Japonci odhalili nový typ airbagu, řeší jeden z největších problémů těch dnešních

/ Foto: Acura

Na bezpečnostních vzduchových vacích v roce 2020 zdánlivě není co vymýšlet, automobilky ale ve snahách o inovace nikdy neustávají. Honda tak novince luxusní divize Acura nadělila nový airbag, který skoro doslova chytne a nepustí.

Ačkoli se airbagy v našich končinách dočkaly větší slávy až v 90. letech, kdy se k nám začaly dostávat ve velké míře auta „ze západu”, není to zase tak nový vynález. V prvních sériových modelech se začaly airbagy objevovat již o 20 let dříve a jejich princip je od té doby stále stejný - v případě nehody se před řidičem, spolujezdcem, po jejich bocích či kdekoli jinde nafoukne rychlostí blesku vzduchový vak, který zásadním způsobem zmírňuje následky nárazu.

Jejich přínos sice bývá trochu přeceňován, neboť airbagy obvykle nejsou zásadním dělítkem mezi přežitím a nepřežitím, to obvykle znamenají bezpečností pásy. Airbagy ale podstatně zmenšují míru a charakter poranění, které posádka při nehodě utrpí - například řidič se bez airbagu při větší nárazu do hlavy o volant, což může způsobit vážná zranění na hlavě či těžké otřesy mozku. Skončit hlavou v airbagu sice obvykle nepředstavuje žádný pád do peřin, i to bývá velmi nepříjemné, pořád je to ale lepší než kontakt s čímkoli tvrdým a nebo ostrým.

Na tomto principu zdánlivě není mnoho co vymýšlet, auto nabourá, airbag se vystřelí, člověk do něj „zapadne” a v lepším případě z nehody odejde po svých. Problém je v tom, že ideálně airbag funguje jen v případě „ideálních” nehod, například při přímém nárazu přídí vozu do překážky před ním. Jenže realita ideální nebývá a auta často schytávají ránu v jiných úhlech - například do vás někdo narazí šikmo zepředu, nebo se sami při snaze vyhnout se nárazu dostanete do kolize úhlu třeba 45 °.

V takovém případě se sice airbagy otevřou též, jejich funkce je ale značně neoptimální. Při takové kolizi má hlava řidiče či spolujezdce tendenci sklouznout do rohu či středu vozu, kde může dotyčného čekat tvrdý náraz třeba do A-sloupku nebo kamkoli jinam - přední airbagy jsou na to krátké a ty boční též. A nebo sama rotovat kolem své osy, což pochopitelně znamená další riziko.

Proto nyní japonská Honda přichází s novým typem pytle, který přirovnává k rukavici používané při baseballu. Střed airbagu se nenafukuje a kolem něco jsou tři oddělené nafukovací části, jež jsou konstruované tak, že se airbag skutečně jakoby obepne kolem hlavy a těla spolujezdce - neboť jen pro něj je zatím určen - a pomůže tak zmírnit následky nehod ve vysokých rychlostech pod neobvyklými úhly.

Jak vše funguje, vám nejlépe ukáží přiložené obrázky a video. Jako první se toto řešení objevuje v nové Acuře TLX, u nás neprodávané novince luxusní a sportovní divize Hondy, nečekejme ale, že by jej Japonci brzy nenabídli i v dalších autech. Je tak zřejmě jen otázkou času, než jej dostane také některá z evropských Hond

Nový airbag Hondy chytne spolujezdce tak trochu jako baseballová rukavice a nedovolí mu kontakt s ostrými či tvrdými předměty při nárazech pod neobvyklými úhly. Foto: Acura

Zdroj: Acura

