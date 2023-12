Lamborghini testuje převratný systém řízení podvozku, časy z okruhu má zlepšit až a o 5 sekund před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pokud vám nevoní, že auta už dnes stále více připomínají počítače na kolech, tahle novinka vás asi neohromí. Faktem ale je, že systém Active Wheel Carrier dokáže za jízdy automaticky upravovat odklon kol a jejich sbíhavost, což má na rychlost auta zásadní vliv.

O řiditelné zadní nápravě jste už nejspíš slyšeli, možná ji váš vůz dokonce používá. Pořád jde o výsadu hlavně sportovních a luxusních značek, která zvládá natáčet kola ve stejném nebo opačném směru jako standardně řiditelná přední osa. To vede jak k navýšení stability při vyšších rychlostech třeba na dálnicích, tak při jízdě v ostrých zatáčkách, kterými projedete jako horký nůž máslem. Natáčení kol je tak nadmíru užitečnou věcí, hrátky s podvozkem ale nemusí končit zde.

Na docela jinou úroveň chce celou věc pozdvihnout Lamborghini, které vyvíjí systém, jenž by během jízdy automaticky upravoval odklon kol i jejich sbíhavost. Něco takového by rozhodně zlepšilo vaše časy na okruzích, neboť vůz by se neustále přizpůsoboval charakteru tratě - standardně musíte zvolit jedno nastavení a smířit se s tím, že v určitých situacích funguje v lépe a v jiných hůře. Aktivní novinka chce nabídnout perfektní „setup” za všech okolností.

Italové jsou zatím na správné cestě. Prototyp Lamborghini Huracán osazený touto technologií, jíž automobilka nazvala Active Wheel Carrier, totiž protáhli kolegové z magazínu Car and Driver. Ti s vozem zamířili do testovacího areálu Nardo, který patří Porsche a Lambo jej tedy jako součást koncernu Volkswagen může bez problémů využívat. Novinku pak popsali jako „velmi působivou“, neboť Huracán díky ní nabízel „mnohem více přilnavosti a lepší reakce“. Na 6,2 km dlouhou trať tak vůz zajel o 4,8 sekundy rychleji než bez aktivovaného systému.

Technologii otestovali také kolegové z magazínu Quattroruote, kterým bylo sděleno, že v rukou profesionálního pilota by Active Wheel Carrier měl z nejlepších časů dosažených na Nardu ukrojit 2,5 sekundy a na Imole 2,2 sekundy, na delších tratích i násobky těchto čísel. Technici Lamborghini nicméně dodávají, že spíše z ní budou profitovat amatéři, jimž dodá na sebedůvěře.

Ať tak či onak, jde o posun správným směrem, tedy pokud pro vás čistě mechanická řešení nejsou nepřekonatelná. Italskou automobilku lze ocenit hlavně za to, že se věnuje inovacím na poli, které značná část světa opomíjí. Většina lidí totiž má pocit, že k vysokému tempu na okruhu stačí pořádný výkon a konec, i nízká hmotnost jakoby vyšla z módy. Bez správně naladěného podvozku si ale ve finále nemusíte ani škrtnout. Pokud jde ovšem o aktivní technologii, jenž reaguje na změny trati, rázem tu máme pomalu stejný rozdíl, jakým je den a noc.

Technologií Active Wheel Carrier je zatím osazena zadní náprava zmiňovaného prototypu, v jejímž případě je možné upravit sbíhavost kol o 6,6 stupně v každém směru. V případě odklonu je pak možné volit mezi 2,5stupňovým pozitivním a 5,5stupňovým negativním úhlem. Funkčnost systému má přitom na starosti 48voltový elektrický okruh, který je doplněn senzory, jenž umožňují upravit onu sbíhavost a odklon až o celkových 60 stupňů za jedinou sekundu.

Technický šéf značky Rouven Mohr nicméně dodal, že systém zatím pracuje bez toho, aby byl propojen se stabilizační a trakční kontrolou. Něco takového Lamborghini vnímá jako další velkou výzvu, která si prý vyžádá „neskutečně složitý dynamický kontrolní mechanismus“. Nejspíše i proto Italové zatím ani nezmiňují, kdy bude technologie připravená ke komerčnímu využití. Podle Quattroruote by ji ale mohl vyfasovat už nástupce Huracánu.

Italové osadili prototyp Huracánu novou technologií automaticky upravující odklon a sbíhavost kol. Je to převratné řešení, podle některých by ho měl vyfasovat už nástupce tohoto desetiválcového supersportu. Foto: Lamborghini

Zdroje: Lamborghini, Car and Driver, Quattroruote

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.