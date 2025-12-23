Poté, co prasklo, jak moc nesmyslná je nová hybridní 911, zkouší Porsche aspoň zmírnit rozčarování

23.12.2025 | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Na sklonku loňského května Porsche představilo facelift svého kultovního modelu 911 generace 992. Největší pozornost se okamžitě stočila k verzi GTS, která se jako první dočkala hybridního pohonu. Chvíli se o něm povídaly pohádky, detailní rozbor celého řešení ale nutně nechal pachuť v ústech - kdyby šlo Porsche jen cestou navýšení výkonu spalovacího motoru, udělalo by lépe.

S hybridem totiž přišlo navýšení hmotnosti o 50 kilo, což není až tak hodně, ale také to není nic. Nadváhu se pak automobilka pokusila vykompenzovat vyšším výkonem - spalovací šestiválec si polepšil o pět koní na celkových 485 kobyl, vozu pak přibyla i dva elektromotory, kdy jeden přihodil 15 a druhý 54 koní. To je příliš malý posun vzhledem k hmotnosti, a byť celkových 541 koní, stovka za rovné 3 sekundy a maximálka 312 km/h nejsou špatné hodnoty, 541koňový benzin by lépe.

Letos v létě navíc zájemcům o novou 911 GTS ztuhnul úsměv na rtech, neboť se ukázalo, že hybridní verze potřebuje větší péči než batole kvůli vysokonapěťové lithium-iontové baterii o kapacitě pouhých 1,9 kWh. I česká příručka uváděla, že baterie hybridního GTS by neměla být nikdy vystavena teplotám pod -20 stupňů Celsia a nad 30 stupňů Celsia. A dokonce vyzývala k omezení delšího parkování na přímém slunci, další instrukce byly ještě tristnější, jmenovitě zakazovaly:

• Auto parkovat s vybitou vysokonapěťovou baterií,
• auto parkovat tak, aby bylo trvale vystaveno přímému slunečnímu záření a raději jej házet do garáže,
• nechávat auto v místech, kde se teplota pohybuje mimo 0 a 20 °C,
• nechat klesnout nabití baterie pod 30 %,
• a pokud se to přece jen stane, vyhnout se startování pomocí startovacích kabelů a nechat auto oživit servis.

Něco takového snad ani není možné při normálním používání dodržet, popř. se tomu rozumně přizpůsobit. V mezičase navíc Porsche představilo také 911 Turbo S, které disponuje stejnou technikou, jen naladěnou na celkových 711 koní. To ovšem znamená, že i toto provedení by bylo spojené se stejnými omezeními. Značka tím u podstatné části špičky portfolia 911 omezila použitelnost na minimum, čímž logicky začala klientelu odrazovat. Nyní tak firma oznámila změny.

Nově tedy podmínky odstraňují zmínku o zákazu stání přímém slunci. i tak se ovšem doporučuje zahalit auto plachtou. Pořád také platí, že akumulátor musí být dobit na alespoň 30 procent, pokud vůz opouštíte na týdny, popř. na 80 procent, pokud je to na měsíce. spojené s dvoutýdenním stáním platí jen ve chvíli, kdy své auto odstavíte na déle než měsíc. Přijatelné teplotní rozhraní jen mezi 0 a 20 stupni Celsia platí dále, ale jen pokud auto stojí déle než 4 týdny na stejném místě. Oživování vozu jen za pomoci servisu je též nadále v platnosti.

Je to tedy lepší, ale není to zase o tolik lepší. Navíc na dotaz, co vedlo k takovým změnám a jaké konkrétní technické modifikace byly provedeny, automobilka odpovídá, že nic. Jde tedy o pouhou dílčí změnu právních podmínek, kterou Porsche provedlo poté, co zjistilo, že baterie jeho hybridů auta nástrahám počasí odolat nepatrně lépe, než si myslela. Chápeme, ale nezní to celé ještě méně přesvědčivě?

Vypadá to zkrátka tak, že Porsche se jen po odhalení absurdity nutné péče o hybridní pohon zaleklo humbuku, který musel vést k omezení zájmu. A limity používání vyšponovalo o něco blíž stále stejným technickým limitům. Nebylo by lepší i celý tento t-hybrid spláchnout do toalety? 911 přináší tak strašně málo a bere jí tak moc...


Pokud toužíte po hybridní 911? Pak je v podstatě nutné, abyste měli dům s klimatizovanou garáží, do které své auto nebudete ukládat na déle než pár dní. A smířili se s tím, že už vybití baterie znamená nutnost nechat auto odtáhnout do servisu, mimo jiné. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.