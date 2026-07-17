Lada ukázala své zbrusu nové motory, chce s nimi znovu prorazit
Petr ProkopecRuská automobilka se v posledních letech musí potýkat s novou konkurencí a její podíl na klíčovém domácím trhu klesá. Její hlavní modely tak dostanou nové pohonné jednotky, které mají být výkonnější i úspornější.
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Lada ukázala své zbrusu nové motory, chce s nimi znovu prorazit
včera | Petr Prokopec
Ruská automobilka se v posledních letech musí potýkat s novou konkurencí a její podíl na klíčovém domácím trhu klesá. Její hlavní modely tak dostanou nové pohonné jednotky, které mají být výkonnější i úspornější.
Ještě před pěti lety si ruský AvtoVAZ maloval skvělou budoucnost, která se měla nést v duchu užší spolupráce s francouzským Renaultem. Mimo jiné jsme se tak měli dočkat zcela nové Lady Niva, která by využívala stejnou techniku jako Dacia Bigster. Oproti rumunské verzi by však byla více zaměřena na jízdu v terénu, ke kterému ostatně nemá daleko ani většina ruských asfaltek. Jenže poté se naplno rozhořela válka na Ukrajině, která dění v Evropě ovlivňuje dodnes.
Invaze Rusů měla dopad i na automobilovou branži, neboť v důsledku uvalených sankcí zahraniční značky Rusko opustily. V troskách se tedy ocitla i spolupráce Renaultu a Lady. Francouzi pak nakonec ze společného projektu odstoupili, přičemž mimo jiné po nich zůstala opuštěná továrna v Moskvě. Té se ujala sama metropole, která v ní začala montovat čínská auta pod logem znovuzrozené značky Moskvič. Závody AvtoVAZu v Toljatti a Iževsku se pak začaly soustředit už jen na modely Lady.
Tato automobilka nicméně měla zpočátku problémy s nahrazením nejen zahraničního partnera, ale především mnoha západních komponentů. Nakonec se jí ovšem povedlo vše překonat, pročež se nyní sice nechlubí zcela novou Ladou Niva, originál představený původně již v roce 1977 však již nějakou chvíli pravidelně a hlavně zásadně modernizuje. Poslední kolo inovací přitom přineslo hlavně nový motor s kódovým označením VAZ-11184, který disponuje 90 koňmi výkonu a 153 Nm točivého momentu.
Tuto jednotku už nějakou chvíli používá provedení Niva Travel, ve verzi Legend se pak má postarat o zrychlení na stovku za 15 sekund. To je oproti předchozí jedna-sedmě posun o dvě sekundy, daleko více se však zlepšilo pružné zrychlení - z 80 na 120 km/h se totiž lze nově dostat za 23,3 sekundy místo předchozích 33 sekund. Kromě toho rovněž poklesla spotřeba, a to z 9,9 na rovných 9 litrů na sto kilometrů. AvtoVAZ přitom dodává, že ceny by měly zůstat relativně při zemi.
Konkrétní sumy zatím nepadly, nicméně protože prodej odstartuje v pondělí 20. července, na jejich odhalení dlouho čekat nebudeme. Modernizovanou Nivu Legend tak můžeme opustit, u ruské automobilky ale ještě chvíli zůstaneme. Motor VAZ-11184 totiž není jedinou novinkou svého druhu, dále se totiž AvtoVAZ pochlubil také jednotkami VAZ-21122 a VAZ-21172. Ty vychází z dosavadních čtyřválců o 1,6litrovém a 1,8litrovém objemu, došlo u nich však k zásadnímu přepracování.
AvtoVAZ totiž dospěl k názoru, že Číňané již nejsou pouze partneři, ale rovněž konkurenti, kteří na ruský trh posílají výkonnější a vůbec vyspělejší auta. Rusové proto u motorů optimalizovali sací a výfukové kanály, stejně jako přistoupili k zvýšení kompresního poměru z 10,45 na 10,6:1. Dále u jednotek používají silnější svíčky, nové ventily, palivové potrubí, rozdělovač paliva, trysky chlazení pístů nebo olejové čerpadlo, které si automobilka vyvinula sama. Dále navíc změnila geometrii vaček.
Změn tedy opravdu není málo, načež jedna-šestka místo původních 106 koní produkuje 120 kobyl. Použita přitom bude u nové Lady Iskra jako vrcholný agregát, zatímco v případě SUV Azimut bude pro změnu sloužit jako základní jednotka. U jedna-osmy pak došlo na posun ze 122 na 135 koní, které budou využívat jak zmíněný Azimut, tak i Vesta a Aura. Motor ovšem bude jako vrchol nabídky sloužit jen dočasně, než se zařadí do jejího středu.
Rusové si totiž dále uvědomují, že jakkoli atmosférické motory mají výhodu v levnějším servisu, část klientely zajímá také výkon. Proto pracují i na přeplňovaných jednotkách. Kdy s nimi ovšem vyrukují a jaké budou jejich parametry, v tuto chvíli nejspíš neví ani oni sami.
Hned několik modelů Lady dostane nové motory, Rusové totiž vylepšili 1,6litrový a 1,8litrový čtyřválec. Atmosférické jednotky tak nově nabídnou 120 a 135 koní. Foto: AvtoVAZ
Zdroj: AvtoVAZ
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