Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou...
včera | Petr Prokopec
Říkáme to roky a po nedávném představení několika absurdních novinek jsme naši rétoriku jen stupňovali. Nyní jsme se dočkali zastání ze vskutku nečekaných míst. Problém je jen v tom, že dotyční místo toho volají po ještě problematičtějších alternativách.
Před třiceti lety bylo založeno Švédské mistrovství cestovních vozů jako odnož britského šampionátu. Ve stejném roce se zrodil i tým Flash Engineering, který do závodů nasadil upravená Volva. S touto značkou pak byl spojen až do roku 2005, kdy byla stáj prodána a přejmenována na Polestar Racing. O dalších deset let později se jejím majitelem stala přímo švédská automobilka, která z něj chtěla udělat něco jako AMG. Tedy dvorního tunera a později snad i napůl samostatného výrobce sportovních aut.
Chvíli tak Polestar fungoval, nakonec ale bylo rozhodnuto, že zamíří docela jiným směrem. „Polárka“ se najednou měla stát symbolem přesunu Volva od spalovacího pohonu k tomu elektrickému, kvůli čemuž se stal skutečně samostatnou entitou. V současné době Polestar nabízí pouze elektrická auta, zrovna úspěšný v tom ale není. První produkt této značky ovšem spoléhal rovněž na přeplňovaný dvoulitr, šlo totiž o plug-in hybrid.
„Tohle auto nebylo stvořeno, aby vyplnilo nějaké škatulky. A nebylo stvořeno ani kvůli tomu, aby soupeřilo s jinými. Polestar 1 přišel na svět, aby posunul naše vlastní hranice, prozkoumal nové možnosti a představil naši značku nejlépe, jak jen to bylo možné,“ uváděl v roce 2021 šéf Polestaru Thomas Ingenlath. Ten nicméně již s touto značkou nemá nic společného, místo toho se vrátil zpátky k Volvu. A podobně se samotný Polestar nyní snaží distancovat od technologie, s jakou začínal.
Šéf australského zastoupení Scott Mynard totiž v rozhovoru pro Car Sales uvedl plug-in hybridy považuje za „to nejhorší“ ze světů elektrických i spalovacích. Podle něj totiž benzin-elektrické ústrojí ani v nejmenším nekoresponduje se snižováním emisní stopy, k jakému se Švédové zavázali. Polestar se tedy k němu nevrátí, i kdyby na chleba nebylo.
Snad s ještě ostřejším negativním vyjádřením přišel pro Autocar Francois Provost, šéf Renaultu, který plug-in hybridy označil za „fejk”, tedy „falešnou věc”. „Čistě elektrický dojezd je příliš malý a zákazníci nejsou tlačeni k dobíjení,“ uvedl.
Navzdory jistému pokrytectví těchto vyjádření bychom za ně mohli být rádi, neboť v zásadě říkají to, co roky hlásáme. A posledních týdnech to říkáme jen otevřeněji, neboť absurditu celé této koncepce, která je postavená kolem naprosto vylhané spotřeby, kdy lépe obstojí jen před normovaným měřením, a činí auta složitějšími a poruchovějšími, ukázala i modernizovala plug-in hybridní Škoda Superb, o Audi RS5 ani nemluvě. A vlastně jme rádi, každý může prozřít. Problém je jen v jedné věci - co je pro dotyčné alternativou.
Manažer Polestaru už promluvil, šéf Renaultu dodává, že se ze zmíněných důvodů zaměřuje na elektromobily s prodlouženým dojezdem, které podobně jako plug-in hybridy taktéž disponují spalovacím motorem. Jenže to není určeno k roztáčení kol, místo toho slouží jakožto mobilní generátor. Tím ale místo problematického řešení preferují řešení jen problematičtější.
Oba ignorují základní logiku dosavadního poznání - elektromobily jsou drahé a obtížně použitelné a vylepšit je spalovacím motorem tak či onak jde. Když už ho ale na palubě máte, je rozhodně nejefektivnější jej použít k pohonu kol přímo. A pak snadno poznáte, že nejlepší bude mít zase jen ten - dostanete nejjednodušší, nejlevnější a nejlépe použitelné auto. Je to prostě nejefektivnější řečení a tečka, kdo říká něco jiného, nepochopil základy techniky, nebo lže pod tíhou jakési iracionální ideologie.
Stále tak sníme o chvíli, kdy někdo konečně uzná i to, že elektromobilita je za současných možností techniky víc než co jiného slepá ulička. Pokud by elektrický pohon byl opravdu nadřazen tomu spalovacímu, nemusel by se o něj neustále opírat. Kdyby navíc výrobci veškeré investice, které šly na oltář elektromobility, napěchovali do moderních benzinových a dieselových motorů, byla by jejich efektivita jen na vyšší úrovni. Automobilový svět přijde k rozumu, nepochybujeme o tom, jen si na to musíme ještě chvíli počkat...
S čím začínal Polestar jako samostatná značka? S plug-in hybridním pohonem, který nyní jeho manažeři kritizují. Co přesně se během pěti let změnilo? Kromě rétoriky vlastně vůbec nic, na kombinaci benzin-elektrického ústrojí jsme jako na to nejhorší z obou světů poukazovali od počátku. Jenže v té době jsme prý bránili pokroku. Foto: Polestar
Absurditu půug-in hybridů dnes ukazuje i Škoda Superb iV je fajn, že někdo používá směrem k těmto vozům správná slova - „fejk” a „to nejhorší”, obojí platí. Ovšem chtít místo toho jen elektromobily nebo elektrický pohon s range-extenderem... Oh-la-la, to je nesmysl. Foto: Škoda Auto
