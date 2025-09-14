Japonci těší staromilce, do výroby vrací už 23 let nevyráběný legendární motor, dokonce ve vylepšené podobě
Japonci těší staromilce, do výroby vrací už 23 let nevyráběný legendární motor, dokonce ve vylepšené podobě
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Automobilky stále víc přicházejí na to, že se svými aktuálními produkty jistou část klientely prostě neosloví, přesto o ni nechtějí přijít. A tak ji zkasírují za nové díly na jejich staré vozy - teď to může být i motor 4A-GE v provedení, které je citelně lepší než originál.
Pro řadu lidí nová auta nepředstavují pokrok, nýbrž skok zpátky. Ano, mohou být výkonnější, rychlejší, přitom úspornější či komfortnější a bezpečnější. Jenže vytrácí se z nich kvalita, trvanlivost, uživatelská vstřícnost, efektivita při specifickém a také emoce. Auto nabízející intenzivní spojení člověka se strojem abyste dnes pohledali. To je nahrazováno chytrou elektronikou, která za vás sice dokáže třeba brzdit, měnit jízdní pruhy či vás dokonce samovolně dostane z domova do práce, jenže to je totéž, jako kdybyste jeli autobusem. Jen s tím rozdílem, že si veškerý luxus na palubě užíváte sami, maximálně pak s několika málo blízkými.
Nadšenci i proto zůstávají u aut, která byla vyrobena často i před mnoha dekádami. Při životě se je pak snaží udržovat všelijak, hlavně s pomocí vrakovišť, které slouží jako zdroj náhradních dílů. V posledních letech jim však stále častěji začínají podávat pomocnou ruku některé automobilky. Jejich vedení si totiž daného trendu nejen všimla, ale rozhodla se, že s ním nebudou bojovat a vyjdou mu vstříc. Ostatně proč by někdo šel do křížku s nadmíru loajálním zákazníkem? Pokud mu budete po vůli, můžete si zaháčkovat i jeho potomstvo.
Stále častěji tak dochází k obnovení produkce komponentů pro auta, která již dávno nejsou ve výrobě. Asi nejvíc jsou v tomto ohledu činní Japonci, třeba Toyota skrze divizi GR Heritage Parts nabízí nové díly pro modely 2000GT, Supru třetí a čtvrté generace či Land Cruisery pocházející ze šedesátých až devadesátých let minulého století. A nově tato automobilka přihazuje do placu dokonce celý motor 4A-GE, který v osmdesátkách poháněl takové modely jako Corolla AE86 či MR2 AW11.
Ve srovnání s ostatními obnovenými produkty ovšem divize GR zašla v případě točivé čtyřválcové jedna-šestky mnohemdále. Japonci se totiž rozhodli, že využití pokroku, kterého v mezičase dosáhli, a proto kupříkladu sací a výfukový port mají silnější stěny pro delší životnost. Sací porty byly navíc vyleštěny do hladka, aby bylo co nejvíce zredukováno tření. Vylepšena je i spalovací komora, navíc Toyota přepracovala hlavu motoru, díky čemuž se nehodí jen pro podélnou zástavbu u zadokolek, ale také pro tu příčnou u předokolek.
V případě bloku Japonci pro změnu sáhli po novém typu litiny, který je robustnější. Přepracována ovšem byla i hřídel a nový je také proces vrtání válců. Toyota tedy do obnovení výroby motoru 4A-GE musela investovat nemalé peníze i čas. Je ovšem skoro jisté, že se jí to vrátí, neboť pokud majitelé vidí, že se automobilka stará o jejich milované vozy, ochotněji při koupi toho dalšího zamíří právě do jejího showroomu. Nebo to udělají jejich děti, které budou celé mládí slýchat o tom, že lepší značky není.
Zahájení prodeje je naplánováno na květen příštího roku, do té doby Toyota odhalí i ceny. Úplně nízké asi nebudou, to však nepřekvapí. Předobjednávky v Japonsku začnou přijímat už za pár dní, kromě toho ovšem bude motor 4A-GE k dispozici také v Americe. A nejspíš i v Evropě, kde jsou znovu vyráběné díly nabízeny rovněž, i když ne v takové míře. To by se ale nyní mohlo změnit, nakonec Corolla AE86 byla populární i na starém kontinentu.
Japonci se tentokrát při obnovení výroby komponentů pro dávno nevyráběné vozy překonali, motor 4A-GE totiž před návratem na linku dokonce výrazně vylepšili. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
