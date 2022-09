Manažer Tesly nechtěně prozradil vývoj ceny baterií v posledních 5 letech, pro elektromobily je to další rána před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

S elektromobily a snahami o jejich rozšíření je spojena spousta problémů, ty jednoznačně největší ale souvisí s jejich akumulátory. Vedle jejich omezené energetické hustoty a nevalných možností dobíjení je potíží jejich cena. Ta měla v posledních letech rychle klesat, ale nezměnilo se nic.

Již několik let politici, aktivisté i zástupci některých automobilek mluví v souvislosti s elektromobily o jejich zlevňování. Jako argument používají rychlé zvyšování výroby docílené právě umělými tlaky na jejich rozšíření, což může působit logicky, však úspory z rozsahu lze uplatnit při výrobě téměř čehokoli. Jak se nicméně znovu a znovu ukazuje, elektromobily nejenže nezlevňují, ale navzdory veškerému přerozdělování v jejich prospěch dokonce zdražují rychleji než spalovací auta.

Pokud si uvědomíme, že jich vzniká víc a víc, nedává to zdánlivě žádný smysl, problém je ale v tom, že úspory z rozsahu nejsou všelék. Podobně jako v případě energií způsobila manipulace s trhem daleký nesoulad nabídky s poptávkou, tentokrát v případě vzácných kovů jako lithium, kobalt nebo nikl, které během krátké doby zdražily o stovky procent. Jakékoli myslitelné zlevnění v jiných oblastech to vyrovnalo či přebilo. A protože akumulátory jsou jasně nejdražším součástí elektroaut, výsledkem je výše zmíněné.

Potvrzení, že to není jen teorie, přinesla technická konference, kterou v San Francisku pořádala zkraje týdne banka Goldman Sachs. Té se neúčastnili pouze investoři, ale také Martin Viecha, manažer Tesly mající na starosti vztahy s akcionáři. Jeho slova tak jistě měla všechny přítomné přesvědčit, jak se v Tesle vše vyvíjí správným směrem. Když ale hovořil o vývoji nákladů na to či ono v posledních letech, poněkud nechtěně prozradil, že situace kolem cen akumulátorů není vůbec růžová.

Viecha totiž uvedl, že zatímco v roce 2017 přišla výroba jednoho vozu Teslu na 84 tisíc dolarů (cca 2 058 000 Kč), v posledních čtvrtletích se již jednalo o 36 000 USD (882 000 Kč). To je opravdu značný posun, který ale odpovídá v prvé řadě tomu, že Tesla v roce 2017 nabízela v podstatě jen Modely S a X, drahé, pomalu ručně vyráběné vozy. Model 3 se teprve rozjížděl, přičemž v daném období vznikly jen asi dvě tisícovky exemplářů. Vůči tomu na konto větších sourozenců s většími bateriemi připadlo zhruba 100 tisíc kusů. Loni nicméně značka měla na kontě 930 422 vyrobených vozů, z čehož na Model 3 a Y připadlo 906 032 kusů a na Model S a X pouhých 24 390 kusů.

To ale jen tak na okraj, samo o sobě to nepopírá teorii o klesajících cenách akumulátorů. Viecha ale - zjevně ve snaze bít se v prsa, jak Tesla dokázala snížit náklady v jiných oblastech, - dodal, že na konto nákladů na výrobu baterií z toho nešlo nic. Akumulátory tedy skutečně nezlevňují, naopak - do aut dominujících současným prodejům potřebuje Tesla menší baterky než do Modelů S a X. Jistě, různé firmy je mohou vyrábět s různými náklady, Tesla je ale lídr, a tak nelze předpokládat, že by v tomto ohledu zaostávala. Baterky prostě nezlevňují, zdražují, proto jsou elektromobily pořád o tolik dražší než konvenční vozy a nůžky se dále rozevírají.

Zajímavé je, že elektromobily mají dle Viechy představovat třetí zásadní revoluci ve výrobě aut, kdy tou první bylo v roce 1908 zavedení pásové linky pro Ford Model T a druhou efektivnější přístup, jenž v 70. letech minulého století zavedla Toyota. Překvapivě s ním i souhlasíme, ale v trochu jiném duchu. Zatímco oba předchozí kroky vedly k zpřístupnění aut mnohem širším skupinám lidí, „elektrická revoluce” míří úplně opačným směrem.

