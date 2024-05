Japonci otevřeně ukázali záda elektromobilům. Společně vyvíjí několik nových, vysoce efektivních spalovacích motorů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota, Mazda, Subaru

A když říkáme Japonci, nemyslíme tím jednu z automobilek ze země vycházejícího slunce, ale hned tři z nejvýznamnějších tamních výrobců. Sází na syntetická paliva a hybridizaci, aby dosáhli reálného, nikoli jen papírového snížení emisí.

Jestli poslední měsíce něco naznačily z budoucího vývoje automobilového světa, pak je to přinejmenším fakt, že v něm všichni nebudou táhnout za jeden provaz, pokud jde o elektrifikaci tohoto odvětví. Rozdílný přístup jednotlivých výrobců přitom vychází v podstatě jen z toho, jak moc velké slovo ještě mají na tom kterém místě zákazníci, a jak moc do obchodu promlouvá politika.

Přímo lidé po elektromobilech ve větší míře dlouhodobě netouží prakticky nikde, ani v zemích, které se tváří jako bašty elektromobility. Logicky tedy tamní kupci odmítají i zákazy spalovacích motorů, v Evropě se ale zatím nezdá, že by to kohokoli z aktuálního politického vedení nějak zvlášť dojímalo. Z nejnovějších postojů některých automobilek je sice zřejmé, že zaujímají i v Evropě opatrnější přístup, přesto se nezdá, že by své elektrické strategie zásadně přehodnocovaly, jak ukazují třeba kroky Jaguaru nebo Volva. V USA už je ale situace jiná, takový Ford svůj přístup během chvíle kompletně otočil a ani v Japonsku se nezdá, že by únosnosti nařizování elektrických aut někdo bezmezně věřil.

Nakonec jasně největší tamní i světová automobilka Toyota je k domnělé elektrické revoluci velmi skeptická a je dokonce připravena platit raději pokuty za neplnění emisních cílů, než aby lidem nabízela nechtěné zboží. Naposledy před pár dny tak dala najevo své odhodlání prodávat spalovací motory, dokud jí to někdo nezakáže, a strhnout k podobnému postupu zjevně dokázala i jiné.

Nyní před sebou máme společné tiskové prohlášení Toyoty, Mazdy a Subaru, které oznámily, že budou společně usilovat o záchranu spalovacích motorů tak, že společně vyvinou nové generace čistých a vysoce efektivních pohonných jednotek. Nepůjde přitom o jeden typ motoru, který budou všechny firmy sdílet, každá z automobilek přijde se svým specifickým pojetím hnacího ústrojí, které se opře o stejné základní technologie.

Je třeba dodat, že tento - pro mnohé jistě překvapivě - společný postup nepřichází tak úplně přirozeně. Toyota měla svou pozici zjednodušenou tím, že ovládá asi 20 % Subaru a přibližně 5 % Mazdy. Zejména Subaru si tak stěží mohlo dovolit odmítnout, ale na druhou stranu: Proč by odmítat mělo? Toyota se nestala největší automobilkou světa shodou náhod a její racionální přístup k věci i dnes funguje velmi dobře. Přidat se k nejsilnějšímu tak dává smysl, ať už se na věc podíváme jakkoli.

Ale zpět k novým motorům, které se budou opírat o dva základní technické principy. Jednak budou navržené tak, aby mohly být hybridní, jednak budou široce kompatibilní s různými typy uhlíkově neutrálních paliv. Japonci se také vynasnaží, aby byly co nejmenší a nejlehčí, což je v době extrémně těžkých elektromobilů rajská hudba pro uši každého rozumně uvažujícího člověka.

Subaru, Toyota a Mazda přes společný přístup ke konstrukci motorů dodávají, že zůstávají rivaly na trhu a každá společnost bude dál vyvíjet specifické pohonné jednotky i celá auta. Shoda je pouze na tom, že v rámci dekarbonizace automobilového průmyslu, ať už si o jejím smyslu myslí kdokoli cokoli, je efektivnější cestou sázka na čistá a účinná spalovací auta než snaha „obrátit celý obor na elektrickou víru”. Uhlíkové neutrality tak bude prý snáze dosaženo odklonem od fosilních paliv a zaměřením se na syntetická paliva, biopaliva, kapalný vodík určený ke spalování apod.

O nových motorech jinak zatím mnoho nevíme, firmy je popisují jako „vysoce efektivní a výkonné”, které pochopitelně obstojí i před nejnovější generací emisních norem po celém světě. Konkrétně byly při prezentaci ukázány nový hybridní boxer Subaru, 1,5litrový a 2,0litrový čtyřválcový hybrid Toyota a rotační (rozumějte Wankelův motor sloužící jako) generátor Mazdy. Další detaily si Japonci nechali pro sebe.

Co se z této spolupráce reálně vyklube, tedy ukáže až čas, je to ale další jasný signál, že ani v Japonsku čistě elektrické budoucnosti nevěří. Popravdě řečeno jí nevěříme ani my, a to ani v případě Evropy. Bude ale zřejmě otázkou v prvé řadě politických rozhodnutí, čeho se v následujících letech na místních trzích skutečně dočkáme.

Toyota, Mazda a Subaru už otevřeně říkají, že do budoucna věří spíš efektivním spalovacím motorům fungujícím na syntetická paliva, než že by vkládaly naděje do elektrického pohonu. Jako jedny z mála významných světových automobilek tak vyvíjí nové generace benzinových pohonných jednotek. Foto: Toyota, Mazda, Subaru

Zdroj: Toyota, Mazda, Subaru

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.