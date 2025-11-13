Lamborghini nechtěně potvrdilo, že hybridní technika jeho posledních novinek je vážně jen zbytečná přítěž
Petr ProkopecItalové rádi mluví o tom, jak je spojení čtyřlitrového osmiválce a tří elektromotorů úžasné, jakmile ale dostali možnost elektrickou část poslat k šípku, vykopli ji. A to v tomto případě měli - na rozdíl od jiných silničních i okruhových aut - naprostou svobodu udělat cokoli.
13.11.2025 | Petr Prokopec
Letos v létě se Lamborghini pochlubilo novým závodním speciálem. Ten byl postaven na základech osmiválcového modelu Temerario, které v silničním provedení kromě spalovací jednotky disponuje také třemi elektromotory. Pravidla kategorie GT3 ovšem zakazují hybridní asistenci, což ale Italům nejspíš hrálo do karet. Je totiž třeba si uvědomit, že Temerario není žádným pírkem, na kontě má opravdu tučných 1 690 kg. To je navíc suchá hmotnost, po dolití veškerých kapalin a maziv a po usednutí dvoumístné posádky jsme na dostřel dvou tun jako nic.
Poté, co se Temerario GT3 zbavilo hybridní techniky, jeho hmotnost i díky dalším úpravám klesla na 1 300 kg. S těmi je dle pravidel spojeno 550 koní, v přímém směru tak nejspíš závodní speciál se silničním vozem prohraje. Automobilka proto i nadále může veřejně zastávat názor, že elektrifikace je ku prospěchu věci. Ve skutečnosti si ale nejspíše myslí pravý opak, jak aktuálně nechtěně potvrdila. Venku je totiž další závoďák, tentokráte Temerario Super Trofeo, které se bude účastnit firemní závodní série. To znamená, že si Lamborghini mohlo do posledního šroubku diktovat, čím vůz osadí a čím nikoli. A hybridu dala znovu padáka.
Osmilitrový čtyřválec pochopitelně ve hře zůstal, elektrická část pohonu se ale stejně jako u verze GT3 pakovala. Proč, když má být tak skvělá? Jednoduše proto, že taková není. Je to úlitba normám, ne projev snahy najít co nejlepší řešení. Ve snaze dosáhnout maximální dynamiky rozhoduje jen udržitelný výkon a nízká hmotnost, ani jednomu hybridy nefandí. A Lambo to dobře ví, však první sezóna šampionátu Super Trofeo proběhla už před 16 lety.
Na veřejných silnicích ovšem značka nemůže hledat skutečné optimum, ale jen řešení schůdná v rámci mantinelů vytyčených regulacemi. Chápeme to, proč ale pak vypráví pohádky o tom, že k myšlence hybridního pohonu došla sama? Nedošla, nikdy by ji to ani nenapadlo, je to z nouze ctnost a nic víc.
Zpět ale k Super Trofeu, které od svého sourozence pro seriál GT3 převzalo část komponentů. Disponuje tedy stejnou šestistupňovou sekvencí Hoer nebo ochrannou klecí dle specifikací FIA. Italové se pak dále spojili s firmami Pertamina, Capristo, KW a BMC, jež dodaly veškerá maziva, výfukový systém, zavěšení a vzduchové filtry. Stejně jako verze GT3 má i provedení Super Trofeo ABS a trakční kontrolu, kterou lze nastavit ve 12 úrovních. Dovnitř se pak nastěhovalo polyesterové čalounění, což dosud nikdo neučinil.
Protože se značka navíc nemusela držet žádných pravidel, došlo ve srovnání s GT3 na posílení motoru. Jednotka tedy produkuje 650 koní, které jsou nejspíše spojené znovu hmotností okolo 1,3 tuny. Je otázkou, proč Italové nešli ještě výš, neboť silniční verze má ze spalovacího ústrojí k dispozici rovnou 800 kobyl.
Tak jako tak zde ovšem máme zatím asi nejlepší verzi Temeraria, tedy výkonnou a díky absenci hybridního ústrojí také patřičně lehkou. Nyní jen můžeme doufat, že se vozu ujme britská firma Paula Lanzanteho, která proslula tím, že dokáže závodní speciály dostat na značky. Jestli si je totiž něco zaslouží, pak je to právě Super Trofeo. Lamborghini o tom samozřejmě ví, jinak by ho nestvořilo v této formě.
Temerario Super Trofeo mohlo dostat do vínku jakékoli technické řešení pohonu, jaké by si Italové zamanuli. Hybrid nevyhrál, elektrická část pohonu dostala padáka a pod kapotou už se nachází jen spalovací osmiválec. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
