Korejci začali testovat nový spalovací motor pro své ostré modely. V Evropě. A snad i pro Evropu
Petr ProkopecZdá se, že Korejci skutečně pochopili, že šlápli vedle. Řadí tedy zpátečku a rozhodně tak nečiní potichu, naopak svůj nový motor budou testovat veřejně v jedné z evropských svatyní automobilových nadšenců. Otázkou i tak zůstává, co přesně z toho v Evropě budeme mít.
Korejci začali testovat nový spalovací motor pro své ostré modely. V Evropě. A snad i pro Evropu
včera | Petr Prokopec
Zdá se, že Korejci skutečně pochopili, že šlápli vedle. Řadí tedy zpátečku a rozhodně tak nečiní potichu, naopak svůj nový motor budou testovat veřejně v jedné z evropských svatyní automobilových nadšenců. Otázkou i tak zůstává, co přesně z toho v Evropě budeme mít.
Už za dva týdny se uskuteční 54. ročník závodu 24 hodin Nürburgringu. Na startovní rošt bude letos upínat svou pozornost daleko víc diváků než obvykle, neboť klání se zúčastní čtyřnásobný mistr světa Formule 1 a jeden z nejlepších pilotů současnosti, Max Verstappeno. Jde o jeho debut ve slavné čtyřiadvacetihodinovce a jak naznačil už svou účastí v předchozích vytrvalostních závodech, myslet může i na na zisk zlaté trofeje. Nizozemské eso by si tak za volantem Mercedesu-AMG GT3 Evo mohlo spravit náladu, když ho podivná současná podoba Formule 1 dvakrát nebaví.
Letošní závod na Ringu ale bude zajímavý i v jiných ohledech. Třeba korejská automobilka Hyundai do něj nasadí hned dva závodní exempláře Elantra N1 RP, které poslouží coby jakási mobilní vývojová laboratoř. Značka totiž pod jejich kapotu napěchovala novou generaci pohonné jednotky určené pro její silniční sportovní modely. Korejci tak po deseti letech znovu vstoupí do téže řeky, neboť v roce 2016 poslali do pohoří Eifel testovací prototyp i30, v jehož útrobách se nacházel předprodukční přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec Theta.
Krátce na to Hyundai představilo první produkční i30 N, pod jejíž kapotu tato jednotka zamířila. Následně se pak téhož motoru dočkala i silniční Elantra N, přičemž oba tyto modely u dvoulitru zůstávají dodnes. Ani jeden si ale bohužel v Evropě nekoupíte, neboť Hyundai se rozhodlo, že na starém kontinentu bude sportovat jen za pomoci elektrického pohonu. Zrovna šťastný nápad to ovšem nebyl, taková auta tu skoro nikdo nekupuje, tak Korejci už dříve přislíbili návrat spalovacího motoru. Z dosavadních náznaků ale vyplynulo, že to bude hybridizován.
Právě tento motor by mohl pohánět i závodní Elantru. Korejci totiž o pohonné jednotce uvádí, že nabídne vyšší výkon i lepší a rychlejší odezvu. A co je pro ně podstatné, plnit má současné emisní standardy. To vše odpovídá kombinaci spalovací a elektrické jednotky, kdy druhá zmíněná nabídne zátah již od nulových otáček a možná i pár kilometrů „bezemisní” jízdy. Bude u toho nicméně vyšší hmotnost daná přítomností baterie.
Hyundai uvádí, že na Ringu chce otestovat hlavně výdrž pohonného ústrojí. Poprvé se pak má objevit pod kapotou nové generace Elantry, která má dorazit v roce 2027. U té stávající dvoulitrový čtyřválec produkuje 280 koní, jejichž přenos na přední kola má na povel nejen osmistupňový automat, ale také šestistupňový manuál. Zrovna o tuto převodovku bychom ale nejspíš přišli, pokud by se potvrdilo, že nový motor již nebude čistě spalovací. Na další detaily si ale zkrátka musíme počkat, možné je v tuto chvíli zřejmě cokoli. Jen tedy doufáme, že by automobilka motor halasně netestovala zrovna v Evropě, pokud by se s ním zrovna Evropě chtěla vyhnout, tím by místní nadšence znovu jen naštvala.
Korejci posílají do závodu 24 hodin Nürburgringu dokonce tři auta, v jednom případě ale půjde o Elantru N TCR obvyklým pohonem. Varianty N1 RP ale bude pohánět nová generace motoru určená pro silniční eNka, i proto ona zkratka odkazující na Race Prototype neboli na závodní prototyp. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
Bleskovky
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
před 11 hodinami
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
včera
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
Nejčtenější články
- Zákazník Bugatti požádal značku, aby stvořila poctu na čtyřech kolech pro jeho dceru, tohle je výsledek
30.3.2026
- Nissan zkouší napravit otylost elektrických aut nápadem, který vypadá jako komplikovaný a drahý nesmysl
30.3.2026
- Za toto donedávna obyčejné auto za statisíce dnes lidé ochotně platí miliony. Tento majitel s ním přesto najel půl milionu km
30.3.2026
- Poslední nová Škoda ještě netknutá VW je k mání jako dodnes zánovní auto, za všechny ty roky v ní nikdo nepoužil ani popelník
31.3.2026
- BMW ukázalo novou iX3 pro Čínu a dopřálo jí kliky dveří, které vy mít nemůžete
31.3.2026
Živá témata na fóru
- 255/30R19 UHP-UUHP-semi - které? 04.29. 14:48 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.29. 13:37 - pavproch
- Bát se ještě "neprémiových" gum? 04.29. 10:24 - pavproch
- kamera do auta 04.29. 09:33 - delphin
- Pneu koutek 04.29. 09:29 - Truck Daškam
- Onboard videa 04.28. 21:26 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 04.28. 20:45 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.28. 19:51 - řidičBOB