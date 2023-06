Klíčová alternativa bateriových elektromobilů má do tří let zlevnit na polovinu, pro řadu výrobců by to byla rána před 6 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky vsadily na bateriové elektromobily v podstatě všechno a s žádnou jinou alternativou v tuto chvíli nepočítají. Ale co když přijde? V poslední době poněkud upozaďované palivové články stále tlačí vpřed Toyota.

Jsou pohonem budoucnosti spalovací vozy, elektromobily nebo ještě něco jiného? To je otázka, na kterou se bez křišťálové koule nedá rozumně odpovědět, politici a mnohé automobilky se ale tváří, že ji mají. Jedni poroučí větru a dešti a druzí se rádi nechají nalákat myšlenkou jasně nalajnované budoucnosti. Jdou tak za jediným cílem, tedy stoprocentním přechodem na bateriovou elektromobilitu, která se nám jako jediné řešení pro všechny a všechno zajídá.

O to více si ceníme automobilek, které nesází vše na jednu kartu a dále vyvíjí i jiná řešení. Mezi takové patří i Toyota, která stále počítá i se spalovacími a hybridními vozy. Bateriové elektromobily jí také nejsou cizí, na rozdíl od většiny ostatních se ale výrazně věnuje i technologii palivových článků, tedy v podstatě jinak „živenými” elektrickými auty. A právě v této oblasti hlásí značný posun. Značka totiž nově uvedla, že příští inovativní generace palivových článků dorazí v roce 2026. Jejich výhodou přitom nemá být pouze navýšení dojezdu o 20 procent, ale zejména snížení ceny celé technologie o výrazných 50 procent.

Z detailů je patrné, že hned 37procentní redukce připadá na pokrok v technologiích, navýšení objemu produkovaných aut a lokalizaci výroby. Mnohem zajímavější je nicméně myšlenka standardizovaných nádrží na vodík, která by vedla k 25procentnímu snížení nákladů. Toyota by přišla vyrukovala s jedním tvarem a velikostí, jenž by odpovídal menším osobním autům. U těch větších či u nákladních by pak následně došlo k propojení několika nádrží dohromady.

Automobilka zároveň dodala, že si plně uvědomuje, jak moc drahý dnes vodík je. Proto se hodlá zaměřit i na jeho výrobu, která kupříkladu v Thajsku bude využívat místní bioodpad. Ekologický přínos palivových článků tedy bude nemalý. I proto Japonci předpokládají, že mezi roky 2025 a 2030 dramaticky vzroste poptávka a celá branže bude každoročně generovat obrat ve výši 33 miliard Eur (cca 787 mld. Kč). Jeho značná část by přitom logicky měla skončit v kase Toyoty.

Je to stále klíčová alternativa bateriových elektromobilů, na kterou většina konkurenčních značek kašle. Pokud ji Toyota zvládne zlevnit, může s ní snadno bodovat a uštědřit konkurenci pořádnou ránu. Doplňovat energii do palivových článků je totiž stejně snadné jako do spalovacích aut - prostě během pár minut „něco” dotankujete. Jen to něco je v tomto případě zkapalněný vodík. Něčemu takovému se bateriové elektromobily nikdy nevyrovnají, jakkoli i palivové články mají své nedostatky.

Druhá generace modelu Mirai sice již zvládá okouzlit vzhledem, její technologie však oslnivá až tak moc není. Japonci však slibují, že již během dvou let dosáhnou výrazného snížení ceny, a to u aut i samotného paliva. Může to být průlomové. Foto: Toyota

