VW už evidentně ztrácí povědomí o tom, jak fungují spalovací motory aut | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci hoří v poslední době pro elektrickou mobilitu jako málokdo jiný, ani tak by nás ale nenapadlo, že kvůli tomu ztratí povědomí o fungování aut, jež stále prodávají. Zjevně to tak ale je.

Koncern Volkswagen vsadil prakticky vše na jednu kartu. Podobně, jako si před léty oblíbil naftové motory, se nyní zahleděl do bateriové elektrické mobility coby jediného řešení pohonu aut budoucnosti. A podle toho jedná. Někteří zkušení harcovníci automobilového průmyslu to označují za mimořádně hazardní cestu, jejíž neschůdnost se brzy ukáže. A byť ve světě utvářeném spíše často iracionálními regulacemi než zdravým rozumem si nemůžeme být jisti, zda tomu tak opravdu bude, riskantní je tento krok zcela nesporně.

VW zachází tak daleko, že působí dojmem, jako by mu začínalo být jedno, že jeho dlouholetý bestseller prohrává jednu prodejní bitvu za druhou. Jako by se viděl už kdesi ve vzdálené budoucnosti na sedle nekonečných prodejů elektrického hatchbacku ID.3 a jemu podobných vozů. Neměl by ale zapomínat, co jej nadále živí - ID.3 si za první kvartál v celé Evropě, se všemi dotacemi a tlaky na všech úrovních koupilo 11 983 lidí - to je velmi málo i vedle bezprecedentně strádajícího Golfu (58 342 aut letos, 112 557 kvartální průměr za předchozích pět let).

Podle všeho to ale Volkswagenu jedno být začíná, což se projevuje i v detailech. Kolegovi z redakce se tento týden dostalo do rukou jedno z koncernových aut s motorem 1,0 TSI a nemohl si nepostesknout, jaká jízdní mizérie to je. Ne snad, že by litrový tříválec někdy byl zajímavý pohon, dal se ale snést. S dále a dále utahovanými emisním šrouby je ale ve své poslední podobě tak letargický, že rychlý rozjezd vyžaduje čekání po několik desetin sekundy na místě, aby se vůbec probral do otáček a mohli jste začít povolovat spojku a dočkali se alespoň trochu svižnějšího rozjezdu.

To je zklamání, ale upřímně řečeno, ne až takové překvapení. Na to kolega narazil v teprve momentě, kdy se v palubním menu marně pokoušel najít možnost přepnutí pohonu do jiného režimu, ve kterém by působil aspoň trochu použitelně. Nepodařilo se, narazil ale na tzv. eko tipy pro úspornější jízdu a nestačil se divit.

Podívejte se sami na fotky okolo a sami si řekněte, jestli vám na nich není něco divné. Pokud máte alespoň drobné povědomí o technice aut, musí - koncern VW skrze palubní systém radí brzdit motorem při deceleraci, což je za většiny okolností skutečně výhodné. Systém to ale zdůvodňuje tak, že využijete „třecí sílu” motoru. Třecí sílu? To je projev naprostého nepochopení fungování spalovacího motoru a způsobu, kterým vůz brzdí. A nejde tu o slovíčkaření.

Připusťme, že písty motoru při pohybu ve válcích vytváří pístními kroužky určité tření, které ve výsledku auto zpomaluje, je ale zvlášť u moderních aut naprosto zanedbatelný odpor, který by auto nezpomalil prakticky nijak. Však všichni dělají vše proto, aby toto třetí bylo minimální a mimo jiné proto motor je motor mazán stále propracovanějšími oleji. Brzdění motorem funguje úplně jinak a kdysi jsme mu věnovali celý článek.

Ve zkratce řečeno: Tím, že motoru uzavřete přísun paliva i vzduchu a jen jej mažete, vytváříte ekvivalent toho, když si do ruky vezmete injekční stříkačku, zacpete prstem její vyústění a pokusíte se jí „natáhnout” nebo naopak vytlačit její obsah. Jde to, ale vytváření podtlaku a nebo naopak stlačování vzduchu vyžaduje dost síly. A podobnou sílu musí vytvářet spalovací motor, aby ve svém nitru stlačoval vzduch nebo vytvářel podtlak a energii na to získává od kol jedoucího auta, které tím brzdí.

Říci, že využijete „třecí sílu” motoru je naprostý nonsens a doufáme, že VW tuto frázi alespoň dodatečně opraví. Zbylé tipy lze totiž označit za fakticky i technicky korektní.

Většina tipů, které podle rádce VW Group vede ke snížení spotřeby paliva auta, je věcně a technicky správná. Ale využívání „třecí síly” motoru při brzděním jehop pomocí je jen známka nepochopení fungování pístového spalovacího motoru. Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

