejede, neutrál nelze zařadit, ale jinak je „živé”. To se také může stát, ale častější bude, že nebude jevit žádné známky života, tehdy jde teprve do tuhého.

Jak prozrazuje jeden z majitelů, v tu chvíli musíte mechanicky otevřít dveře, což jde, jenže bez elektřiny se nedovřou, takže je po opuštění auta musíte zajistit lepicí páskou, jinak se začnou samovolně otevírat. Z interiéru zvládnete odjistit obě kapoty, pohrajete si s postupem výše, bez elektřiny ale nezjistíte, jestli k přepnutí došlo, takže s autem musíte zkoušet hýbat tam a zpět, abyste poznali, že neutrál je zařazen.

V tu chvíli je možné vůz naložit na odtahovku, ale dveře je nutné zalepit ještě před tím a kapoty je také nutné zavřít - to vše jsou oficiální instrukce a je nutné to zmíněné provést ještě před naložením, jinak by se dveře či kapoty mohly poškodit už při něm. Konec? Omyl, jsme někde v půlce. Na odtahovce není možné nechat Ferrari nezajištěné proti pohybu, takže musíte sundat lepicí pásku z dveří, otevřít kapoty, zaštrachat si „v díře v motoru”, přepnout opačným postupem na P, samozřejmě zavřít kapoty, přilepit dveře a tradá do servisu.

Teď si možná česká hlavička řekne, že aspoň v případě vybití 12V baterky použije startovací kabely. Chytré, ale nemožné, jen autorizovaný servis může v případě vybití správně nabít obě baterie a auto znovu uvést do chodu, jinak padá záruka na další milionové komponenty. A co dělat v případě, když auto zůstane stát s aktivovanou elektrickou brzdou, už mechanik z videa níže ani komentující majitelé raději nechtějí říkat.

Je to neskutečná absurdita pro řešení naprosto banálního problému. Ještě třeba poslední spalovací Porsche Macan mělo normální mechanický volič automatu, který v takovém případě přesunete do N a jedete. Co na něm bylo tak špatného? A když už musí být elektronický, proč proboha neudělat pro nouzové přepnutí nějakou normální, snadno dostupnou páčku?

Nedává to žádný smysl, neexistuje pro to žádné rozumné vysvětlení, až na jedno: Itálie. Není jiný tým konstruktérů než parta techniků italské národnosti, který by vymyslel tohle. Je to tak absurdní a v praxi téměř nepoužitelné, že by vás nenapadlo věc takto řešit, i kdybyste se něco tak moc absurdního pokoušeli vymyslet. Pro Italy je to samozřejmost, je to jejich modus operandi. Možná bylo v plánu něco lepšího, ale přišel čas oběda nebo siesty, tak se holt skončilo u tohoto...

Ferrari SF90 je fascinující kus techniky, ale běda, jak vám nepůjde volič automatu. Třeba už jen kvůli tomu, že vám došla 12V baterka, což se dříve nebo později stane snad každému. Foto: Ferrari

