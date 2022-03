Mazda odhalila detaily k novým motorům včetně dieselu 3,3 R6, vyšším objemem míří k nižší spotřebě před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Nový diesel pro Evropu s objemem 3,3 litru a šesti válci, pro auto mainstreamové značky, na začátku roku 2022? To zní jako žert, ale není to žert. Mazda to myslí vážně a přesně touto cestou míří za nižší spotřebou paliva.

Jedním z nejpříjemnějších překvapení tohoto týdne byla bezesporu premiéra nové Mazdy CX-60. Japonské SUV totiž není jen prvním produkčním plug-in hybridem značky, ale zároveň také prvním vozem, který se pochlubí novými řadovými šestiválci. Benzinový agregát e-SkyActiv-X počítá s třílitrovým objemem, turbodiesel e-SkyActiv-D pak dokonce s 3,3litrovým. Něco takového se ovšem v dnešní době již příliš nenosí, zvláště u mainstreamové automobilky. Mazda nicméně soustavně mluví o posunu směrem k prémiovému segmentu, přičemž aktuálně udělala opravdu razantní krok správným směrem.

Během premiéry toho nicméně Japonci o šestiválcích mnoho neřekli, místo toho vyzdvihli onen plug-in hybrid. Ten tvoří 2,5litrový čtyřválec naladěný na 192 koní, jemuž podává pomocnou ruku 136koňový elektromotor. Celkově přitom soustava nabízí 327 koní, s nimiž má SUV zvládnout stovku za 5,8 sekundy. Jeho nejvyšší rychlost pak při zapojení obou jednotek byla omezena na 200 km/h, při využití elektromotoru ovšem majitelé budou moci jet maximálně 140 km/h. Urazit by však takto měli 60 kilometrů.

Teď víme více také o šestiválcích, informacemi o výkonu ale stále nemůžeme posloužit. Dá se nicméně předpokládat, že CX-60 PHEV bude vrcholem řady, načež třílitrová a 3,3litrová jednotka nabídnou méně koní. Ve výsledku je to i logické, neboť důraz při vývoji nebyl kladen až tak na dynamiku, jakožto spíše na spotřebu. Dle Mazdy však má být na úrovni čtyřválců. Vyšší objem benzinové jednotky si pak vyžádala absence turba - takto totiž jednotka nasaje více vzduchu než třeba dvoulitr.

Mazda totiž u obou jednotek počítá s technologií spalování chudší směsi. Právě kvůli tomu byl ovšem důraz kladen na sání. To platí i u turbodieselu, který je de facto evolucí 2,2litrové čtyřválcové jednotky. Technici nicméně přišli třeba se spalovacími komorami ve tvaru vejce, díky čemuž se směs vzduchu a paliva může daleko lépe rozprostřít. Do výfukového traktu se tak dostává ještě menší množství nespálené nafty, neboť hoření probíhá rychleji.

Japonci dodávají, že jakkoliv je nový šestiválec větší než čtyřválec, který nahrazuje, díky zjednodušení nakonec obě jednotky váží prakticky stejně. A to přesto, že součástí jak té dieselové, tak i benzinové jednotky je rovněž technologie M Hybrid Boost. Za tímto názvem se skrývá 48voltový elektrický okruh, který umožňuje snižovat spotřebu a emise a nabízí dodatečnou energii, jenž napomáhá odpichu z místa. Nakonec tak zjevně i dynamika hrála roli.

Stejně jako hybridní ústrojí budou i šestiválce spojené výlučně s novým osmistupňovým automatem, jenž namísto klasického konvertoru točivého momentu sází na vícelamelovou spojku. Změna jednotlivých stupňů by tedy měla být rychlejší a jemnější. Mazdě se navíc povedlo zmenšit rozměry převodovky, což vyústilo v zúžení středového tunelu. Vznikl tak větší prostor pro box s pedály, které mohly být umístěny do co nejlepší řidičské pozice.

Tím nám ale dostupné informace týkající se motorů končí. Lze tak jen dodat, že objednávky na Mazdu CX-60 PHEV je možné dealerům zasílat již od 8. března. Zítřejším dnem se pak v továrně Hofu v japonské prefektuře Yamaguchi rozjede výroba, na první vozy si nicméně zákazníci budou muset počkat až do léta. Co se pak šestiválců týče, s těmi by mělo být spojeno až druhé pololetí letošního roku. O cenách byla řeč včera.

Nové šestiválce nedostane pouze Mazda CX-60, ale i její americký klon CX-70, který se bude lišit širší karoserií. Podobné je to i v případě dvojice CX-80 a CX90, u níž lze počítat se sedmi sedadly místo pěti. A aby toho nebylo málo, nafasuje nové jednotky i příští Mazda 6. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

