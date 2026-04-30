Je skutečně rok 2026 a venku je zbrusu nový šestiválec, dokonce ten úplně nejlehčí. Pro Mercedes může být ponižující spásou
Petr Prokopec
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
včera | Petr Prokopec
Společnost Horse Powertrain se minulý týden pochlubila novým čtyřválcovým pohonem, který je spolu s elektromotory a převodovkou součástí jednoho celku. Ten může být namontován do již vyvinutých elektromobilů, které tak může přeměnit ve smysluplnější auta, u nichž se majitelé nemusí obávat nedostačujícího dojezdu či horší infrastruktury. Jen u toho ovšem společnost, za kterou stojí francouzský Renault, čínské Geely a arabské Aramco, nezůstala. Pochlubila se totiž i svým prvním šestiválcem.
Nový motor byl pojmenováno Horse W30, přičemž názvem odkazuje na třílitrový objem, ne nikoli výkon. Obě řady válců pak svírají 90procentní úhel, což pomohlo snížit těžiště tak moc, jak jen to šlo. Víc se ovšem autoři nového šestiválce chlubí hmotností, při 160 kilech jde totiž o nejlehčí agregát svého druhu na trhu, který má nejbližší konkurenci porážet o 10 kg. Pohonná jednotka ovšem do aut nezamíří sama, místo toho je spojena s automatickou převodovkou 4LDHT.
Součástí automatu jsou elektromotory, šestiválcový motor tak bude nabízeno jako hybridní. Díky tomu ovšem převodovka váží více než samotný třílitr, na kontě má 199 kil. Navržena pak byla tak, aby umožnila zapojení jednoho či dvou elektromotorů. První o výkonu 340 až 408 koní je určen k podpoře šestiválce a dobíjení baterií, zatímco druhý disponující 476 až 612 kobylami posílá veškerý výkon přímo na kola. Samotný třílitr pak nabízí 476 až 544 koní.
Společnost Horse zatím neupřesnila, s jakou dynamikou bude možné u nového ústrojí počítat. Ta se pak ostatně bude lišit podle typu aut, která se šestiválce dočkají. Na ta si ale budeme muset ještě chvíli počkat, premiéra se totiž odehraje až v roce 2028. Z Austrálie ovšem dorazily informace, dle kterých by mezi první vozy, které hybridní ústrojí dostanou, bude patřit nový pick-up Riddara. Oproti ostatním čínským značkám by tak Geely mělo šestiválcovou výhodu.
Mluvčí automobilky Victor Yang v této souvislosti naznačil, že motor V6, který lze usadit podélně i napříč, je modulárního typu a proto není problém jej poměrně snadno přepracovat dokonce na osmiválec. Zatím se ale nezdá, že by Horse tímto směrem mířil. Podle Yanga by pick-up Riddara by měl také čtyřválcové plug-in hybridní ústrojí ze sesterského Zeekru 8X, kde produkuje 1 400 koní.
„Jde o vyšší výkon, než jaký mají na kontě dvanáctiválce. Z lepšími jízdními zážitky, které nabídne elektrifikované ústrojí, se tak dočkáte sice jiné, ovšem neméně atraktivní nabídky v segmentu pick-upů,“ dodal dále Yang. My přitom jen dodáme, že jakkoliv s plnými bateriemi čtyřválcový plug-in hybrid sice motory V12 překoná, udávaný výkon nenabízí vždy, na rozdíl od vysoké hmotnosti. Na to se v současném světě stále častěji zapomíná.
Pick-up Riddara má přitom taktéž jako datum debutu zapsán rok 2028, skutečně by tedy mohlo jít o první šestiválcovou vlaštovku značky. Po ní se ovšem může objevit pořádné hejno, neboť Horse zásobuje jak alianci Renault-Nissan, tak třeba Mercedes-Benz. Pro Němce by tak mohlo jít o docela ponižující spásu - na jednu stranu by měli nový šestiválec, který jim dnes chybí. Na tu druhou by po 1,5litrovém čtyřválci začali odebírat i takový motor od Číňanů, což pro „vynálezce automobilu” nikdy nebude vzpruha pro jeho image.
Na první šestiválec od „Koně“ si počkáme až do roku 2028. Evropské automobilky by tak možná měly začít rychle oprášit vývoj těch svých, nebo se dočkají porážky i v této oblasti. Foto: Horse Powertrain
Zdroj: Horse Powertrain, Car Sales
