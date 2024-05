Lamborghini odhalilo nový osmiválec pro nástupce Huracánu, i s turbem zvládá neskutečných 10 tisíc ot./min před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Motor Huracánu je klenot svého druhu, a to hlavně díky svému atmosférickému plnění. S přechodem na přeplňování si Italové přáli, aby jejich pověst utrpěla co nejméně, a tak z turbomotoru vykřesali nejen vyšší výkon, ale nadělili mu i výše položené červené pole.

Co jsme před pár dny nakousli, to dnes dojíme. Lamborghini totiž pustilo do světa první oficiální informace, které se týkají nástupce Huracánu. Ten již nebude osazen 5,2litrovým atmosférickým osmiválcem, což mezi fanoušky pochopitelně vzbuzovalo obavy. Bylo známo, že vůz přejde na osmiválec, přičemž koncern VW takové čtyřlitrové ústrojí k dispozici má a používá ho napříč všemi svými luxusními značkami. Chystaná sportovní novinka by tak do jisté míry byla tuctová, což nekoresponduje s naturelem značky Lamborghini. I proto Italové naznačovali, že V8 nepřevezmou, nýbrž vyvinou svůj vlastní motor.

To se nyní potvrdilo, neboť i když má chystaná jednotka osm válců a čtyři litry objemu, tím její podobnost s ústrojím, které se nastěhovalo i pod kapotu SUV Urus SE, končí. Nová verze motoru totiž mimo jiné dostala plochou klikovou hřídel (tzv. flat plane), suché mazání či třeba titanové ojnice. Blíže tak má k závodnímu než civilnímu motoru, přičemž červené pole začíná v neskutečných 10 tisících otáčkách. Pouze auta jako Aston Martin Valkyrie či Mercedes-AMG One jsou na tom ještě lépe.

Osmiválec má produkovat 800 koní mezi 9 000 a 9 750 ot./min, stejně jako 730 Nm v rozmezí čtyř a sedmi tisíc otáček. Čistě spalovací ústrojí tak disponuje zajímavějšími čísly, než s jakými byl spojen předchozí desetiválec ve své vrcholné formě. Nicméně Italové přivedli do hry nejen přeplňování, ale také hybridní systém. Jeho detaily pak sice aktuálně zůstávají pod pokličkou, pár dat však automobilka k dobru dala. Víme tedy, že stejně jako u modelu Revuelto dorazí hned tři elektromotory.

Zda dva dostanou na povel přední kola, jako je tomu u dvanáctiválcového sourozence, není jisté. Třetí pak bude produkovat 150 koní a 300 Nm, které pošle na zadní nápravu. Usazen byl mezi spalovací ústrojí a osmistupňový dvouspojkový automat převzatý od většího modelu. V jeho případě se nicméně elektrická jednotka nastěhovala nad něj. Jaký bude výkon celé soustavy, je v tuto chvíli otázkou. Počítat ale lze s čímkoliv mezi 900 a 1 015 koňmi, které pohání Revuelto.

Automobilka ujistila fanoušky, že i když došlo na hybridizaci, její novinka ani v nejmenším nebude znít stejně jako třeba Toyota Prius. Nemalý čas byl totiž věnován hledání odpovídajícího soundtracku, což koneckonců s ohledem na zmíněnou plochou hřídel a vysoké otáčky bylo i nutností. Zdá se tedy, že minimálně v případě této automobilky by downsizing a nebude elektrifikace nemusely být vnímány až tak negativně.

K úplnému odhalení vozu s interním označením 634 má dojít ve druhé polovině roku. Jsme přitom zvědavi, zda u toho bude i název Temerario, který si automobilka nechala zaregistrovat, neboť spojitost s tradiční býčí tématikou se nám nepodařilo dohledat. Rozhodně to ale neznamená, že by Lamborghini na tuto asociaci v souladu s hybridní technikou zapomnělo. Tolikrát zmíněné Revuelto totiž elektromotory používá rovněž a pojmenováno je po býkovi, který v 19. století bojoval v Barceloně.

Nástupce Huracánu dostane do vínku unikátní desetiválec, který i navzdory přeplňování zvládá točit 10 tisíc otáček. Produkovat přitom bude 800 koní, dalších 150 pak dohodí elektromotor namontovaný mezi něj a osmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

