Lamborghini udělalo další krok zpět, svůj nový čtyřlitrový osmiválec bude prodávat i po roce 2035
Petr ProkopecOd začátku nesmyslné plány se dál hroutí a automobilka už se to ani nepokouší zastřít. Z vyjádření produktového šéfa modelu Temerario je zjevné, že jeho nový vysokootáčkový osmiválec si hodlá užívat chvil slávy podstatně déle, než si ještě nedávno mnozí mysleli.
včera | Petr Prokopec
Přijde s rokem 2035 skutečně zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem? Křišťálovou kouli v rukou nemáme, i tak jsme si stále jistější, že se to nestane. Nejenže je to technicky a ekonomicky neschůdné, faktorem je také to, že tento zákaz je od začátku koncipován jako nepřímý. V podstatě všechna ostatní řešení krom bateriové či vodíkové elektromobility jsou předem vyloučena už pro povahy zdrojů energie, které používají - jen elektřina je papírově dokonale „čistá”, i když reálně taková není.
Zákaz si tedy politici mohou rozmyslet nejen tím, že ho ostentativně přehodnotí, ale i formálními změnami klasifikace jednotlivých zdrojů energie, řešení pohonu apod. Pravidla nyní nařizují, aby ke zmíněnému datu klesly emise CO2 na nulu, což lze reálně dokonce snáze splnit s pomocí nějak vyráběných syntetických paliv než s pomocí elektřiny, která může mít původ původ třeba v uhlí.
V podstatě tak stačí jedno politické rozhodnutí a rázem se jako dokonale čistá (ač ani tehdy to nebude pravda - v podstatě nikdy to nebude pravda) budou znovu tvářit dieselová auta spalující třeba HVO 100. Nakonec ještě než propuknul skandál Volkswagenu, politici dieselová auta vyzdvihovali, neboť spojena byla s nižšími emisemi CO2. Poté však pomalu den ze dne obrátili. K něčemu podobnému mohou dospět za 14 dnů, na konci této dekády, na počátku té další, kdykoli. A spíš se to stane než nestane, ostatně Evropa je dnes jediný takto dogmaticky uvažující region - ani Čína takto nesmýšlí, ani USA takto nesmýšlí, téměř nikdo další takto nesmýšlí.
Evropa tedy zůstává jediným ostrůvkem v moři, a pokud bude na nesmyslném opatření trvat, pak snadno zmizí pod hladinou. Třeba loni totiž bylo po celém světě prodáno zhruba 75 milionů nových aut, na starý kontinent však připadlo jen 12,9 milionu registrací. Ve Státech jsou na tom ovšem o desítky procent lépe, v Číně pak dokonce o víc jak stovku. Pokud se tedy některý výrobce hodlá soustředit na Evropu a příkazy místních politiků, spíš než úspěch ho čekají těžké časy.
Stále více si to uvědomují značky sdružené pod křídly VW, jejichž další kroky neodpovídají až tak politickému diktátu, ale spíš ekonomické realitě. Příběh Porsche už je dobře známý a také Lamborghini svůj první elektromobil zatím jen odkládá. Místo toho dělá kroky zpět a znovu potvrzuje svou oddanost spalovacím motorům. Na adresu jejich budoucnosti se nyní pro The Drive vyjádřil Paolo Racchetti, produktový šéf modelu Temerario, který k pohonu používá čtyřlitrový osmiválec. A právě tato jednotka nezmizí ani s rokem 2035, zdaleka ne.
„Motor je navržen tak, aby vydržel alespoň dva životní cykly,“ sdělil Racchetti kolegům z bez dalšího upřesnění. Pouze dodal, že u agregátu se od počátku počítalo s jeho průběžnou modernizací, aby tak i za pár let dokázal obstát jak z hlediska emisí, tak i svým výkonem. Nicméně třeba předchozí Huracán se vyráběl 10 let, což znamená, že spalovací osmiválec může v roce 2035 dostat i nástupce Temeraria, pokud tedy nedorazí dříve.
Racchetti je na nový osmiválec velmi hrdý, hlavně kvůli jeho schopnosti točit přes 10 tisíc otáček navzdory použití turba. Takový byl cíl již od počátku vývoje, neboť motor má být odkazem na svět závodních aut. U nich si Lamborghini dokáže představit jen čistě spalovací techniku, načež je dost možné, že nakonec Temerario bez hybridního systému dorazí také na silnice. Zájem o něj je ostatně nejen v USA a v Číně, ale také v Evropě.
V souvislosti s tímto děním můžeme ještě vývoj u amerického koncernu General Motors. Ten původně věřil v budoucnost elektromobilů jako žádná jiná tradiční americká automobilka, ovšem už loni před Trumpovým znovuzvolením začal obracet. Uvedl totiž, že pokud dojde na zjemnění emisních regulí, od bateriového pohonu se začne obracet, a to ve prospěch spalovacího. Potvrzeno to pak definitivně bylo letos, a to mnoha investicemi do nových osmiválců.
GM má ale zjevně pocit, že na jejich konto neposlal peněz dost, a proto nově potvrdil dalších 550 milionů dolarů neboli 11,5 miliard korun, kterými ještě dále podpoří výrobu spalovacích vozů. A k tomu přidal dalších 300 milionů USD, tedy 6,3 miliardy Kč, na rozšíření vývoje 10stupňových automatů, které v elektromobilech nepoužijete. Tyto vozy tedy v USA skutečně zamířily na druhou kolej. A pokud evropští výrobci z tamního koláče chtějí něco ukousnout, musí také znovu začít upřednostňovat zákazníky - dřív, než se začnou „upřednostňovat sami”.
Čtyřlitrový osmiválec pod kapotou Temeraria produkuje 800 koní a jeho otáčky končí na metě 10 250. Italové na něj tak jsou po právu hrdí a naznačují, že z jejich nabídky nezmizí ani po roce 2035. Foto: Lamborghini
Zdroj: The Drive, General Motors
