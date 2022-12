Japonci zkouší vyřešit neduhy elektromobilů topením, které znáte z domácnosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Zapomeňte na ventilaci, zapomeňte na snahy o její zefektivnění tepelnými čerpadly, Japonci se rozhodli vsadit na specifické radiátory. Spotřebu energie mají snížit při zachování veškerého komfortu, ovšem jen o malý fous.

Venkovní teploty sice opět stouply a po většinu zbytku roku má být teplo jako na jaře, zima ale rozhodně ještě neřekla poslední slovo. V následujících měsících si tedy zejména majitelé elektromobilů budou muset házet mincí, zda zvolí buď vyšší komfort, a tedy vyhřívání kabiny, nebo dají přednost dojezdu. Obojí nicméně není možné, a to i v případě těch bateriových vozů, které se dočkaly tepelného čerpadla. Jakkoli jde o úspornější systém, stále si z akumulátorů bere cenné kilowatthodiny jako na běžícím pásu.

Problémy spojené s elektrickým pohonem neunikly ani Lexusu. Ten se k nim postavil čelem a snaží se najít lepší řešení, ani Japonci ale nemají šanci vytvořit teplo z ničeho. Situaci tak jejich novinka sice zlepšuje, ale jen o pověstný chloupek.

Obdařen jí byl nový elektrický Lexus RZ 450e, tedy luxusní obdoba Toyoty bZ4X a Subaru Solterra. Auto tedy pracuje s 71,4kWh akumulátor, které mají vozu zajistit dojezdem 360 km dle americké EPA či 450 km dle evropských norem (WLTP). K realitě má pochopitelně daleko blíže americký systém, jakkoli i ten je ve své podstatě ještě optimistický. Dá se totiž předpokládat, že za současného počasí zvládne RZ 450e na skutečných silnicích něco málo přes 200 kilometrů. To opravdu není mnoho na vůz, jehož cena by se v Evropě měla pohybovat okolo 1,5 milionu korun. Na druhou stranu je třeba podotknout, že reálný dojezd by byl ještě nižší, pokud by Lexus nepoužil k vyhřívání spodní části kabiny stejné řešení, jaké se obvykle používá v domácnostech.

Místo ohřevu vzduchu v kabině se pokouší přenést teplo k posádce infračerveným zářením. Pod palubní deskou jsou instalovány dva infrazářiče nasměrované na nohy předních pasažérů. Opatřeny jsou kontrolním mechanismem, načež není třeba se obávat o zdraví - pokud se jednoho z panelů dotknete, dojde automaticky na snížení teploty povrchu na 43 stupňů Celsia.

Japonci toto řešení nabízí jakožto součást komfortního balíčku, jehož součástí je i vícezónová klimatizace automaticky upravující vyhřívání kabiny, sedadel a volantu. Dle Lexusu je spotřeba energie, kterou by elektromobil vycucával z baterií, snížena oproti konvenčním klimatizacím o 8 procent. Na posun k lepšímu tedy sice opravdu došlo, novinka ale pořád bere 92 % energie, kterou si vezmou jiné systémy. Spása to tedy není, posun k lepšímu ale ano.

Japonské automobilce rozhodně nelze upřít snahu a nápaditost. Ovšem i přes instalaci energeticky méně náročných radiátorů zůstává RZ 450e drahým vozem s velmi omezenou praktickou využitelností. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

Petr Prokopec

