Japonci dál posouvají možnosti nového řešení spalovacího motoru. S téměř nulovými emisemi ho nasadí ve světové rallye

/ Foto: Toyota

Někteří veškerou snahu s tímto pohonem aut ještě něco dokázat už vzdali, v případě Toyoty ale platí pravý opak. Její upravená jedna-šestka se honosí takřka nulovými emisemi, přesto si zachovává vlastnosti ceněné obyčejnými uživateli i nadšenci.

Toyota je jednou z mála značek, které dlouhodobě odmítají vsadit vše na bateriovou elektromobilitu. Místo toho japonská automobilka pracuje na všech možných verzích pohonu, na jaké lze vůbec pomyslet. Věnuje se tedy jak spalovacím jednotkám, tak hybridům. Nezapomíná ani na čistě bateriové vozy, stejně jako ve velkém kope za vodík. V tomto ohni má hned dvě želízka, neboť pracuje jak na pohonu využívajícím palivové články, tak na novém řešení klasických spalovacích motorů, které vodík spalují.

V případě druhé zmíněné technologie tu máme další posun. Toyota přišla s konceptem GR Yaris H2, který odpovídá pravidlům WRC skupiny Rally2. Japonci v ní soutěží od loňského roku, a to právě se čtyřmetrovým hatchbackem, který páruje přeplňovanou tříválcovou jedna-šestku s pětistupňovou sekvencí Sadev, pohonem všech kol a hmotností 1 230 kg. Ve WRC vůz krotí Oliver Solberg, v evropském šampionátu je posádek víc.

Vodíkový koncept dostal do vínku stejný bodykit jako čistě benzinová varianta, přičemž podobné je i nastavení podvozku. Venkovní změny jsou tak spojené pouze s odlišnými „válečnými barvami“ a bočními ventilačními panely na místě zadních oken. Klíčové jsou totiž modifikace pod povrchem, neboť ona jedna-šestka byla upravena právě na spalování vodíku. Toyota zatím neupřesnila technické parametry, potvrdila však, že vůz nasadí do finské rallye, která startuje 31. července.

Za volant se posadí Juha Kankkunen, který v roce 2022 pilotoval benzinový GR Yaris Rally2 při jeho veřejné jízdní premiéře během japonské rallye. V mezičase se pak stal zástupcem šéfa týmu Toyota Gazoo Racing-WRT, v jehož ústředí ve finské Jyväskylä byl vodíkový koncept vyvinut. Kankkunen se s ním zúčastní čtvrtečních a pátečních rychlostních zkoušek, po zbytek víkendu pak bude GR Yaris H2 vystaven v zázemí týmu vedle produkční vodíkové Toyoty Mirai.

Zmínit už lze jen to, že při spalování vodíku koncept produkuje „takřka nulové výfukové emise“. Zároveň si ovšem ponechává „zvuk a emoce“ spalovacích aut, v důsledku čehož má jít o technologii, se kterou bude možné dosáhnout uhlíkové neutrality a zároveň s ní Toyota dokáže oslovit nadšence jejím projevem a obyčejné motoristy její standardní použitelností. Zatím však Japonci neupřesnili ani to, kdy by mohl být vodíkový koncept regulérním účastníkem WRC, ani možnost přesunu technologie ze závodních kolbišť na veřejné silnice.

Vodíkový GR Yaris H2 se poprvé ukáže během finské rallye na přelomu července a srpna. Ve srovnání s čistě benzinovým speciálem se liší jiným polepem a zadními bočními ventilačními kryty. Největší změnou je ale pochopitelně jeho upravený 1,6litrový motor. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

