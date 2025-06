Legendární šestiválec Toyoty se konečně dočkal nástupce, chystaný nový motor dokáže skoro zázraky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je to jen z jedna z mnoha částí vozu, které se starají o jeho výsledné vlastnosti a charakter, přesto existují motory, které vstoupily do dějin jako v obou ohledech určující elementy. Legendární 2JZ patří mezi ně, G20E má hrát na podobnou strunu.

S motorem 2JZ-GTE přišla Toyota už v roce 1991. Od té doby se stal legendou svého druhu, neboť japonská automobilka agregát v mnoha ohledech předimenzovala. Třílitrová pohonná jednotka doplněná dvěma turbodmychadly tak již ve svých továrních aplikacích nabízela nemalý výkon. Pokud pak zamířila do dílen tuningových firem, těm často stačilo jen vyměnit pár komponentů a tu a tam něco „poštelovat“, načež klientela mohla počítat s takovým stádem koní, jaké jí nenabídlo ani Ferrari. To vše ovšem při přetrvávající spolehlivosti.

Není tak divu, že třílitr 2JZ se v automobilovém světě stal ikonou, ke které se nadšenci dodnes slétají ochotněji než můry k rozsvíceným lampám. A to přesto, že Toyota výrobu ukončila v roce 2002. V případě některých komponentů pak sice došlo na obnovení produkce, neboť automobilka chce, aby nadšenci mohli zejména Supru čtvrté generace bez obav provozovat ještě v dalších dekádách, s žádným takto výjimečným motorem ale Japonci od té doby nepřišli. To až teď se na obzoru se začíná rýsovat něco, co by se mohlo stát důstojným nástupcem.

Toyota totiž již před rokem ohlásila příchod nových čtyřválců o objemu 1,5 a 2,0 litru. O druhém zmíněném se pak její technici nově více rozhovořili pro německý Auto Motor und Sport. Tomu sdělili, že pohonná jednotka G20E nemá problém dostat se poměrně snadno nad 400 až 450 koní, které produkovala v konceptu GR Yaris M. „S větším turbodmychadlem je více než 600 koní snadno dosažitelných,“ uvedli zástupci značky. To je dvojnásobek výkonu, jaký má na kontě standardní Yaris GR.

Nejde tu ale jen o přeplňování. „Ponechali jsme mezi válci dostatek místa, takže objem motoru lze výrazně zvětšit vrtáním,“ dodali dále technici Toyoty. To je dobrá zpráva nejen pro tuningové firmy, které tak mohou snadno dosáhnout vyššího výkonu při zachování původní kvality, ale i pro samotnou automobilku. Ta má podle všeho s motorem G20E velké plány, neboť by jej měla dostat Supra příští generace. Kromě toho by měl pohánět i znovuzrozenou Celicu či MR2.

Japonci dále naznačili, že dorazí i GR86 třetí generace. A protože se majitelé prvních dvou iterací soustavně ptají po vyšším výkonu v nižších otáčkách, dvoulitrové turbo by jejich nářky mohlo snadno utišit. Pokud pak dojde na jeho naladění na nižší výkon, mohl by pohánět i příští Yaris GR a Corollu GR. I proto, že je nižší než stávající tříválcová jedna-šestka. Oproti ní by pak narostla i kultivovanost, která dnešním tříválcům vlastní není. Zapomínat však nesmíme ani na Lexus, který by G20E též mohl nacpat do spousty modelů.

Dvoulitrový čtyřválec je totiž velmi univerzální jednotkou, která může být ve vozech usazena napříč či podélně, vpředu i vzadu. Kromě toho může být nabídnut i v atmosférické formě, stejně jako se snadno spáruje s hybridní technikou. A aby toho nebylo málo, navržen byl tak, aby se vypořádal jak s klasickým fosilním palivem, tak i se syntetickými pohonnými hmotami či dokonce vodíkem. Opravdu se nám tu tak možná rodí nová legenda, třebaže o něco menší.

Ikonický šestiválcový motor 2JZ se má konečně dočkat důstojného nástupce, dvoulitrového čtyřválce G20E. Prý rovněž nabídne vysoké stovky koní při mimořádné spolehlivosti. Foto: Toyota

Zdroj: Auto Motor und Sport

Petr Prokopec

