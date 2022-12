Kia přiznala, že její Auto roku 2022 už se 70 procenty baterek ztrácí výkon. Není v tom zdaleka samo před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Ze spalovacích aut jsme zvyklí na to, že jejich technické parametry jsou přibližně stále stejné - dynamika nebo spotřeba se mohou lišit třeba podle klimatických podmínek, jde ale o relativně malé rozdíly. U elektromobilů je všechno jinak.

V loňském roce se Kia zařadila mezi výrobce aut, jejichž zrychlení doslova bere dech. Model EV6 GT, který v mezičase získal titul Auto roku (COTY) 2022, totiž zvládá akceleraci z klidu na stovku již za 3,5 sekundy. Mimo to se vůz disponující 585 koňmi a 740 Nm točivého momentu zvládá rozjet na 260 km/h, potlesk je tedy rozhodně na místě. Ovšem jen ve chvíli, kdy jsou plně nabité baterie o kapacitě 77,4 kWh. Mluvčí automobilky totiž přiznal, že jakmile se akumulátory dostanou pod 70 procent původní hodnoty, dynamika „se zhoršuje stejně jako u jiných elektromobilů“.

Na detailní upřesnění nedošlo, skutečně ale nejde jen o problém Kie, je to další z obecných problémů elektrických aut. I kdyby všechno ostatní bylo k fungování elektrického auta dokonale přívětivé, dynamika s ubývající kapacitou baterií nevyhnutelně klesá. Výkon je totiž v tomto případě napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že výkonu je méně a dynamiky též.

Konkrétní projevy toho se u jednotlivých aut budou lišit. Z dřívějších měření víme, že třeba v případě takové Tesly Model 3 jede auto tak, jak má, jen s 95 až 100 procenty baterek. Při kapacitě 95 až 75 procent výkon klesá o nějakých 5 procent. Mezi 75 a 45 procenty však již elektrické jednotky produkují o 64 koní méně. Něco takového již pocítíte, ostatně i v případě vrcholného provedení Performance, které disponuje 462 koňmi, jde o 14 procent. Jak moc je to znát třeba na maximálce jsme při testech na německé dálnici viděli nejednou.

Je přitom třeba si uvědomit, že pokud elektromobily dobíjíte u veřejných stanic, dostanete obvykle s dobíjením jen někam k 80procentní hranici kapacity. Děje se tak kvůli ochraně akumulátorů, neboť čím vyšším výkonem je nabíjíte, tím více se zahřívají. Dobít poslední desítky procent je tedy nutné pomaleji, na což už obvykle není čas.

Pokud tedy GT dobijete skrze veřejnou stanici, můžete si bleskový sprint k vyšší rychlosti užít možná dvakrát či třikrát. To je ovšem zoufale málo na vůz, který vás vyjde minimálně na 1 780 980 Kč. Zvláště když vedle Kie postavíte třeba BMW M340d xDrive. To stojí prakticky na chlup stejně, na kontě nicméně má 340 koní a 4,6sekundový sprint. S tím je nicméně možné počítat neustále. Podstatné navíc je, že s tímto vozem pomalu i na plný plyn dojedete dál než s Kiou, která zvládá 424 km jen ve snu.

Možná by tedy nebylo od věci, kdyby ti, kteří nám elektromobily chtějí vnutit stůj co stůj, říkali celou pravdu hned, ať se vyhneme podobným překvapením. Pro nás to pochopitelně překvapení není, klesající výkon elektrického pohonu s klesající kapacitou baterek je dán nám dobře známými, výše popsanými technickými limity, ale ruku na srdce, kdo o těchto věcech má jakkoli širší povědomí? Elektromobil na papíře skvěle jede, může i relativně daleko dojet, může se i relativně rychle dobíjet, v praxi tak ale funguje jen chvíli, za optimálních teplot, u pár nabíječek atp. Nejsou to lži, je to jen ukazování části reality - pro život s autem je ale obvykle podstatnější její méně líbivý zbytek.

Zatímco se spalovacími vozy můžete akcelerovat na stovku za stále stejný - či vlastně v důsledku snižující se hmotnosti neustále se lepšící - čas, Kia EV6 GT je rychlá pouze do chvíle, než kapacita jeho baterií klesne pod 70 procent. Je to problém trápící prakticky všechna elektrická auta, příliš se o tom nemluví. Foto: Kia

Zdroj: Carscoops

