Jsme uprostřed další vlny devastace motorů aut. Nová verze dieselu BMW je slabší o 37 koní, auto je pomalejší a „žere" stejně

/ Foto: BMW

Pokud jste si nedávno pořídili nové auto, udělali jste možná lépe, než by vás napadlo. S rokem 2025 přichází další fáze éry, ve které s novým autem dostanete míň než dřív. Někdy i za víc peněz. Dopad na portfolio BMW bude zjevně drtivý.

BMW pravidelně představuje dílčí novinky pro své jednotlivé modely, obvykle tak činí několikrát za rok. Nejsou to facelifty, ale soubor menších nových prvků či úprav pro už známá auta. Typicky jde o vylepšení, která potěší a nestojí nic nebo jen velmi málo, tomu se říká evoluce. Protože ale žijeme v nenormální době, mezi pozitivními prvky najdeme i ty negativní. A ty aktuální týkají se bohužel toho nejdůležitějšího, co v autech máme - motorů.

Vyznat se v řadě představených novinek není snadné, a tak jsme v pár dnů staré tiskové zprávě narazili až nyní na zmínku, že Němci nově posílají na trh už známou generaci SUV X3 ve verzi 40d xDrive. Ta se dočkala třílitrového šestiválcového turbodieselu, který doprovází mild-hybridní technika v podobě 48voltového elektrického okruhu a integrovaného startéru-generátoru. Nic až tak nového ne? Prostě starý známý motor v už známém autě. Jenže to tak není.

Modří pochopí rychle - tento vůz nyní disponuje 303 koňmi výkonu a 670 Nm točivého momentu, s nimiž stovku pokoří za 5,4 sekundy a jeho maximum činí 245 km/h. To jistě nejsou špatné hodnoty, a pokud k nim ještě přihodíme udávanou spotřebu 6,7 litru na sto kilometrů, které reálně i můžete dosáhnout, vlastně by nebyl od věci potlesk. Jenže k tomu by mohlo dojít pouze za předpokladu, že by se verze 40d objevila v nabídce poprvé. Tak tomu není, v ceníku figurovala i v případě předchozí třetí generace. Tehdy ovšem agregát produkoval 340 koní a 700 Nm, tedy podstatně vyšší výkon i točivý moment.

Auto tak s další „evolucí” přišlo o 37 koní výkonu a zhoršilo se u něj všechno, co mohlo. Předchozí X3 s tímto motorem zvládala stovku za 4,9 sekundy a dosahovala nejvyšší rychlosti 250 km/h. Spotřeba je tedy jediné, co se nezměnilo, neboť ta i u generace G01 činila 6,7 l/100 km. Proč taková změna, ptáte se? Zalekli se u BMW 340koňového výkonu předchozího provedení? Ale kdeže, za vším samozřejmě hledejte obvyklého podezřelého - jeho označení začíná na E a končí na U. A jeho dílem jsou emisní normy Euro.

I když žádná nová emisní euronorma v platnost nevstoupila a tisíckrát omílané Euro 7 je pořád daleko před námi, z platné euro-šestky je dělán stále větší řezník. A to pěkně potichu. Na oko její verze Euro 6e nepřináší žádné změny, všechny podstatné limitní hodnoty jsou do puntíku stejné jako u Euro 6d. Ale ejhle, při studiu detailů zjistíte, že došlo k poměrně drastické změně. Dříve totiž bylo povoleno, že procedurou auta prošla jako schválená i ve chvílích, kdy povolené limity překročila až o 43 procent. Nově je však tolerováno pouze 10procentní překročení limitů, což je oprti minulosti brutální rozdíl.

Ač tedy Evropská unie na oko nechala spalovací auta dýchat, reálně jim už kolem krku natáhla smyčku a začíná ji utahovat. Od příštího roku bude navíc třeba počítat s přísnější normou Euro 6e-bis, se kterou se bude rozšiřovat teplotní pásmo, po které bude třeba limity dodržovat. Nad 30 stupňů Celsia přitom nebude povoleno žádné překročení, zatímco dosud je tolerováno 60procentní. Tohle je vysvětlení, proč je motor 40d s novým rokem o tolik horší a není v tom zdaleka, zdaleka sám. Podívejte se, co všechno muselo Porsche udělat s motorem 911 GT3, aby zachovalo aspoň status quo. A pro zajištění stejné papírové dynamiky muselo zkrátit stálý převod její převodovky.

Jsme zkrátka uprostřed další vlny devastace motorů aut, která přišla zničehonic. Prostě někdo změnil jeden práh pro měření emisí, nikomu o tom moc neříkal a automobilky se mohou přetrhnout, aby vám nabídly míň za víc. Tak je tomu u Porsche, BMW aspoň ví, že s menší kašpárkem divadlo za stejné vstupné nezahraje, a tak je s X3 40d spojena i podstatně nižší cena. Dřív jste ale také dostali rovnou verzi M40d s dalšími úpravami (podvozek, brzdy, bodykit apod.), za kterou bylo třeba platit 1 904 500 Kč. Nová slabší 40d startuje na 1 725 100 Kč a i s paketem M Pro se vejdete do 1,8 milionu korun. Asi bychom si ale raději připlatili za něco lepšího než zaplatili míň za něco o tolik horšího.

Že to jsou všechno další projevy snahy vnutit maximu lidí elektrická auta umělou devastací spalovacích modelů pro nic, asi nemusíme dodávat. Anebo ano?

BMW X3 čtvrté generace nepůsobí tak přitažlivě jako to předchozí, ale design nechme stranou. Horší je devastace technicky - výkon a dynamika verze 40d dojíždí na novou verzi emisní normy Euro 6, která se tváří stejně jako dosud, ale stejná není. Foto: BMW

Petr Prokopec

